Hongkongi tenisztorna - Marozsán diadalmaskodott

2024. december 30. 19:32

Marozsán Fábián bejutott a legjobb 16 közé a 766 ezer dollár (körülbelül 305 millió forint) összdíjazású hongkongi keménypályás tenisztornán.

A magyar teniszcsillag – Archív: MTI/EPA/C. J. Gunther

A verseny honlapja szerint a világranglistán 58. magyar teniszező hétfőn az orosz Roman Szafjullint győzte le két játszmában. A másodikat Marozsán korán lezárhatta volna, de több meccslabát sem tudott kihasználni, végül azonban a rövidítésben diadalmaskodott.

"A végén már nagyon ideges voltam. Pedig jól indult az összecsapás, magabiztosan kezdtem és tartottam az előnyömet. Nagyon örültem 5:2-nél a dupla brékelőnynek, de nem sikerült kiszerválnom a meccset, elidegeskedtem. Azt nem gondoltam ettől, hogy kicsúszhat a mérkőzés a kezeim közül, voltak lehetőségeim, de aztán 5:4-nél három meccslabdát sem tudtam kihasználni. Miután egyenlített, ismét elvettem az adogatását, de 6:5-nél sem jött össze a győzelem" – értékelt a 25 éves játékos a találkozó után.

"Jött tőle is egy-két nagyon kiemelkedő megmozdulás, a feljavuló játéka mentálisan megzavart, és kezdett kicsúszni a kezeim közül a helyzet. A meccs vége nagyon erős volt, Szafjullin is sokkal stabilabban teniszezett, de örülök, hogy megfordítottam a rövidítést 1-4-ről, és győzelemmel kezdtem a szezont".

Marozsán kitért rá, hogy korábbi betegsége miatt a hongkongi és a jövő heti, aucklandi tornát még inkább edzésre használja, hogy befejezze az alapozást, és az ausztrál nyílt bajnokságra formába lendüljön. Ennek érdekében edzője, Hajdusik Roman mellett erőnléti edzője, Varga Antal is elkísérte.

"Van némi izomlázam. Próbáljuk az arany középutat megtalálni, nagyobb terhelést kapok, mint általában torna közben, ám nem akkorát, mintha nem lenne épp versenyem. Kicsit elhúzzuk az edzéseket, a tenisz után van még 30-40 perc erősítés vagy lábmunka. Ez a két hét most ilyen, örülök, ha így is nyerek meccseket. Igyekeztünk egyébként felkészülni a körülményekre is, de amit otthon csináltunk, itt szinte semmit sem ér. Hiába készültünk az Australian Open labdáival Magyarországon, itt más minőségűek, a pálya nagyon gyors és csúszósabb is, nem fekszik annyira" - mondta a magyar játékos a menedzsmentje által küldött nyilatkozatban.

Marozsánra a folytatásban már jóval nehezebb feladat vár, ugyanis az első helyen kiemelt, ugyancsak orosz, címvédő Andrej Rubljov lesz az ellenfele a nyolcaddöntőben.

Eredmények, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Marozsán Fábián-Roman Szafjullin (orosz) 6:1, 7:6 (11-9)

MTI