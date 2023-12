Az információs hadviselésben irányt váltott a Nyugat

A Nyugat már leültetné tárgyalni Ukrajnát, csak valahogy azt kell kitalálni, hogy miként lehet ezt győzelemként eladni a világ közvéleményének – elemez Stier Gábor.

Utoljára frissítve: 2023. december 25. 12:10

2023. december 25. 00:22

Oroszország elnöke bizalmasan, közvetítők útján közölte nyugati tisztviselőkkel, hogy az aktuális frontvonalak mentén hajlandó lenne tűzszünetet kötni Ukrajnával – állítja a The New York Times. Stier Gábort, a moszkvater.com főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

– Főszerkesztő úr, noha egy rangos amerikai lap közölt hírt állítólagos putyini puhatolózásról, miért él a gyanú, hogy az újsághír az információs hadviselés egyik akciója?

- Ahogy egy-másfél évvel ezelőtt egymás után jelentek meg a cikkek ugyanezekben a lapokban arról, hogy már csak egy lépésre van Ukrajna a győzelemtől, Oroszország nem győzhet, és nem is fog, így a civilizált világ megnyugodhat, az agresszor nem fenyegeti, úgy most látványosan folyik Ukrajna és a jól felültetett nyugati közvélemény felkészítése a konfliktus befagyasztására. Akkor az volt az érdek, most pedig ez. S mégis csak jobban hangzik az, hogy az orosz elnök leállna ezzel az egésszel, és megfáradtan keresi a kilépés lehetőségét, mint elismerni a Nyugat és az általa támogatott Ukrajna vereségét. Mert a Nyugat már leültetné tárgyalni Ukrajnát, csak valahogy azt kell kitalálni, hogy miként lehet ezt győzelemként eladni a világ közvéleményének. Egyébként pedig puhatolózás, tárgyalás folyik a két fél között, ám az álláspontok még nagyon messze vannak egymástól. Addig is, folyik a csata a médiában, és persze a frontokon, hiszen ott lehet a legjobb tárgyalási pozíciókat kivívni. Ha pedig Putyin a jelenlegi frontvonalak mentén tűzszünetet kötne, az egy Minszk 3 lenne, az előző két minszki megállapodásból pedig alighanem a Kreml is tanult.

– (Putyin) tönkre akarja tenni Ukrajnát, melynek éppen ezért mindaddig segítünk, amíg csak szüksége lesz rá – jelentette ki a német külügyminiszter. Ugyanakkor Németország sem adja ki az oda menekült hadköteles korú ukrán férfiakat Kijevnek. Az extremitás és a normalitás küzdelme személyekre bontva jelenik meg Németországban, vagy egy közös ideológia átgondolt, szándékos eleme az ellentmondás?

- Az európai államok részéről nem nagyon látok átgondolt stratégiát, csupán sodródást az eseményekkel. Ami pedig a német külügyminisztert illeti, tudjuk, hogy nem ő a legélesebb kés a fiókban, így ne próbáljuk bele látni a mondataiba, amit nem lehet már csak azért sem, mert szegény Baerbock fejében elég nagy az ideológiai zűrzavar. Sajnos, itt tart ma Európa, ami ebben a felfordult világban nagyon nem jó hír.

Stier Gábor kérdést tesz föl Putyinnak Szocsiban, a Valdaj-találkozón – archív

– Noha rengeteg európai uniós pénz ömlik a kijevi kasszába, a menekültáradat nem lassul, sőt. Hazánkba minden nap több mint tízezer ukrajnai, vagy annak mondott menekült érkezik. Azonosítható-e, hogy a tömeg a kijevi vezetőség elborultsága miatt, vagy az orosz hadsereg – ahogy Putyin fogalmazott – „aktív védelme" miatt hagyja el az államot?

- Ukrajnában valóban egyre rosszabb a helyzet, ám azt azért nem mondanám, hogy egyre több a menekült. Az idézett számokban a csak Magyarországra átugrók is benne vannak. Gondoljunk csak bele, ha naponta csak Magyarországon keresztül 10 ezer ukrán hagyná el az országot, akkor lassan nem maradna az országban senki, hiszen Lengyelországon keresztül például ennél jóval nagyobb a forgalom. Ne menjünk tehát bele ebbe a számháborúba, és elégedjünk meg azzal, hogy Ukrajna tényleg demográfiai összeomlást él át. Az elvándorlás jóval a háború kirobbanása előtt elkezdődött, azóta pedig többszörösére ugrott. Hogy ki ezért a felelős? Oroszország felelőssége elvitathatatlan, mert nem akart ugyan háborút, de mégis csak megtámadta a szomszédos államot. Felelős az Egyesült Államok vezette Nyugat, mert finoman szólva sem tett meg mindent a háború elkerüléséért, 2022 tavaszán pedig egyenesen megakadályozta a tűzszünet megkötését. S bizony, elvitathatatlan a Zelenszkij vezette ukrán elit felelőssége is, mert egyrészről háborúba navigálta az országot, másrészt jelenleg a területet fontosabbnak tartja az ott élőknél, és sokszor már értelmetlenül küldi a halálba az ukránokat. Egyre rosszabb a helyzet, és 2023 nem Ukrajna éve volt. Ideje lenne szembesülni a valósággal, és menteni a menthetőt. Az ukrán lakosság már kezdi felfogni, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni, így jó lenne legalább túlélni. Jó lenne, ha ezt a kijevi elit is felfogná.

Molnár Pál

