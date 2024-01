Honvédségünk képes NATO-művelet vezetésére

A Balkán békéje Magyarország békéje, ezért fontos, hogy a koszovói NATO-erők 2021-es magyar vezetése után tavaly az EU politikai és katonai szinten is támogatta, majd az ENSZ is jóváhagyta, hogy 2024-ben az EU bosznia-hercegovinai EUFOR Althea missziójának magyar vezetése legyen - emelte ki a tábornok.

2024. január 3. 18:12

A magyar honvédség már bizonyította, hogy képes kiemelt NATO-művelet vezetésére - közölte Sticz László vezérőrnagy, az EU bosznia-hercegovinai EUFOR Althea missziójának új parancsnoka az M1 aktuális csatornán szerda reggel.

Sticz László elmondta: 2021-ben már volt magyar parancsnoka a koszovói KFOR-missziónak, most először pedig magyar tábornok vezeti az EU bosznia-hercegovinai misszióját is egy teljes éven át. A magyar honvédség nem csupán résztvevője, de koordinálója, irányítója is egy ilyen nagyszabású műveletnek. Továbbá lesz lehetőség új katonai eszközök, például az új helikopterek alkalmazására, ami jelzi, hogy a 2018-ban indult magyar haderőfejlesztési reform nagy léptekkel halad előre - fejtette ki a vezérőrnagy.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Sticz László elmondta: a jelenlegi helyzet gyökere az 1992-95 közötti fegyveres konfliktus, amit a daytoni békemegállapodás zárt le, akkor határozták meg a térség jövőjét. Két országrész van, egy boszniai szerb és egy bosznia-hercegovinai, ahol horvátok és bosnyákok élnek együtt. A végső cél az, hogy a szerb és bosnyák-horvát terület integrálódjon, képes legyen együttműködni és alkalmassá váljon az uniós csatlakozásra. Ehhez azonban gazdasági, politikai és katonai segítség szükséges, ezt nyújtja a NATO, illetve 2004 óta az EU.



Az uniós művelet támogatja a helyi hatóságokat, elsősorban a boszniai rendőrséget. A katonai kockázat másodlagos, az EU-misszió csak akkor lép közbe, ha a boszniai rendőrség nem tudja biztosítani a békét. A helyzet azonban bármikor eszkalálódhat, ez történt például tavaly májusban Koszovóban. Ezért fontos a nemzetközi katonai erő, amelynek pártatlannak és hitelesnek kell lennie, szükség esetén pedig elrettentő erőt is kell mutatnia - mondta a parancsnok.



A magyar erők fontos katonai képessége többek között a légi szállítás és kiürítés, mentés, ami nemcsak az EU-misszió katonáinak biztonságát szolgálja, de szükség esetén a helyi lakosságnak is segítséget nyújthat. Továbbá a térség elaknásított területei miatt nagy jelentősége van a tűzszerész képességnek is - ismertette Sticz László.



MTI