Segítő szeretetünk

A keresztények egységéért évente megrendezett imahetet megnyitó istentiszteleten a bíboros emlékeztetett: a keresztényeket az köti össze, hogy mindannyian Krisztus tanítványai, a názáreti Jézust ismerik el Messiásnak.

2024. január 21. 22:26

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (k) és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke (b) bevonul az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletére, a Szent István-bazilikába 2024. január 21-én. A MEÖT által szervezett, a keresztény egységért meghirdetett ökumenikus imahét középponti üzenete az idén az egység-megosztottság és a szeretet-gyűlölködés ellentétpárjairól szól. MTI/Kovács Tamás

A keresztényeket összekötő, de nemcsak a keresztényekre, hanem minden emberre kiterjedő "segítő szeretet" fontosságáról beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét országos megnyitóján vasárnap este a budapesti Szent István-bazilikában.

"Ha pedig az ő tanítványai vagyunk, akkor követnünk is kell a tanítását" - mondta.



Az imahét központi evangéliumát, az irgalmas szamaritánus történetét magyarázva kiemelte: a példabeszéd üzenete, hogy "Isten kedvéért segítő szeretettel kell fordulni egymás felé, és ebből a szeretetből senkit sem zárhatunk ki", "senkiről nem mondhatjuk, hogy őrá már nem vonatkozik a szeretetünk" - fogalmazott a bíboros.



Ezért olyan nagy öröm - folytatta Erdő Péter -, hogy "egyházaink és karitatív szervezeteink", de általában Magyarország is segítséget nyújt éhség, háború, természeti csapások vagy éppen üldöztetés sújtotta embereknek, akár a Közel-Keleten vagy Afrikában is.



Kitért arra is: ez a segítség önmagában nem lehet elég egész régiók nyomorúságának megoldásához, mint ahogy az irgalmas szamaritánus segítsége sem pótolta a kifosztott ember minden elrabolt vagyonát. Mégis, a "krízis pillanatában adott első segítség és az emberi szeretet biztató érzése reményt adhat a bajbajutottnak".



Erdő Péter Szent Pált idézve szólt arról is: a segítő szeretet hatása ennél is nagyobb, hiszen "a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt".



Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke igehirdetésében rámutatott: az irgalmas samaritánus példabeszédének elején az írástudó kérdése, "mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem?", rávilágít "életünk alapállapotára". Arra, hogy minden bajunk, nyomorúságunk, bűnünk, konfliktusunk, háborúságunk abból fakad: elszakadtunk Istentől, és halandók vagyunk.



Éppen "ezért ebben a világban szeretnénk mindent itt és most azonnal megvalósítani és megélni" - mondta.



Az örök élet azonban Istentől kapott "örökség", amelyért nem nekünk kell megküzdeni, amely "készen van", csak el kell fogadni - hangsúlyozta.



Steinbach József kitért arra is: éppen attól a Jézus Krisztustól kapja az ember az örök életet, aki nemcsak elmondta az irgalmas samaritánus példázatát, hanem ő maga lett a példázatbeli samaritánus azzal, hogy irgalmában és szeretetében "elment értünk a legvégsőkig" a golgotai kereszten.



Hiteles Krisztus-követőkként pedig az a feladatunk, hogy a mai, irgalmatlan világban "merjünk irgalmasak lenni", felvállaljuk a "krisztusi szeretet irgalmas kockázatát" - tette hozzá a református püspök.



A résztvevők az istentisztelet végén közösen imádkoztak az üldözött keresztényekért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a MEÖT közös programsorozatának kezdőnapja ugyanis 2018-tól egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is.



A liturgiai szolgálatban részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői.

MTI