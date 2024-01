Turullal az államelnök Békés vármegyében

Novák Katalin szerda kora délután látogatást tett Erkel Ferenc, a Himnusz zeneszerzője gyulai szülőházában, ahol rendhagyó zeneórán vett részt Miklósa Erika operaénekessel és Batta András zenetörténésszel, egyetemi tanárral, a Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával

2024. január 24. 23:35

Novák Katalin köztársasági elnök és Czene Ferenc helyi solymász (j) a gyulai vár előtti téren 2024. január 24-én. Az államfő kétnapos látogatást tesz Békés vármegyében. A háttérben Kun Szabó István vezérőrnagy, az államfő főhadsegédje (k). MTI/Bruzák Noémi

A honvédség helyzetéről és Magyarország biztonságát érintő kérdésekről tájékoztatta Novák Katalin államfőt Böröndi Gábor vezérkari főnök szerdán a gyulai várban, a köztársasági elnököt, aki többnapos látogatásra érkezett Békés vármegyébe.

Böröndi Gábor vezérezredes a találkozó előtt a sajtó képviselőinek elmondta, tájékoztatást ad a hadsereg főparancsnokának az Adaptive Hussars 2023 elnevezésű, tavaly novemberi NATO-hadgyakorlat tapasztalatairól, arról, hogy a Magyar Honvédség ezen milyen együttműködést alakított ki a civil közigazgatással, mi a gazdasági szolgáltatás jelentősége, és milyen irányban kell a tapasztalatok alapján fejleszteni a magyar honvédséget.



Kérdésre válaszolva közölte, a gyakorlatot az ország fegyveres védelmi terve alapján hajtották végre; a vármegyei közigazgatási szervekkel gördülékeny volt az együttműködés, a gazdasági szolgáltatás tekintetében azonban módosító javaslataik vannak.



A vezérkari főnök a hódmezővásárhelyi toborzási program eredményéről is jelentést tett az államfőnek, arról, hogy sikerült feltölteni az alegységet. (A toborzás során konkrét alakulathoz, konkrét helyőrségbe lehetett jelentkezni Hódmezővásárhelyen, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz.)



Hozzátette, a tartalékos rendszer aktivizálása vonatkozásában is vannak előremutató, jogszabály-módosító javaslataik.



Böröndi Gábor elmondta, a tatai tüzérek programjáról is tesz rövid jelentést: arról, hogyan kezdték el, milyenek a létszámok és mit várnak a programtól.



Novák Katalin szerda kora délután látogatást tett Erkel Ferenc, a Himnusz zeneszerzője gyulai szülőházában, ahol rendhagyó zeneórán vett részt Miklósa Erika operaénekessel és Batta András zenetörténésszel, egyetemi tanárral, a Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával. Itt a gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néhány növendéke várta kórusművel és hangszeres bemutatóval.



Ezt követően a köztársasági elnök gyárlátogatásra megy a Szarvasi Mozzarella Kft. örménykúti telephelyére, mivel fontosnak tartja, hogy példaértékű magyar vállalkozásokat ismerjen meg, majd egy helyi tanyára látogat, hogy első kézből tájékozódjon a tanyán élő emberek problémáiról.

