Pillanatkép az EU-ról

2024. január 27. 10:56

Korrumpált szörnyek főhadiszállása – wikipedia

Most, hogy Ursula von der Leyen hamarosan póniháton, kivont szivárványos zászlóval belovagol majd a kukatároló mögé, ideje vetnünk egy pillantást arra az unióra, amelynek mi magunk is tagjai vagyunk. Az unióra, amely az elmúlt években, a világjárvány, két háború, a mindent elözönlő migráció, a gazdasági hanyatlás, az energiaválság, a kulturális hanyatlás és szétesés, a társadalmi krízisek és mindent elöntő bűnözési hullámok közepette az alábbi, rendkívül fontos, életbevágó, az uniós polgárok életét alapjaiban befolyásoló és segítő határozatokat, intézkedéseket, törvényeket hozta:

Brüsszel határozatot hozott arról, hogy mostantól a férfiak is szülhetnek.

Férfitársaim nevében nyugodtan mondhatom: köszönjük! Régi álmunk vált valóra – mostantól szólítsatok Lorettának.

Most már csak azt szeretnénk elérni, hogy a következő ciklusban szülessen végre határozat a repülés szabadságáról. Igen, az ember repülhessen is, mint a madár! Látni akarom, ahogy gyermeküket frissen megszült férfitársaim az ablakpárkányról kiröppennek a szabadságba, és tesznek egy kört a kórház körül.

Ha mindegyik kiröppen végre, szebb hely lesz a világ…

A német parlament pedig arról hozott nagyon fontos, sorsdöntő határozatot, miszerint mostantól évente egyszer bárki nemet válthat, ha akar. Ha pedig valamely elvetemült fasiszta akár akarattal, akár véletlenül helytelenül szólítja meg nemváltáson átesett ismerősét, az tízezer euró büntetést fog fizetni. Ideje volt!

Le a sok nácival!

Mindenesetre legyenek óvatosak, ha mostanában felhívják régen látott német barátjukat, ismerősüket, mert egy „szia, Horst!”-ból nagy baj lehet, amennyiben Horst azóta Heidi lett vagy fordítva. Egy „szia, öregem!”-ből tízezer eurós büntetés lehet…

Az EU tíz év alatt százmillió euró támogatást adott csővezeték kiépítésére Gázában. A Hamász pedig azzal büszkélkedik, hogy ezekből készítenek rakétákat. De nincs ezzel semmi baj, ugyanis vége van annak az ósdi világnak, amelyben még Izrael léte szent és sérthetetlen volt, vége van az antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciának, ma Európa nagyvárosainak utcáin végre szabadon lehet zsidózni, a zsidók kiirtását és Izrael eltüntetését követelni, végre boldog és szabad iszlamisták szabadon kifejezhetik ebbéli meggyőződésüket, és ha kedvük szottyan, megölhetnek vagy összeverhetnek zsidókat.

Persze mindez mégsem jelenti az antiszemitizmus elleni harc végét, ugyanis a szemfüles brüsszeli elit továbbra is ádáz harcot folytat a magyarországi antiszemitizmus ellen. Nálunk ugyanis olyan hallatlan, náci időket idéző dolgok is megtörténnek, hogy például plakátra kerül a Soros. Ez tűrhetetlen.

Fény derült arra is, hogy Brüsszel az Erasmus-programon keresztül komoly pénzeket juttat a terrorista tartalmakat népszerűsítő Gázai Iszlám Egyetemnek. Viszont a magyar diákokat mondvacsinált okokkal kizárják a programból…

2021-ben Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztos, máltai munkáspárti politikus indítványozta a karácsony kifejezés és bizonyos keresztény nevek betiltását.

Ebben a nagyon fontos és mindenképpen haladó kezdeményezésben még nincs teljes áttörés, de nyilván hamarosan pont kerül a dolog végére, mégsem tűrhető sokáig, hogy ezek az európai boomerek csak úgy hódoljanak a hagyományaiknak, vérig sértve ezzel az „új európaiakat”…

2022 februárjában újabb rendkívüli fontosságú döntés született Brüsszelben: végre engedélyezték a házi tücskök új élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként történő forgalmazását az Európai Unióban. A házi tücsök mostantól egészben, fagyasztva, szárítva, valamint por formájában is kapható. Ez a negyedik rovar, amely engedélyt kapott.

Az Európai Bizottság az elmúlt három évben ugyanis engedélyezte a sárga lisztkukac, a keleti vándorsáska és a penészevő gabonabogár emberi fogyasztását is. Nagy segítség ez az európai családoknak…

2023 novemberében az Európai Unió Bírósága úgy döntött, a tagállamok megtilthatják alkalmazottaiknak a vallási meggyőződésükre utaló jelek viselését a munkahelyükön.

Ki a nyakláncon fityegő keresztekkel a szupermarketekből, orvosi rendelőkből, tűzoltóságokról! Nincs többé karácsony, ne legyen kereszt sem! Ez itt nem egy keresztény földrész többé, tessék tudomásul venni…

Brüsszel komoly erőket mozgósít arra is, hogy feketelistára kerüljön az akácfa, ellehetetlenítve ezzel az uniós méztermelőket.

Folyamatos a GMO-vita is, legutóbb már Nobel-díjasok követelik a génmódosított élelmiszerek uniós engedélyezését. A közös agráriumot pedig éppen az olcsó ukrán gabonával tennék tönkre.

Mindez az Egyesült Államok agrár- és élelmiszer-termelő multicégeinek érdekeit szolgálja. Kizárólag. Ha pedig valaki nem értené, ez miért fontos, annak álljon itt egy Fried­rich Engels (Engels és Marx, teljesen mindegy) idézet, úgyis „MarxEngels” a brüsszeliták régi/új istene:

Igazi szerencse, hogy az európai demokrácia végre megszabadul ettől az ős-svájci, tiszta erkölcsű és reakciós ballaszttól. Amíg a demokraták még ezeknek a havasi pásztoroknak az erényére, boldogságára és patriarchális együgyűségére hivatkoztak, addig nekik maguknak is még bizonyos reakciós színezetük volt. Most, amikor azt a harcot támogatják, amelyet a civilizált, ipari, modern, demokratikus Svájc folytat az állattenyésztő őskantonok nyers, keresztény, germán demokráciájával, most mindenütt a haladást képviselik (…). Most azonban úgy látszik, fenekestül fel kell fordulnia eme tiszta erkölcsnek. Remélhetőleg a büntetőcsapatok megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy elpusztítsanak minden jóravalóságot, őserőt és együgyűséget.

Így már világos, ugye? A brüsszeli büntetőcsapatok kivezényelve, hogy elpusztítsanak minden tiszta erkölcsöt, jóravalóságot és „együgyűséget”, úgymint karácsony, kereszténység, parasztság, földművelés, férfi és nő… Eme küldetés keretében

2023 májusában Malin Björk svéd baloldali képviselőnő egy kiállítást szervezett az Európai Parlamentben. Az egyik kiállított képen Jézus Krisztus látható, akit homokos szado-mazo szexrabszolgáknak öltözött apostolok vesznek körül. Szintén ő az isztambuli egyezmény „leszbianizálásáról” tartott konferenciát az EP-ben 2022 novemberében…

2023. január 18-án az EP Az emelkedő megélhetési költségek és az energiaválság hatásának genderszempontjai kapcsán fogadott el határozatot, amely arra fókuszált, hogy a nőket miért érinti rosszabbul a megélhetési költségek emelkedése és az energiaválság. Mint egy falat kenyér…

Az ellenőrizetlen, sőt még mindig támogatott migráció miatt egyre növekvő terrorveszély és a soha nem látott mértékben növekvő bűnözés kellős közepén az EP LIBE bizottsága a minap (2024. január 23-án) fogadott el egy olyan jelentést, amelyben aggodalmának ad hangot, mivel szerintük az arcfelismerő rendszerek használata és a profilalkotási technológia „nagy kockázatot jelent az ­LMBTQI+ emberek, különösen a transznemű, nembináris és interszexuális személyek számára”.

Ugye önök is érzik, mennyire jogos ez az aggodalom…

Ugyanezen jelentésben arról értekeznek, az EU bővítésében fontos szerepet kell kapjanak az LMBTQI+ jogok, ezért a tagjelölt országokkal való tárgyalásokban külön figyelmet kell szentelni a kérdésnek.

A jelentés arra is felszólítja a bizottságot és a tagállamokat, biztosítsák azt, hogy a rendőrségi és igazságügyi dolgozók megfelelő képzésben részesülnek LMBTQI+ kérdésekben.

Az Európai Parlament híres arról, hogy olyan kérdésekbe üsse az orrát, amihez semmi köze. Ezt előszeretettel teszi a világ legkülönbözőbb pontjain zajló események kapcsán, amelyekről ráadásul semmilyen megbízható információval, forrással nem rendelkezik. Példák:

– 2023. április 20-án határozat született az LMBTQ-emberek helyzetéről Ugandában.



– 2022. április 7-i ülésén az Európai Parlament határozatot fogadott el a jogállamiság aktuális helyzetéről a Guatemalai Köztársaságban.



– Július 7-én is született egy határozat a tádzsikisztáni Hegyi-Badahsán Autonóm Területen kialakult politikai helyzetről.



– Ugyanezen a napon az EP egy határozatban elítélte (!) az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságát is, miután az hatályon kívül helyezte azt a korábbi döntését, amely legalizálta az abortuszt.



– 2021. október 7-én pedig a parlament közvetlenül Texas államot ítélte el az ott bő egy hónappal korábban hozott abortuszszabályozás miatt. A határozat külön kiemelte az ­LMBTQ-emberek nehézségeit.

Nyilván sokan azt hiszik, mindez vicc. Pedig nem. Ez a rögvalóság… Emlékeznek még, micsoda botrány lett a Magyarországon kilőtt farkas ügyéből? Nos, az EU a farkasokkal is behatóan foglalkozik – figyeljenek csak: A farkasok visszatérése sok helyen vezet konfliktushoz az állattartókkal Európa-szerte. Ezzel Brüsszel sokáig nem foglalkozott, aztán 2022-ben egy farkas megölte Ursula von der Leyen kedvenc póniját, Dollyt. Az Európai Néppárt Von der Leyen védelmére kelt, és 2023 szeptemberében parlamenti vitát kezdeményezett a farkasok védettségi státusáról. A bizottság sem habozott, 2023 decemberében javaslatot tett a farkasok védettségi státusának megváltoztatására.

Van, amikor Brüsszel határozottan és gyorsan reagál…

S végezetül álljon itt egy példa arra, milyen könyörtelenül számol le az EU Oroszországgal:

Litvánia a 12. uniós szankciócsomag részeként javasolta a „fűtőtestek, szögek, gombostűk és varrótűk Oroszországba irányuló exportjának betiltását”. Ha a gombostűembargó nem fogja térdre kényszeríteni Putyint, akkor semmi sem…

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim (ez ma már egy fasiszta megszólítás!), akinek ez tetszik, aki szerint ez így rendben van, az éljen boldogul. Aki szerint viszont ez elviselhetetlen, annak lehetősége lesz júniusban, hogy eltakarítsa az összes abnormális, idióta, felesleges, önsorsrontó, Európa-ellenes gazembert egyszer s mindenkorra.

Az utóbbi megoldás mellett törnék lándzsát.

Bayer Zsolt

