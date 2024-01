Diákjaink lehetőségeit rombolja a szélsőbal

Donáth Anna és Cseh Katalin EP-képviselők "szégyenteljes" kezdeményezésére az Európai Parlament baloldali többsége a magyar hallgatók, kutatók és oktatók törvénytelen jogfosztásának fenntartása mellett döntött.

Utoljára frissítve: 2024. január 28. 15:24

2024. január 28. 14:54

Öröm: árthattak a magyaroknak – magyarnemzet/MTI/Ilyés Tibor

Nyílt levélben szólítja fel Soproni Tamás terézvárosi polgármestert, a Momentum politikusát Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke és Kovács Balázs Norbert, a Fidesz terézvárosi szervezetének elnöke, hogy foglaljon állást: támogatja-e pártja álláspontját az uniós felsőoktatási és kutatásfejlesztési programok ügyében.

A Facebookon vasárnap közzétett nyílt levél szerint a polgármester két momentumos párttársa, Donáth Anna és Cseh Katalin EP-képviselők "szégyenteljes" kezdeményezésére az Európai Parlament baloldali többsége a magyar hallgatók, kutatók és oktatók törvénytelen jogfosztásának fenntartása mellett döntött.

A momentumos politikusok kezdeményezésére ugyanis a magyar hallgatók, kutatók és oktatók továbbra se vehetnek részt az uniós felsőoktatási és kutatásfejlesztési programokban - fogalmazott Deutsch Tamás és Kovács Balázs Norbert.



A politikai akció szándékosan és ismételten árt a magyar hallgatók százezreinek, magyar kutatók és tanárok tízezreinek, köztük terézvárosi hallgatóknak, kutatóknak és oktatóknak is - hangsúlyozták.



Deutsch Tamás és Kovács Balázs Norbert kiemelte: Soproni Tamás az egyetlen polgármesteri pozíciót betöltő momentumos politikus, aki egyúttal meghatározó tagja a Momentum pártelnökségének is.



Ezért felszólítják, hogy haladéktalanul foglaljon állást: "momentumos pártemberként pártja szégyenteljes és súlyosan diszkriminatív álláspontját támogatja, vagy terézvárosi polgármesterként a terézvárosi hallgatók, kutatók és oktatók mellett áll, és nyilvánosan elhatárolódik a Momentum szégyenteljes álláspontjától".



A nyílt levélben azt kérik, hogy Soproni Tamás az érdemi választ kikerülve ne kezdje el "szajkózni azokat a már unalomig agyonismételt dollárbaloldali mantrákat", amelyek szerint a döntés hátterében a Magyarországgal szembeni állítólagos jogállamisági problémák állnak.



"Feltéve ugyanis, de meg nem engedve, hogy ezeknek a jogállamisági kifogásoknak bármilyen valóságalapja is lenne, akkor is nyilvánvalóan jogellenes, hogy Brüsszel megfosztja a magyar hallgatókat, oktatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizont Európa programokban való részvételtől" - írta nyílt levelében a Fidesz választókerületi elnöke és terézvárosi szervezetének elnöke.

MTI