Elborult agyak többsége az Európai Parlamentben

A genderbolondéria megszállta az Európai Parlament pénzben dúskáló, korrupt politikusainak agyát.

2024. február 8. 18:22

Korrupt szélsőség főhadiszállása – balkan insight

Minden idők talán "egyik legszélsőségesebb, legabszurdabb irományát" fogadta el csütörtökön az Európai Parlament (EP) az LMBTIQ+ ideológia témájában - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalára feltett videóban.

A politikus azt mondta, az EP olyan határozatot fogadott el, amely már akár az afrikai humanitárius segélyektől az agráriumig minden területen megkövetelné a genderideológiát.



Hidvéghi Balázs szerint nem kérdés, hogy az uniós elit teljesen elszakadt a valóságtól, Brüsszelben változás kell.



A videóban ismertette: a dokumentumban például az szerepel, hogy az Európai Unió minden szakpolitikájában kiemelt szempontként kell érvényesíteni az LMBTQ+ jogokat.



"Ezek szerint az ipar-, az agrárpolitikában vagy az űrkutatásban is", azt azonban nem fejti ki a szöveg, hogy miként - jelezte.



Az EP-képviselő a határozat másik pontját is "elképesztőnek" nevezte, amely szerinte morális szempontokat is felvet. Az unió a humanitárius segélyeket attól tenné függővé - mondta -, hogy mennyire érvényesülnek az adott országban az LMBTIQ+ jogok.



"Az a helyzet, hogy akár nevethetnénk is ezen, de sajnos komoly dologról van szó, mert közben a szöveg persze olyanokat is mond, hogy vegyék el a tagállamoktól azt a jogot, hogy azok maguk dönthessenek például ilyen értékrendi kérdésekben, maguk döntsenek a családról, a gyereknevelésről, a gyermekvédelemről. Ezt is sürgeti."



Hidvéghi Balázs szerint "ezekből az agyszüleményekből Brüsszelnek vissza kéne térnie a józan ész és a normalitás világába" - szorgalmazta a politikus, megállapítva, hogy Brüsszelben változásra van szükség.

MTI