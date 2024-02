Törvénytelen pénvisszatartással zsarol az EU

Bóka János elmondta: van néhány "komoly korlát", amit a magyar kormány nem tud és nem is akar átlépni, ilyen például a szuverenitás, a migráció és a gyermekvédelemmel kapcsolatos kormányzati álláspont, ezekben nincs lehetőség engedményre és rugalmasabb hozzáállásra sem.

A múlt heti európai uniós (EU) csúcsot megelőző politikai kommunikáció, valamint a nyilvánosságra került dokumentumok is megerősítik, hogy az EU-s forrásokhoz való hozzáférést politikai nyomásgyakorlási eszközként használja az Európai Parlament és az Európai Bizottság Magyarországgal szemben - közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóka János bejegyzésében emlékeztetett, a magyar kormány és más szereplők között nagyon régen tart a vita az objektív kritériumokról, európai értékekről, jogállamisági standardokról vagy az uniós források védelméről, a kabinet pedig ebben a vitában mindig azt az álláspontot képviselte, hogy a forrásokhoz történő hozzáférést politikai nyomásgyakorlási eszközként alkalmazzák.



"A szabályozás úgy van megfogalmazva, hogy ezt lehetővé teszi, és az európai intézmények, különösen az Európai Parlament és a Bizottság ebben az értelmezésben partner is, és van nyomásgyakorlás ezekre az intézményekre, hogy ezt ilyen módon értelmezzék" - fogalmazott Bóka János, megjegyezve: mindenki számára egyértelmű, hogy a kormánynak igaza volt abban, ezt az eszközt az intézményi szereplők nem haboznak felhasználni.



Bóka János reményét fejezte ki, hogy az európai parlamenti (EP-) választásokat követően az Európai Bizottság összetétele úgy alakul, hogy a biztosi kollégiumban többsége lesz az objektív és tisztességes eljárásnak, ami változásokat eredményezhet Magyarország és a bizottság, illetve Magyarország és az uniós források kapcsolatában.



Megerősítette, a magyar kormány azt szeretné a kezdetektől fogva, hogy Magyarország és a magyar emberek jussanak hozzá azokhoz a forrásokhoz, ami őket megilleti.



"Ezért mi hajlandóak vagyunk arra, hogy galambbal sakkozzunk, sőt, akár még a Bizottsággal is sakkozunk, nemcsak galambbal, ha a magyar emberek hozzájutnak ahhoz, ami őket megilleti" - hangsúlyozta a miniszter. Egyértelműsítette ugyanakkor, van néhány "komoly korlát", amit a magyar kormány nem tud és nem is akar átlépni, ilyen például a szuverenitás, a migráció és a gyermekvédelemmel kapcsolatos kormányzati álláspont, ezekben nincs lehetőség engedményre és rugalmasabb hozzáállásra sem.



A miniszter az uniós választásokkal kapcsolatban azt mondta, a Fidesz megkerülhetetlen szereplője a valódi jobboldali európai alternatívának.



A voksoláson megjelenik a politikai palettán egy valódi európai jobboldali alternatíva, ami a választásokat követően megerősödik, az intézményi-strukturális változási folyamatban pedig a Fidesz meghatározó szerephez juthat, valamint a nagyobbik magyar kormánypárt, a magyar miniszterelnök és a magyar kormány megkerülhetetlen tényező lesz - vélekedett Bóka János.

