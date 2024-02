Fekete Vince Balassi-kardjához

Fekete Vince, a kísérletező kedvű lírikus az anyanyelv egyik legpéldásabb művelője, aki minden nap úgy indul a szavakért, mint várvédő vitézeink annak idején, olyan szívósan és fölemelően harcol értük, mintha az élete múlna rajta – mondta Szentmártoni János József Attila-díjas költő, a kulturális tárca helyettes államtitkára a XXVIII. kardceremónián, a Balassi Bálint-emlékkard átadásakor a Papi Szeminárium dísztermében.

„Hogy mennyire vártuk! Miként / vizet föld – szárazság után. / Szorongva, tétlenül, s milyen / esetlen, sután. / S aztán itt volt hát! / Mint mikor megáll az óramű, / a szerkezet, s a rugók, a / tengely, a kerekek. S egy / utolsó kattanás még, aztán / a csend.” – írta Fekete Vince évtizedekkel ezelőtt egy szorongásba falazott nemzedék nevében is, miután Ceauşescu diktatúrája összeomlott körülöttük. Az ember azt hihette, hogy a forradalom, még ha véráldozattal is, de tisztára mos mindent, ám egy ideig a tanácstalanság csöndje és bénultsága terjedt, amit apák holttestei szegélyeztek.

Ebbe a felemásan és félszegen építkező új világba robbantak be a kilencvenes évek elején a kolozsvári Előretolt Helyőrség szellemi műhely fiatal költői, köztük Fekete Vince is, aki azóta nem csupán az erdélyi, de az egyetemes magyar irodalom egyik legmarkánsabb lírikusává nőtte ki magát. Legutóbb 2002-ben méltattam őt egy esszében a Jóisten a hintaszékből című válogatott kötete kapcsán – de később számos közös élményben is összesodort minket az élet anyaországi, Székely- és oroszföldön egyaránt – s közben, csikordul meg váratlanul a szívemen, elrohant több mint két évtized. Hjaj. Mennyi minden történt ez alatt az idő alatt. Sikerek és tragédiák, győzelmek és kudarcok regimentjének felvonulását látni.



Költőnk többek közt József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas lett, valamint a Magyar Művészeti Akadémia tagja, indulása óta szerkesztője a Székelyföld folyóiratnak, nemrég 17. kötete látott napvilágot, írt esszéket és gyermekverseket is, ma már kétlaki életet él Budapest és Kézdivásárhely közt osztva meg magát, a közelmúltban megrendítő költeményekben állított emléket édesanyjának, s rajzolta meg szülővárosa - idegrendszerében és emlékeiben élő - szellemi térképét.

De mi köze lehet a nagy költőelődhöz, Balassi Bálinthoz, akinek emlékkardját ma a magasba emelheti? Nagyon is sok minden. Egyrészt Fekete Vince, a kísérletező kedvű lírikus a hagyományok egyik leghűségesebb tisztelője, aki a régi formákat új tartalommal tölti meg – így Balassitól és Zrínyitől Csokonain, Petőfin és Aranyon át Adyig, Dsidáig és Kosztolányiig, majd egészen Szilágyi Domokosig és Kányádi Sándorig szinte minden nyelven beszél, de leginkább a magáén, amelyben évszázadok magyar költői is benne zúgnak. Másrészt Fekete Vince, a kísérletező kedvű lírikus az anyanyelv egyik legpéldásabb művelője, aki minden nap úgy indul a szavakért, mint várvédő vitézeink annak idején, olyan szívósan és fölemelően harcol értük, mintha az élete múlna rajta.

Mert múlik is. Egy valódi költő életében a szavaknak súlya és tétje van. Mint amilyen Vince egyik legnagyobb költeményében is, a Tízezer éjben:

„Taszítva-vonva mossák / arcomat égi spongyák / a fény egy égi résen át / fröcsköli pézsmaillatát / micsoda felségvizeken / száguldozol uram velem / már a mély a magasság / rabság sem a szabadság / nem mond már semmit nekem / testem a szélben terelgetem / hogy a verdeső hullámok / dobáljanak mint forgácsot // (nem kell a posztó az olló / minden ahogy van úgy jó) / árva deszkaszál lebeg velem / ujjaim hagyják elengedem”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, teljes felelősségem tudatában kijelenthetem tehát, hogy a Balassi Bálint-emlékkard , ez a méltán rangos és nemzetközi hírű kitüntetés 2024-ben is jó kezekbe kerül. Szívből gratulálok hozzá Fekete Vincének!

