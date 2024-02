Visszavágó

A teltházas Groupama Aréna közönsége segítheti ebben Dejan Stankovic vezetőedző tanítványait, akik pihenten várhatják a rendkívül fontos mérkőzést, mivel a Ferencváros elhalasztotta a Diósgyőr elleni bajnoki meccsét, így hétvégén nem lépett pályára.

Utoljára frissítve: 2024. február 21. 13:23

2024. február 21. 12:41

Dejan Stankovic, a Ferencváros vezetőedzője (j) beszél, mellette Varga Barnabás játékos a csapat sajtótájékoztatóján a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott, Ferencvárosi TC - Olimpiakosz visszavágó mérkőzés előtti napon a fővárosi Groupama Arénában 2024. február 21-én. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányba került az első összecsapáson a görögországi Pireuszban. MTI/Szigetváry Zsolt

A Ferencváros múlt héten elvesztette a Konferencia-ligában 12 mérkőzésen át tartó veretlenségét, így csütörtökön a hazai visszavágón egygólos hátrányból kell kiharcolnia a továbbjutást a görög Olimpiakosz ellen a nyolcaddöntőbe jutásért.

A pireuszi összecsapás többnyire egyenlő erők küzdelmét hozta, a csapatoknak kevés helyzete volt, de az utolsó harminc percben a rivális gólra váltotta enyhe mezőnyfölényét. A sorozatban ötször magyar bajnok zöld-fehérek legutóbb 2022 nyarán tudtak megfordítani egy párharcot a nemzetközi porondon, akkor ráadásul a 2-1-es hazai vereséget követően a Slovan Bratislava vendégeként sikerült 4-1-re nyerniük a második felvonáson.



A tavaly az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC-nek ezúttal támadóbb szellemben kell futballoznia, mint egy hete, ebben természetesen kulcsszerep hárul majd Varga Barnabásra, aki bár Pireuszban is fejelt egy gólt, de azt les miatt érvénytelenítették. A válogatott csatár felépülésének is köszönhetően remekül kezdte a 2024-es esztendőt a Ferencváros, ugyanis mindhárom mérkőzését megnyerte az OTP Bank Ligában, ráadásul igencsak gólerős játékkal. A tavaly még paksi játékosként gólkirály Varga a tíz találat felét vállalta magára idén.



Az Olimpiakosz is bizakodhat, mert sokat segíthet az együttesnek, hogy az új vezetőedző, José Luis Mendilibar immár nem három napot, hanem másfél hetet dolgozott együtt a futballistáival. A tavaly a Sevillával Európa-liga-győztes spanyol tréner második találkozóját is megnyerte új csapata élén, ugyanis a piros-fehérek a második félidőben három gólt szerezve - többek között a Ferencváros ellen is eredményes marokkói Ajub el-Kabi duplájával - 4-1-re legyőzték a PAOK Szalonikit, amely így elvesztette éllovas pozícióját. A görög bajnokságban ötpontos hátránnyal negyedik Olimpiakosz így bár nem lesz kipihent, de mindenképpen önbizalommal telve várja a párharc második felvonását.



A Ferencvárosnak ez a hatodik párharca görög ellenféllel szemben, az Olimpiakoszról kellemes emlékeket őrizhet, mert 1996-ban elbúcsúztatta az UEFA Kupa első fordulójában, miután 3-1-es hazai sikerét követően idegenben 2-2-es döntetlent ért el. Emellett 1965-ben a BEK-ben a Panathinaikoszt, hat évvel később pedig a második számú sorozatban a Panionioszt is kiejtette. Ami rossz előjel, hogy a legutóbbi két alkalommal az FTC alulmaradt görög riválisával szemben: 1997-ben az OFI Kréta és 1998-ban az AEK Athén búcsúztatta az UEFA Kupában. Az Olimpiakosz egyetlen magyar ellenfele a nemzetközi kupasorozatokban a Ferencváros volt.



A teltházas Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A nyolcaddöntő sorsolását pénteken 13 órától rendezik.

Stankovic számára a nagybetűs meccs következik

Dejan Stankovic vezetőedző szerint az Olimpiakosz elleni visszavágó maga lesz a nagybetűs meccs a Ferencváros labdarúgócsapata számára a Konferencia-ligában.

"Sokan az év mérkőzésének tartják, számomra inkább a pillanat meccse lesz. Ez lesz a meccs, a nagybetűs meccs. Mindenkit be akarok vonni, nemcsak a játékosokat, hanem a személyzetet és a közönséget is. Közösen fogunk kiállni, azt szeretném, hogy tényleg pokoli hangulat legyen a stadionban. Azt szeretném kérni, hogy az utolsó pillanatig mindenki higgyen a csapatban" - fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón a szerb tréner.



A játékosként Bajnokok Ligája-győztes szakember szerint van, amit szeretnének megőrizni a pireuszi első felvonáson mutatott játékukból, de van, amivel nem volt elégedett. Hozzátette, átbeszélték, min kell javítani.



"Eljöhet az a pillanat, amikor all-int mondunk és mindent egy lapra feltéve rohamozunk, de nem lehet így kezdeni. Persze a teljes erőbedobásra szükség lesz, viszont szervezett formában. Az első perctől a századikig nagy hittel kell futballoznunk" - mondta Stankovic, aki megjegyezte, a múlt hétvégi bajnoki találkozó elhalasztásának köszönhetően ez volt az eddigi leghosszabb munkahete a szeptemberi kinevezése óta.



Stankovic az ellenfélről elárulta, hasznos információkkal gazdagodott annak köszönhetően, hogy az Olimpiakosz pályára lépett hétvégén, mert a PAOK ellen 4-1-re megnyert rangadón a múlt héten kinevezett kollégája, José Luis Mendilibar négy helyen is változtatott a kezdőcsapatán.



A játékosok nevében Varga Barnabás arról beszélt, hogy sokat kivett belőlük a múlt heti mérkőzés, ezért jót tett a hétvégi bajnoki összecsapás elhalasztása, mert így frissebbek lesznek a visszavágón.



"Az 1-0 nem egy nagy előny, így hasonló játékot tudunk játszani, mint Pireuszban. Most is lesznek lehetőségeink, főleg hazai pályán" - fogalmazott a válogatott csatár, aki vezeti a góllövőlistát az OTP Bank Ligában.



A tavaly paksiként gólkirály támadó elárulta, bár sérülése miatt a felkészülés javarészét kihagyta, most már eltelt néhány hét, így jobban érzi magát, már közel van a százszázalékos formájához.



MTI