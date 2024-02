„Ordító hiba" az Európai Számvevőszék jelentésében

Azt az "ordító hibát" pedig, hogy Magyarországtól mondvacsinált okok miatt forrásokat tartanak vissza, nem is említette a jelentés - jelezte Törcsi Péter.

2024. február 22. 13:23

Törcsi Péter – mandiner

Az Európai Számvevőszék legújabb jelentéséből is látszik, hogy a brüsszeli bürokrácia visszaél a hatalmával, egyes tagállamokat büntet, míg mások esetében nem hajlandó semmilyen visszásságot észrevenni - hangsúlyozta az Alapjogokért Központ operatív igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Törcsi Péter elmondta: az Európai Számvevőszék azt vizsgálta, hogy az Európai Bizottság (EB) a döntéshozatalai során megfelelt-e az európai uniós szerződésekből fakadó és egyéb jogállami kritériumoknak.



A február 22-én publikált jelentésből kiderült, hogy az uniós intézményrendszer összehangoltan működik egy progresszív, baloldali, liberális agenda mentén - fogalmazott. Példaként rámutatott, hogy az EB "erősen megkérdőjelezhető" vakcinabeszerzéséhez komoly aggályok helyett "csak egy ejnye-bejnyeszerű megjegyzést" fűzött a számvevőszék. Azt az "ordító hibát" pedig, hogy Magyarországtól mondvacsinált okok miatt forrásokat tartanak vissza, nem is említette a jelentés - tette hozzá.



Törcsi Péter a visszatartott uniós források kapcsán elmondta, hogy az országnak járó összegnek mintegy harmadát oldotta fel az unió, a nagyobb részéhez azonban továbbra sem fér hozzá Magyarország. Ennek oka a magyar gyermekvédelmi szabályozás - jelentette ki, kiemelve: "egyértelmű, hogy szuverenista, konzervatív beállítottsága miatt szenved pénzügyi hátrányt Magyarország."



A gyermekvédelem ügye köré progresszív uniós és hazai kör szerveződik - jelentette ki az operatív igazgató, aki szerint "politikai boszorkányüldözést" folytatnak Magyarországgal szemben.



Az igazgató kitért arra is, hogy három téma - a béke, a gyermekvédelem és gender, valamint az illegális migráció kérdése - továbbra is "törésvonalat" húz. Ezekben a kérdésekben az uniós intézményrendszer továbbra sem akar olyan keretet létrehozni, ami a polgárok többségének a kívánalma lenne - fűzte hozzá.

A szélsőséges EU-szervezet jelvénye – wikipedai



Törcsi Péter hangsúlyozta: most, hogy újabb gyermekvédelmi csomagot hirdetett meg a kormány, "nemzeti minimumot" lehetne teremteni. "A múlt péntek óta gyermekvédőként fellépő magyar baloldalnak most lehetősége lenne, hogy részt vegyen abban a parlamenti munkában, amit a kormány meghirdetett. Ezzel az uniós pénzekhez is hozzásegíthetnék Magyarországot" - mondta.



Lajkó Fanni elemző úgy fogalmazott, Brüsszel "vadászszezonként" fogja fel az európai parlamenti választások kampányidőszakát. Azokat a nemzeti szuverenista kormányokat támadják, amelyek nem fogadják el az általuk kínált jövőképet - állapította meg. Hozzátette: a támadásokba egy új intézményt, az Európai Számvevőszéket is bevonták, a "globalista elit boszorkányüldözéséhez" ráadásul a magyar baloldal is hozzájárul.



Az uniós törvények nem az uniós polgárok érdekeit védik - hangoztatta az elemző. Szavai szerint "azért nem kapjuk meg a nekünk járó forrásokat, mert Magyarország elutasítja a migrációt és hatályban van az a gyermekvédelmi törvény, amely a pedofilokat szigorúbban bünteti, mint korábban más törvény."



Rögzítette: a gyermekvédelem olyan vörös vonal, amit nem léphet át senki, és amit senki sem használhat fel aljas, politikai célokra. "Ez olyan követelmény, ami joggal várható el az európai uniós intézményektől és a magyar baloldali politikai aktoroktól" - hangsúlyozta az elemző.

Lajkó Fanni – hirado.hu



Lajkó Fanni elmondta, az Alapjogokért Központ több agytröszttel együtt úgy döntött, hogy aggályaikkal az EB-hez fordulnak. "A Századvég Alapítvánnyal, a Danube Institute-tal és a Nézőpont Intézettel közösen kijelentettük, hogy addig nem vagyunk hajlandóak becsatornázni a véleményünket a jogállamisági jelentésekbe, amíg azokat nem veszik figyelembe" - közölte.

