A világörökségi és püspökségi helyszínek mellett 11 múzeum lesz látogatható Pécsen a Múzeumok éjszakáján

2025. június 19. 10:08

Csaknem másfél tucat helyszínen és közel félszáz program várja az érdeklődőket június 21-én, a Múzeumok éjszakáján Pécsen - közölte a Janus Pannonius Múzeum (JPM) és a pécsi világörökségi helyszíneket üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) az MTI-vel.

A baranyai közgyűjtemény tájékoztatása szerint a KPM a Múzeumutcától a Természettudományi Múzeumig tizenegy épületben, udvarban és két külső helyszínen, negyvenöt programmal készül.

A Széchenyi téri dzsámi mögött található JPM Látogatóközpontban korabeli jelmezekbe öltözött szereplők elevenítik meg a múltat, míg a Rapid Randin az érdeklődők A hely szelleme tárlat egy-egy Géniuszával "randevúzhatnak".

A komlótól a korsóig címmel új időszaki kiállítás is nyílik, ahol megtudható, mi rejlik egy korsó sör mögött, míg szabadtéri koncert is lesz, valamint az udvarban tímárműhely és pénzverde is működik majd, továbbá a római kövekről is sok minden kiderül.

A JPM Természettudományi Múzeumban játékos-tudományos program keretében segítenek a látogatóknak beazonosítani a különleges fajokat, miközben feltérképezik Pécs rejtett fajgazdagságát. A raktárturizmus során pedig bemehetnek az érdeklődők a múzeum azon részére is, ahová máskor nem.

Pár lépéssel arrébb, a JPM Néprajzi Múzeum mesével, népzenével, kézműveskedéssel és tűzugrással idézi meg a nyári napforduló hagyományait.

Lantos Ferenc és Csontváry Kosztka Tivadar képei között is zeneművek csendülnek fel, sőt egy estére még maga a napút festője is köztünk jár, Széll Horváth Lajos színművész megszemélyesítésében.

Aki át akarja tekinteni a kortárs magyar képzőművészet legjavát, az a JPM Modern Magyar Képtárban nyíló új időszaki tárlaton megteheti. A Kortárs függőségek című kiállításon az est során kétszer a gyűjtemény tulajdonosa, Szluka Balázs kalauzolja végig a látogatókat.

Régész vezetésével nemcsak Pécs két történelmi központját járhatják be a látogatók, hanem lemehetnek a város legrégebbi lakóháza alá is – ez a ma is látogatható JPM Zsolnay Múzeum. Itt az eozinról és a Zsolnay-kerámiák műtárgypiaci helyzetéről is szó esik, és fény derül a Kacsás kút titkaira is.

Vasarely nyomán térhatású képeket készíthetnek az érdeklődők, és az is kiderül, milyen hatással volt az optikai illúziók mestere a divatra. Egykori bányászokkal lehet majd beszélgethetni a föld alatti világ mindennapjairól, a nap zárásaként pedig hagyományos lemezekről szólnak Vasarely korszakának boogie-zenéi.

Idén a vakok és gyengénlátók, kerekesszékesek, valamint hallássérültek külön idősávban vehetnek részt a speciális tárlatvezetéseken – hívták fel a figyelmet.

A ZSÖK közleményében azt írták, hogy ezúttal három szervezet – a JPM, a Pécsi Püspökség és a ZSÖK-höz tartozó világörökségi helyszínek közös jegycsomaggal is várják az érdeklődőket, amely 16 helyszínre érvényes.

Az UNESCO-helyszínek közül a Cella Septichora Látogatóközpont föld alatti termeiben "Színház és történelem" címmel színészek keltik életre az ókeresztény nekropolisz lakóit. A síremlékeknél megelevenedik a római temetési szertartás, a gyászoló özvegy fájdalma, egy régész szemszögéből pedig az eltűnt világ tárul fel a látogatók előtt. Mindezt fekete humorral átszőtt jelenetek teszik majd emlékezetessé.

Ugyanitt kézműves programok várják a kreatív érdeklődőket: római mozaik, ékszer, kisplasztika, legionárius sisak és a híres római kard, a gladius készítésére nyílik lehetőségük. Emellett éjszakai fejlámpás tárlatvezetés és fényfestés teszi igazán különlegessé az estét.

A Szent István téren, az Ókeresztény Mauzóleumnál a római mindennapokat idézik meg játékos formában: tógák és tunikák próbálhatók fel, fotófal és katonai viselet segíti a korabeli szerepbe helyezkedést. Emellett társas- és szabadtéri játékok, valamint interaktív kvízek gondoskodnak a vidám hangulatról.

A múzeumi programokról a www.jpm.hu, míg a világörökségi helyszíneken zajlókról a www.vilagoroksegpecs.hu , míg a püspökségiekről a Pécsi Egyházmegye Facebook oldalán olvashatók további részletek.

MTI