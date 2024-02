A Trianon utáni ötödik nemzedék

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban tartott eseményen rendhagyó módon tartott köszöntőt, tekintettel arra, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter betegsége miatt nem jöhetett el, így az államtitkár tolmácsolta a tárcavezető gondolatait.

A Trianon utáni ötödik nemzedékként köszöntötték a Rákóczi Szövetség középiskolás vezetői fórumán részt vevő diákokat, fiatalokat a rendezvény megnyitóján pénteken, Budapesten.

A miniszter felidézte, hogy a rendszerváltozás időszakában néhány hazájáért és a nemzetért elkötelezett ember, a lassanként átjárható határokat kihasználva alapította meg a Rákóczi Szövetséget, amely mostanra nagyon messzire jutott el.



A Rákóczi Szövetség története azt mutatja, hogy vannak olyanok, akik önkéntes alapon dolgoznak a nemzetért és ezzel életre szóló élményeket és hatalmas eredményeket értek el. Tették ráadásul mindezt Trianon, a világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő tömeges kivándorlás és a kommunizmus évtizedei után - idézte Gulyás Gergely gondolatait az államtitkár.



A tárcavezető rendkívül fontosnak tartja, hogy mindig újabb és újabb nemzedékek vehessenek részt a szövetség által szervezett programokon.



"Ti vagytok a Trianon utáni ötödik nemzedék!" - idézte Gulyás Gergely megfogalmazását a jelen lévő diákoknak az államtitkár.



A tárcavezető szerint kiemelt jelentősége van annak, hogy mostanra a Kárpát-medence minden magyar közösség számára otthon lehet.



A miniszter kiemelkedő fontosságúnak nevezte azt is, hogy az ilyen és ehhez hasonló programok érdekes élményeket biztosítanak, értékes eredmények és életre szóló barátságok születnek, hozzáfűzve, hogy a Rákóczi Szövetség munkájának is köszönhetően Magyarország jobb hely lett és jobb lett magyarnak lenni a Kárpát-medencében is. Az embertől emberig élő közösségek számíthatnak egymásra - fűzte hozzá.



Soltész Miklós a Miniszterelnökséget vezető miniszternek azt a gondolatát is idézte, hogy ma azok, akik "befolyást akarnak szerezni", ezt úgy próbálják megtenni, hogy a közösségeket, az azokban rejlő belső összetartó erőt akarják meggyengíteni, de a magyar kormány ez ellen fellépve vállalja azt, amit a nemzet reá szabott, felemeli a szavát és latba veti befolyását - fogalmazott Soltész Miklós által ismertetett beszédében Gulyás Gergely. Egyben köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek, amely jelentősen kiveszi a részét a nemzetmegtartó munkából.



Gulyás Gergely külön köszöntötte a Kárpátaljáról érkezőket, akiknek - mint hangsúlyozta - "rettenetes ellenszélben", egy háború sújtotta országban kell élniük, dolgozniuk, tanulniuk és megőrizni magyarságukat.



Istennel a hazáért és a szabadságért - zárult a Soltész Miklós tolmácsolásában elmondott beszéd.



Az államtitkár szerint Gulyás Gergely gondolatai is alátámasztják azt, hogy érdemes a magyar kultúráért, a magyarságért sokat tenni. "Ma külföldiek előtt is büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk" - jelentette ki Soltész Miklós.



Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények erősítik a nemzetet - hangoztatta az államtitkár.



Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára az eseményen örömét fejezte ki, hogy a pénteki napon immár harmadszor találkozhat diákokkal. Megemlítette, hogy délután a minisztériumban a diákolimpia kiváló eredményeket elérő magyar résztvevőit is köszönthették.



A helyettes államtitkár ismertetése szerint az elmúlt időszakban 22, középiskolát vezető igazgatóval egyeztettek, többi között arról, mit lehet tenni azért, hogy a diákok még jobban megtanulják, mi is az a magyar identitás, hit, amely "összetart minket".



Balatoni Katalin úgy fogalmazott: 2024-ben is büszkeség magyarnak lenni, a magyar gimnáziumokhoz tartozni. Reményét fejezte ki, hogy még sokáig lesz lehetőség együtt lenni és "rákóczisnak maradni".



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke szerint fontos, hogy ezúttal is a kommunizmus áldozatainak emléknapja idejére szervezzék az eseményt. Kiemelte a szövetség megújulási képességét, azzal, hogy meghallgatják a diákokat, figyelnek véleményükre.



Az elnök megköszönte a magyar kormány támogatását, egyben azt kérte a diákoktól, hogy hazatérve a többieket is bátorítsák a csatlakozásra.



A rendezvényen 111 Kárpát-medencei iskola több mint 500 diákja és tanára vesz részt.



A szövetség ismertetése szerint a fórum célja, hogy a diákok megvitassák a szövetség idei ifjúsági programjait és pályázati lehetőségeit. A hétvégén kiemelt szerepet kapnak a kulturális és szórakoztató előadások, közösségi és csapatépítő programok.



A diákok a megnyitó után csapatjátékokon vesznek részt, ezzel egy időben megtartják a szervezetvezető tanárok találkozóját is.



Szombaton a fiatalok a Nemzeti Múzeumba, a Magyar Zene Házába és a Pesti Vigadóba látogatnak el, délután kerekasztal-beszélgetés, valamint a Rákóczi Szövetség terveiről tanácskozás szerepel a programban, este a tanárok a Nemzeti Színházban a Mester és Margarita, a diákok pedig a Csavar Színházban

A helység kalapácsa című darabot tekintik meg. A szombati programot néptáncház zárja.



Vasárnap délelőtt a Nemzeti Vértanúk Emlékművénél Latorcai Jánossal, az Országgyűlés alelnökével együtt emlékeznek a kommunizmus áldozataira. A megemlékezést a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából az Országgyűlés Hivatala és a Rákóczi Szövetség szervezi. Ezt követően a diákok látogatást tesznek az Országházban. A fórum vasárnap délben ér véget.



