Űrhajósunk a magyar versenyképességről

Farkas Bertalan, az egyik magyar űrhajós is előadást tartott a magyar versenyképességről szóló fórumon.

2024. február 24. 22:38

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós beszédet mond az UniSpace diplomaátadó ünnepségén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2024. február 24-én. Az UniSpace programban három minisztérium - a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Miniszterelnökség - támogatásával 17 magyar egyetem állt össze, hogy segítse az űrszektor utánpótlását egy három féléves szakirányú továbbképzés keretében. MTI/Hegedüs Róbert

A megújult magyar felsőoktatás versenyképes, sikeres és jövőképes - mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára az UniSpace diplomaátadó ünnepségén szombaton, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Az államtitkár sikertörténetnek nevezte az UniSpace programot, amelyben három minisztérium - a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Miniszterelnökség - támogatásával 17 magyar egyetem állt össze, hogy segítse az űrszektor utánpótlását egy három féléves szakirányú továbbképzés keretében.



Hankó Balázs szerint "szintet ugrott a magyar innováció". Magyarország a 96. helyen áll a globális népességszám rangsorában, míg 33. az innovációban. Két magyar kutató is Nobel-díjat kapott tavaly és a világ top 500 egyeteme között 12 magyar foglal helyet.



A célok között jelölte meg, hogy 2030-ra egy magyar egyetem is szerepeljen a világ legjobb 100 felsőoktatási intézménye között és három Európa 100 legjobbja között. További cél, hogy Magyarország az európai innovátorok között a legjobb tíz közé kerüljön - tette hozzá.



Hangsúlyozta: az űr egyet jelent a jövőképességgel és űrversennyel, és ebben a megújult felsőoktatás is támogatást nyújthat.



Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa a program kapcsán kiemelte, hogy példaértékű, innovatív oktatási modellt sikerült megvalósítani.



A világűrnek kritikus szerep jut a következő évtizedekben, a biztonságpolitikában, a gazdaságon keresztül az innovációig és ebben Európának egy globális versenyben kell helyt állnia - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta, hogy óriási igény van a közigazgatásban, a vállalati szektorban űripari szakemberekre és az Európai Űrügynökség (ESA) is várja a jelentkezőket. A júliusban kezdődő soros magyar uniós elnökség témái között is szerepel majd a világűr kérdése.



Horváth Bianka, az UniSpace programigazgatója, rektori főtanácsadója kiemelte: a programban részt vevő egyetemek kompetenciájának feltérképezése a koronavírus-járvány idején kezdődött és számos kihívás övezte. Az UniSpace programban a közös nevező az együttműködés, az innováció és a magas tudásintenzitás volt - mondta, hozzátéve, hogy szeptemberben további egyetemek csatlakoznak a programhoz és angol nyelven is indul képzés.



Az UniSpace program konzorciumvezető egyetemének képviseletében Kovács László, az NKE tudományos rektorhelyettese elmondta, hogy a magyar felsőoktatás történében egyedülálló összefogásról volt szó, amelyben a hazai felsősoktatás 17 intézménye fogott össze egy interdiszciplináris képzés elindításában.



Az UniSpace program a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezésére és szakmai támogatásával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem koordinálásában indult el 2022 szeptemberében négy szakirányon.



Az űrtechnológiai szakember képzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 11 egyetemmel együttműködésben, az űrtudományi szakemberképzést, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 7 egyetemmel együttműködésben, az Innovatív táplálkozástudományi és űregészségtudományi szakemberképzést a Debreceni Egyetem (DE) 9 egyetemmel együttműködésben, valamint a világűrpolitikai tanácsadó képzést a konzorciumvezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 10 egyetemmel együttműködésben indította el.



A három szemeszteres képzést összesen 77-en kezdték el másfél éve, a szombati díjátadón 69-en vehettek át oklevelet: 31-en az NKE, 15-en a BME, 13-an a DE és 10-en az ELTE hallgatói.

Jelenleg két űrhajósunk van. Farkas Bertalan tábornokon kívül az 1948-ban Budapesten született Simonyi Károly, ő Szojuz űrhajókon többször is utazott a kozmoszban. Egy alkalommal Madách Imrétől magyarul idézett az űrhajóról magyar egyetemistáknak köldött üzenetében.

