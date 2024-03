Az ukrajnai háború megbénítja az európai politikát

2024. március 1. 21:56

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök felszólal a harmadik alkalommal megrendezett Antalyai Diplomáciai Fórumon a törökországi Antalyában 2024. március 1-jén, a háromnapos nemzetközi konferencia első napján. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Nem látni a kiutat az ukrajnai háborús konfliktusból és ez megbénítja az európai politikát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Antalyában, ahol Erdogan török államfő meghívására vesz részt az Antalyai Diplomáciai Fórumon (ADF).

A kormányfő szerint azt kell először eldönteni, hogy az idő kinek dolgozik, mert ez a legfontosabb kérdés.



"Ha valaki azt gondolja, hogy az idő az ukránoknak és a Nyugatnak dolgozik, és a háború folytatása katonai sikert hozhat Ukrajnának, akkor van értelme folytatni. Ha valaki azt gondolja, hogy az idő Oroszországnak dolgozik, és a háború folytatása Oroszország sikerét fogja hozni, akkor jobb most abbahagyni. Én személy szerint az utóbbiak közé tartozom" - fejtette ki Orbán Viktor.



A kormányfő szerint "bajban vagyunk", mert a háború kezdete óta Magyarországon kívül sok ország úgy beszél erről, hogy ez a "mi háborúnk", és ha ez a mi háborúnk, és az ellenfél erősebb és területeket foglal el, akkor a vesztesek oldalán találjuk magunkat. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogyan járjunk el és hogyan jöjjünk ki ebből, ha elveszítjük a háborút - tette hozzá.



A kormányfő arról is beszélt, hogy gyakran nevezik Putyin kutyájának vagy trójai falónak.



"Erre pszichoterápiát javasolnék. Ez nem politikai vita" - szögezte le Orbán Viktor. Mint mondta: ő nem ukrán szemüvegen vagy Putyin szemüvegén át szemléli az ukrajnai háborút, hanem magyar szemüvegen keresztül.



"Nekem az országomat és a nemzetemet kell képviselnem, és én tudom, mi a magyarok érdeke. Ha valami jó a magyaroknak, azt támogatom, ami nem jó nekik, azt ellenzem. Ez ilyen egyszerű" - fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte a kárpátaljai magyarságot, akik ezer éve ott élnek, és most besorozzák őket az ukrán hadseregbe.



"Az ukrajnai háborúban magyarok halnak meg" - nyomatékosította a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy ők a magyar nemzet tagjai. Kitért arra is, hogy a béke azt jelentené, hogy a magyar életek is biztonságban vannak. "A többi között ezért állunk mi, magyarok teljes mellszélességgel a béke oldalán" - mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnöknek feltették azt a kérdést, hogy Magyarország jövőjét az Európai Unióban látja-e. "Természetesen" - jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy "aki magyar, az európai".



"Magyarországnak mindig különleges geopolitikai helye lesz az Európai Unióban" - nyomatékosította a miniszterelnök, kitérve arra is, hogy Magyarország azért tagja a Türk Tanácsnak, mert az egyetlen keleti eredetű nemzet Európában "vagy legalábbis az egyetlen, amely erre büszke".



Orbán Viktor szerint az a kérdés, hogy milyen Európai Uniót képzelünk el. Mint fogalmazott jelenleg egy progresszív, liberális ideológián alapuló Európa létezik.



"Isten nem része a politikai megfontolásoknak. A nemzet és a nemzeti büszkeség gyanús, rossz, furcsa, kukába vele! A családi értékeket nem tisztelik, mert család nem létezik már Európában" - fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy egyre nő a nézetkülönbség a liberálisok és a konzervatívok között, de a jelenlegi többségnek is el kell fogadnia, hogy létezik ellenvélemény. A kormányfő hangsúlyozta, hogy maradni akar az Európai Unióban, de az a célja, hogy a konzervatív tábor kerüljön többségbe.



A miniszterelnök szerint a nyári EP-választásokat követően egy más összetételű uniós parlament fog megalakulni, amelyben nagyobb erővel képviselteti majd magát a jobboldal. "Nem lesz egyetlen éjszaka alatt forradalom, de a júniusi választással megkezdődik a változás. Vagy legalábbis ebben bízom és ezért dolgozom" - mondta a kormányfő.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy geopolitikai szempontból Svédország NATO-csatlakozása a kezdetektől fogva világos volt. Ha Svédország úgy dönt, hogy csatlakozik, támogatni fogjuk, de ennek megvan a rendje: Magyarország tiszteletet érdemel, mert Magyarország tisztelete nélkül nem tartozhatunk ugyanahhoz a közösséghez - jelentette ki. Mint mondta: sok és erőteljes vita zajlott, és Magyarországot Brüsszelben gyakran vádolják azzal, hogy megsérti a jogállamiságot, bírálják az azonos neműek házassága és az ellenőrizetlen migráció elutasítása miatt, és ebben Svédország nagyon aktív volt. "Mondom, uraim, ha szeretnének csatlakozni a NATO-hoz, akkor újjá kell építenünk a bizalmat egymás között. Jöjjenek el, és tegyük ezt meg! És eljöttek és így is lett" - emlékeztetett a miniszterelnök.



Orbán Viktor megerősítette, hogy a jövő héten Floridában találkozik Donald Trump korábbi amerikai elnökkel, akit - mint fogalmazott - nagyon tisztel. Mint mondta: ha ő lett volna az elnök az ukrajnai háború kitörésekor, ma már nem lenne háború, és csak az jelent komoly esély a békére, ha újra ő lesz az elnök.



Orbán Viktornak feltették a kérdést, hogy találkozik-e Joe Bidennel. "Mindig a rendelkezésére állok" - közölte a kormányfő. Hozzátette ugyanakkor, hogy az amerikaiaknak kell eldönteniük, ki legyen a következő elnök, de Magyarország és a béke szempontjából Donald Trump visszatérése lenne előnyösebb.



Végül a miniszterelnököt a magyar uniós elnökségről kérdezték a rendezvényen. Orbán Viktor közölte, hogy Magyarország egyik prioritása a balkáni bővítés lesz, emellett pedig az európai versenyképesség kap majd hangsúlyt 2024 második felében, amikor Magyarország lesz az Európai Unió Tanácsának elnöke.

MTI