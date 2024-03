Keresztény erősségek Kimlén

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, hogy a Magyar falu program részként az elmúlt év során több mint 1286 plébánia és lelkészség, valamint több mint 750, egyházi fenntartásban lévő temető újult meg.

2024. március 3. 21:19

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke (b2) felszenteli a felújított horvátkimlei Szent Mihály-templomot az átadása napján, 2024. március 3-án. A templom külső felújítására a Magyar falu program keretében 15 millió forintot kaptak, míg a Szent Mihály-főoltár és a Szent József-mellékoltár restaurálását 9 millió forint adományból tudták megvalósítani. Ezen a napon adták át a magyarkimlei plébánia épületét is. MTI/Krizsán Csaba

A templom közösség és kultúra, a nemzetként megmaradás védőbástyája, amelyre még nagyobb szükség van, mert Európa identitásválsággal küzd - mondta az agrárminiszter vasárnap a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kimlén, ahol átadták a felújított horvátkimlei Szent Mihály-templomot és a magyarkimlei plébánia épületét.

Nagy István, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, az ünnepi szentmisét követő beszédében arról beszélt, hogy Nyugat-Európában keresztény templomokat zárnak be vagy alakítanak át bevásárlóközpontokká, mecsetekké.



Úgy fogalmazott: "A pusztítás mértéke felfoghatatlan, lelki és fizikai értelemben egyaránt".



A miniszter örömtelinek nevezte, hogy a Kárpát-medence magyarlakta területein templomok újulnak meg kormányzati támogatásokból, hozzátéve, a templom mindig a jövő üzenetét hordozza.



Azt mondta, Magyarországot csak arra a keresztény kultúrára tudjuk építeni, amely ezer éven át megtartotta az országot. "Csak ez a kultúra teszi lehetővé, hogy ne csupán mi, hanem gyermekeink, unokáink is szabad, szuverén országban élhessenek itt, Európában" - fűzte hozzá.



Nagy István szólt arról is, hogy Kimlét a Mosoni-Duna kettéválasztja, az ott élők mindennapjait mégsem a széthúzás, hanem az összefogás határozza meg. "Magyarok, horvátok és németek évszázados békés együttműködése teszi igazán virágzóvá a községet" - emelte ki



Ismertette: a horvátkimlei Szent Mihály-templom külső felújítására a Magyar falu programban nyertek 15 millió forintot, míg a Szent Mihály-főoltár és a Szent József-mellékoltár restaurálását 9 millió forint adományból tudták megvalósítani.



A magyarkimlei plébániát szintén a Magyar falu program támogatásából újították fel az elmúlt két évben, 23 millió forintból. Az egyházi rendezvények mellett az épület a Német Önkormányzati Kórus próbáinak is helyet ad.



Az agrárminiszter emlékeztetett: a közelmúltban négy út menti kereszt is megújult Kimlén. A horvát nemzetiségi önkormányzat 1,2 millió, a német nemzetiségi önkormányzat pedig 1,6 millió forint állami támogatást kapott.



Az összegekből a horvátkimlei településrészen a templom mellett álló kereszt és a Mersich-síremlék, Magyarkimlén a templom melletti kereszt és a Franauer-kereszt szépült meg - mondta, hozzátéve, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak köszönhető a hársfánál álló Szentháromság-szobor és a temetők keresztjeinek felújítása is.



"Mindez újabb bizonyítéka a keresztény kultúra megtartó és építő erejének" - hangsúlyozta Nagy István.



A feltámadás mutatja - mondta -, hogy a kereszténység milyen alapokon nyugszik és bizonyítja, hogy nincs más érték a világon, amely így megállja a helyét, nem csak a múltban és a jelenben, hanem a jövőben is.

Az álamtitkár fontosnak nevezte, hogy a templomokat élővé tegyék.



Az álamtitkár fontosnak nevezte, hogy a templomokat élővé tegyék.



Álláspontja szerint vissza kell utasítani minden olyan törekvést, amely "az egyházat gyalázza, bele akar szólni az életébe". Vissza kell utasítani azokat a kijelentéseket, amelyek visszaidézik a kommunista diktatúra korát, amikor sok templomból elűzték a papokat, a szerzeteseket és a híveket - jelentette ki.



Hozzátette: "fel kell ismerni, hogy a jóemberkedésnek mi a hatása és a határa, mikor kell felemelni a szavunkat határozottan és kőkeményen, és mikor kell tettekkel is megvédeni templomainkat".



Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentbeszédében egyebek mellett arról beszélt, hogy a keresztény ember a templomot "rendkívül nagy becsben" tartja, mert nemcsak a közös imádságok helye, hanem az eucharisztia megünneplésének és a szentségek kiszolgáltatásának a helyszíne is.

MTI