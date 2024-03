Űriparunk dinamikusan növekszik

Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) űrkutatásért felelős miniszteri biztosa azt mondta, hogy az űriparban rejlő lehetőségeket a Nemzeti Űrstratégiában megfogalmazott célok mentén, az NGM-mel közösen valósítják meg. Felhívta a figyelmet, hogy a KKM széles diplomáciai háttérrel és a nemzetközi együttműködésék biztosításával segíti a folyamatot.

2024. március 6. 11:49

Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa és Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára az Űriparfejlesztés és versenyképesség - finanszírozási és külpiaci körkép címmel rendezett konferencia megnyitóján a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2024. március 6-án. MTI/Hegedüs Róbert

Az űripar olyan dinamikusan növekvő iparág, ahol akár kezdő vállalkozások is jelentős szerephez juthatnak - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára szerdán, Budapesten.

Fábián Gergely az Űriparfejlesztés és versenyképesség - finanszírozási és külpiaci körkép konferencia megnyitóján egy tanulmányra hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az űripar globális árbevétele 427 milliárd dollárról több mint 1100 milliárd dollárra nő 2040-re. Ez az egyik legjobban növekvő iparág - hangsúlyozta.



Az államtitkár kitért arra is, hogy az űripar fejlesztésében az NGM célja többek között a pályázati források, egyéb támogatások feltérképezése és a nemzetközi kiállításokon való részvétel biztosítása.



Magyarország céljai ambíciózusak az űriparban, ezt szükséges bemutatni, láttatni a különböző kiállításokon és az európai ökoszisztémában is - emelte ki. Hangsúlyozta az iparág szereplőivel való folyamatos konzultációt is. Mint mondta, "hallgatni kell az iparra".



Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) űrkutatásért felelős miniszteri biztosa azt mondta, hogy az űriparban rejlő lehetőségeket a Nemzeti Űrstratégiában megfogalmazott célok mentén, az NGM-mel közösen valósítják meg. Felhívta a figyelmet, hogy a KKM széles diplomáciai háttérrel és a nemzetközi együttműködésék biztosításával segíti a folyamatot.



Ő is kiemelte a kiállításokon való részvétel fontosságát, mint mondta a régiós országok, például Lengyelország már évek óta külön nemzeti standdal jelenik meg ezeken a jelentős rendezvényeken.



Ferencz Orsolya hangsúlyozta, hogy az űripar válságálló iparág, amelynek a jelentősége egyre jobban nő. Mint mondta, Magyarországnak is "proaktívvá kell válnia" a területen. Megítélése szerint erre jó alkalmat teremt Magyarország uniós elnöksége.



MTI