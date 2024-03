A Szentháromság temploma Tevelen

2024. március 10. 17:12

A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság által közreadott képen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő (a 2. sorban, középen, b-j) bukovinai székely hagyományőrzőkkel a Tolna vármegyei Tevelen a felújított Szentháromság templom avatásán 2024. március 10-én. MTI/Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság/Makovics Kornél

A hagyományok és a keresztény hit megőrzésére szólított fel Kárpát-medence-szerte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Tolna vármegyei Tevelen.

Soltész Miklós a felújított Szentháromság templom átadó ünnepségén azt mondta, a hagyományok, őseink hite megerősíti a családokat, és összetartja a közösségeket.



"Ha van kitartás, közösség és hagyomány, meg tudunk maradni. Így maradt meg 250 év alatt a teveli német közösség, amely hatalmas templomot emelt, és így maradt meg a kétezer éves kereszténység is" - hangsúlyozta.



Hozzátette azt is, hogy vissza kell utasítani mindazt, amely pusztító ideológiát hoz, azokat a "percembereket", akik csak "rombolni akarnak közösséget, hitet, nemzetet". "Mi meg fogunk maradni, de az ő gondolatviláguk, vissza fog vonulni" - jegyezte meg.



Az államtitkár utalt arra, hogy az utóbbi időben megszűnt a nyugat-európai labdarúgó-mérkőzések elején a játékosok fél térdre ereszkedése, "abbahagyták az elmúlt években szélsőséges ideológia mentén végzett bohóckodást, amivel a kereszténységet is gúnyolni akarták". A zsidó-keresztény közösségtől ellopott térdelés, csakúgy, mint a szivárvány szimbóluma számukra csak ideiglenes volt. Ahol nincs érték, ott nincs kitartás sem, előbb-utóbb megunják - tette hozzá.



Azt mondta, annak ellenére, hogy Tevelről is elűzték a németeket a második világháború után, itt vannak, és megtörtént a megbékélés a bukovinai székelyekkel és felvidéki magyarokkal, a település ezért minta lehet sokak számára is a békétlen világban.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy vasárnap, március 10-én emlékeznek a székely vértanúkra, akik 1854-ben e napon adták az életüket a magyar függetlenségért, a székely nép önrendelkezéséért. A székely szabadság napján nemcsak rájuk, hanem azokra a székely ősökre is emlékeznek, akik az egész magyar hazáért áldozták életüket - mondta.



Hozzáfűzte, a templom a német nemzetiségű, régi tevelieknek köszönhető, akik a török hódítás után hazát is teremtettek ezen a földön. "Mi székelyek is köszönetet mondunk a templomért, hiszen új hazára leltünk itt" - fogalmazott a bukovinai székely származású politikus.



A templomot Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg, az ünnepségre mások mellett eljöttek Tevel testvértelepülése, Csíkdánfalva küldöttei Böjte Csongor-Ernő polgármesterrel.



Fazekas Attila, Tevel független polgármestere elmondta, az államtitkárság 105 millió forintos támogatásával és kétmillió forintos adományból vonóvasakkal erősítették meg statikailag a templomot, megújították a tetőszerkezetet, és új tetőfedést kapott az épület.



