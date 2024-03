A helytartótanács Brüsszelben is reszketni méltóztassék

"Itt az ideje, hogy a helytartótanács Brüsszelben is reszketni méltóztassék" - fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta azt is: nem fogadjuk el, hogy Brüsszel magára hagyta az európaiakat, sőt szembefordult velük.

Utoljára frissítve: 2024. március 15. 14:59

2024. március 15. 11:47

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2024. március 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Háború vagy béke, brüsszeli járszalag vagy a magyar szabadság között kell dönteni a június 9-i európai választáson - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, az 1848/49-as forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából rendezett állami díszünnepségen a Múzeumkertben. Több tízezres hallgatósága előtt kijelentette: ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, "el kell foglalnunk Brüsszelt", változást kell elérnünk az Európai Unióban.

A kormányfő ünnepi beszédében azt mondta: Petőfiék óta minden magyar nemzedék és minden magyar fiatal számára eljön az idő, amikor dönteni kell.



"Az igazság oldalán állsz vagy a globális bégetők nyájához kérsz bebocsátást? El kell dönteni, a magyar igazság ösvényén indulsz el vagy a Soros-birodalom sugárútja felé kanyarodsz; követ törsz vagy katedrálist építesz. Brüsszeli járszalag vagy magyar szabadság, háború vagy béke.(...) Nem bújhatsz el, döntened kell: kiállsz a hazádért vagy inkább idegenek kenyerét eszed?" - fogalmazott.



Felidézte: Brüsszel nem az első birodalom, amelyik szemet vetett Magyarországra, de az elmúlt ötszáz évben minden birodalom belátta előbb vagy utóbb, hogy elnyomással, zsarolással, erőszakkal, Bach-huszárokkal, pufajkásokkal nem megy velünk semmire.



"Elfogyott a félhold, elkopott a kétfejű sas karma és elvásott a vörös csillag is" - fogalmazott, hozzátéve: mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül Góliát.



Magunkkal rántottuk a lófarkas zászlót Nándorfehérvárnál, március 15-én egyetlen nap alatt kifordítottuk a világot a sarkaiból Pesten, '56-ban meglékeltük a világkommunizmust, és '89-ben kiütöttük az első téglát a berlini falból. Sztambulban, Berlinben, Moszkvában és Bécsben is rájöttek, mindenki azzal jár jól, ha békén hagy bennünket - összegzett Orbán Viktor.



Hozzátette ugyanakkor: a kiegyezéssel pedig megmutattuk, hogy ha megkapjuk a tiszteletet, mi is megadjuk, ami jár.



Értékelése szerint egyedül Brüsszel nem akarja megérteni ezt. "Ezért, ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt" - közölte.



Hozzáfűzte: 1848-ban megálltunk Schwechatnál, most nem tesszük, most Brüsszelig fogunk menetelni, és mi magunk fogjuk megcsinálni a változást az Európai Unióban.



"Itt az ideje, hogy a helytartótanács Brüsszelben is reszketni méltóztassék" - fogalmazott. Hangsúlyozta azt is: nem fogadjuk el, hogy Brüsszel magára hagyta az európaiakat, sőt szembefordult velük.



Nem tűrjük el, hogy tönkretegyék a gazdákat, kisemmizzék a középosztályt, földre vigyék az európai vállalatokat, elsinkófálják a nemzetek jogait, adósrabszolgává tegyék a gyerekeinket, és háborúba vigyék egész Európát - fűzte hozzá.



A kormányfő kiemelte: "mi itt, Budapesten ismerjük a háborút. Halottak százezrei, hadirokkantak, özvegyek árvák, lerombolt hidak, bombatölcsérek, földönfutóvá tett emberek tízezrei; egy emberöltő és egy nemzedék élete ment rá az utolsó háborúra" - mondta.



Kijelentette: Magyarország csak a békével járhat jól, nem kérünk a háborúból.



Értékelése szerint azonban a magyarok Brüsszelből béke helyett háborút, biztonság helyett jogállami hercehurcát, jólét helyett pénzügyi zsarolást kaptak. Becsaptak bennünket, de ideje, hogy fellázadjunk és helyreállítsuk az európai emberek önérzetét és önbecsülését - tette hozzá.



Azt mondta, a magyarok nincsenek egyedül, mert a lengyeleket ugyan elsodorta "a Soros-féle baloldal szökőárja", de a szlovákok lábra kaptak, a csehek ébredeznek, az osztrákok készülődnek, az olaszok lassan irányba állnak, a hollandok már talpon, és fellázadtak az amerikaiak is.



Orbán Viktor várakozásai szerint sorsfordító év lesz az idei. Az év elején még egyedül voltunk, az év végére pedig mi leszünk a többség a nyugati világban, nagy esélyek nyílnak meg előttünk - jelentette ki.



Értékelése szerint szuverenista fordulat előtt állnak Amerikában és Európában is, "helyreállhat a normális élet", s megnyithatják a nyugati nemzetek új nagy korszakát, amelyben mindenki megtalálhatja a maga számítását.



Kivéve azok - folytatta - akik "kiírták magukat a történelemből", "megszegték a nemzet szolgálatára tett esküjüket", "hitszegő módon hátba támadták a hazájukat", akik "aknamunkát folytatnak Brüsszelben, hogy elvegyék a tanárok és az óvónők pénzét", akik kinyitnák a kapukat a migránsok előtt, "akik harminc brüsszeli ezüstért eszement genderaktivisták kezére adnák a gyermekeinket", akik "eladták magukat és megvették őket kilóra, hogy hatalomra kerüljenek".



Nekik az árulók sorsa jut majd - mondta, majd Szabó Magdát idézve hozzátette: az "árulót elfelejtjük, az áruló nincs, meghalt, nem is ismertük soha".



A kormányfő a magyar forradalmat jellemezve azt mondta: az nem romboló, hanem építő, nem tagadó, hanem alkotó, igaz és szép, és a végén nem halál, hanem élet sarjad belőle.



Felidézte: 1848 márciusában Európa lángokban állt, vér folyt a fővárosok utcáin, Bécsben barikádokon harcoltak, mi magyarok "verset írtunk, 12 pontot szerkesztettünk, átsétáltunk Pestről Budára". "Ez volt az első békemenetünk" - jegyezte meg. Hozzátette: a magyarok puskalövés nélkül kiszabadították a politikai foglyokat, színházba mentek, nemzeti darabot néztek, a szünetben Nemzeti dalt énekeltek és estére győztek, napra pontosan kilenc hónapra rá pedig megszületett Petőfi Zoltán.

Ilyen a forradalom, ha magyar fiatalok csinálják - hangsúlyozta.

Kijelentette: nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra, valójában ezen múlik minden. Úgy fogalmazott: a márciusi ifjak szülei tudták, hogy haza csak addig van, amíg van, aki szeresse.

MTI