Teremtésvédelem

A szemétnek a tárolóban a helye, nem az utcán és nem az erdőben. Ennek az akciónak pedig nemcsak az a jelentősége, hogy visszaadják az erdőt eredeti rendeltetésének, hanem a példamutatás is, hogy tisztaságnak, rendnek kell lenni, nemcsak a portákon, a saját házunk előtt, hanem az olyan közös területeken is, mint az erdők.

2024. április 26. 22:40

Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője (k) és a résztvevők szemetet gyűjtenek össze a tiszta Magyarországért létrejött TeSzedd! önkéntes országos szemétszedési akcióban Keszthelyen 2024. április 26-án. A KDNP és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség is tevékenyen csatlakozott az akcióhoz. MTI/Katona Tibor

A kereszténydemokraták fontosnak tartják a környezet, a teremtett világ védelmét, ezért csatlakozott a párt és ifjúsági szövetsége a TeSzedd! szemétszedési mozgalomhoz - hangsúlyozta Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője pénteken Keszthelyen.

A kormánypárti politikus a város polgármesterével és egyben -jelöltjével, valamint a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeivel vett részt a keszthelyi kutyás strand környezetében a hulladékgyűjtési akcióban.



Úgy fogalmazott: a szemétnek a tárolóban a helye, nem az utcán és nem az erdőben. Ennek az akciónak pedig nemcsak az a jelentősége, hogy visszaadják az erdőt eredeti rendeltetésének, hanem a példamutatás is, hogy tisztaságnak, rendnek kell lenni, nemcsak a portákon, a saját házunk előtt, hanem az olyan közös területeken is, mint az erdők.



Manninger Jenő (Fidesz-KDNP), Keszthely polgármestere és egyben polgármesterjelöltje azt mondta: az önkormányzat szervezésében a héten másodszor gyűjtöttek a város külterületein szemetet.



Szerencsére Keszthelyen nem jellemző az illegális hulladéklerakás, de a kevésbé forgalmas külterületi utaknál azért találni elszórt hulladékot, ahogy ez a kutyás strandhoz vezető út mellett is tapasztalható volt - fűzte hozzá.

MTI