Az EU átalakításáról szólt a miniszterelnök beszéde

Orbán Viktor beszéde szólt a múltról, a politikai aktualitásokról is, és a jövőről is - mondta, megjegyezve, ezek azért függnek össze, mert olyan választási kampány következik, amelyben a múlt tanulságait levonva a jelen politikai helyzetben kell olyan döntést hozni, amely nem öt évre, hanem jóval több időre befolyásolja majd Európa jövőjét.

2024. március 17. 10:06

youtube

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én elmondott beszéde Európa, az Európai Unió jövőjéről, a háború és béke kérdéséről is szólt - mondta Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Hozzátette: az ellenzéki pártok megemlékezésein elhangzott beszédekből az tűnt ki, hogy csökkenteni akarják a háborúra irányuló közfigyelmet.



Orbán Viktor beszéde szólt a múltról, a politikai aktualitásokról is, és a jövőről is - mondta, megjegyezve, ezek azért függnek össze, mert olyan választási kampány következik, amelyben a múlt tanulságait levonva a jelen politikai helyzetben kell olyan döntést hozni, amely nem öt évre, hanem jóval több időre befolyásolja majd Európa jövőjét.



Hozzátette, a miniszterelnök beszélt arról is, vannak olyan európai politikusok, politikai erők, amelyek szeretnék Európát bevonni az Ukrajnában dúló háborúba, ezzel "szeretnék Európát gyengíteni..., sikertelenné tenni".



Pócza István szerint a választás olyan döntés, amely mindenki számára nemcsak lehetőség, hanem ebben az esetben majdhogynem kötelesség is Magyarországon és Európában. Hozzátette, Orbán Viktor beszédében megfogalmazta: a háború és béke kérdéséről is szó van az európai parlamenti választáson.



A programvezető szerint a korábban kifejtett ellenzéki véleményekből "egyértelműen le lehet vonni azt a következtetést, hogy ők sok tekintetben közel állnak Scholz-hoz, ne adj Isten, Macronhoz, aki akár már csapatokat is küldene Ukrajna területére".



Pócza István közvéleménykutatásokra hivatkozva kijelentette: a magyar emberek nem akarják, hogy az országot bevonják a háborúba, ezért, ha az ellenzéki pártok ezzel szemben pozícionálják magukat, szinte automatikusnak mondható a választási vereségük.

batthyany lajos alapitvany



Az alapítvány programvezetője reagálva Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének ünnepi beszédében tett kijelentésére a nyugdíjasok helyzetéről kifejtette: lehet azt mondani, hogy adjunk még többet a nyugdíjasoknak, próbáljunk még többet segíteni, kifejezni a hálánkat, de azért azt mondani, "hogy a nyugdíjasok rettenetes állapotban vannak, finoman szólva is hazugság".



MTI