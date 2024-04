Rétvári: bővült az egészségügyi tudásbázis

2024. április 2. 14:37

Rendkívül széleskörű és hiteles tudásbázissal bővült az EgészségAblak mobilalkalmazás - hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az Egészség A-Z menüpont alatt 1900 betegség, tünetei, illetve gyógymód leírása található - fejtette ki.



Hangsúlyozta: a fejlesztés célja, hogy a felhasználók megbízható forrásból könnyen, gyorsan, egyszerűen jussanak hiteles és közérthető egészségügyi információkhoz.



Az Egészség A-Z menüpont az egészségtudatosságot és a tájékozódást is segíti. Az orvosok által ellenőrzött adatbázis segít, hogy jobban megismerjük az egészségünk állapotát, valamint alaposabban fel tudjunk készülni az orvosi konzultációkra. A betegek segítséget kapnak személyes egészségügyi döntéseik meghozatalához is - ismertette az államtitkár.



A rövid leírások az adott témához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat tartalmazzák. A szakemberek által jóváhagyott tartalmak közérthetőek, bárki számára használhatóak. Legyen szó felnőttről vagy gyermekről, az Egészség A-Z-t bátran használható. A beépített kereső segítségével a felhasználók könnyebben és gyorsabban megtalálhatják a fontos információkat. A tudástár jól strukturált, könnyen használható, könnyen kereshető - tudatta Rétvári Bence.



Rámutatott: manapság rengeteg weboldal tartalmaz hibás, felületes, ellenőrizetlen és ezáltal veszélyes egészségügyi tévinformációkat, ezért fontos, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen egy tudományosan megalapozott tudástár. A leírásokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) orvosai készítették - fűzte hozzá az államtitkár.



A közleményben kitért arra is, hogy a menüpontban összesen 1900 leírás van, havi szinten pedig átlagosan 50 új cikk kerül fel. Az adatbázisban annyi cikk található meg, mintha ötször olvasnánk el a teljes Harry Potter-sorozatot - fogalmazott a politikus.



Rétvári Bence kiemelte: az EgészségAblak alkalmazás bármilyen telefonra letölthető, ingyenes mobilalkalmazás. Sikerét jól mutatja, hogy már több mint 2,8 millióan használják. Az eddigi fejlesztések révén már elérhető benne az összes egészségügyi dokumentumunk, a felírt és kiadott receptek, a háziorvos rendelési ideje, egyes előjegyzett járóbeteg időpontok, az oltási igazolvány, valamint a TB jogviszonya állapota is megtekinthető. Az EgészségAblak alkalmazással minden egészségügyi adatunk és leletünk egy helyen, mindig kéznél lehet - olvasható a közleményben.

