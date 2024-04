Magyar Péteren gúnyolódtak a baloldal kampánynyitóján

Magyar Péter is téma volt a DK-MSZP-Párbeszéd Zöldek vasárnapi közös kampánynyitóján. Molnár Csaba gyurcsányi árnyék-kancelláriaminiszter anélkül, hogy kimondta volna a nevét, a színpadon hosszan utalgatott rá. Nem csoda, hogy a baloldali pártok ennyit foglalkoznak vele. A Nézőpont Intézet felmérése ugyanis kimutatta, hogy a kormánypártok népszerűségére szinte semmilyen hatással nem volt Magyar Péter feltűnése, ellenben a baloldali pártoktól tömegével vitt el szavazókat.

2024. április 15. 10:45

Nem kímélte a hazai belpolitikai élet hirtelen feltűnt – ahogy mondta – „legendáját” a Gyurcsány-párt árnyék-kancelláriaminisztere a DK-MSZP-Párbeszéd Zöldek kampánynyitó rendezvényén. Molnár Csaba szerint ennek a legendának – bár nevet nem említett, de vélhetően Magyar Péterre utalhatott – egyetlen célja van, mégpedig az, hogy elhitesse, ki is az igazi ellenzéki.

„Ha mai ellenzéki politikusként 2014-ben még a Fideszre szavaztál, annál csak az a jobb, hogy még 2018-ban is. Ha pedig még 2022-ben is, az már maga a joli joker, az igazi ellenzékiség quintessentia-ja. Világos és megdönthetetlen bizonyíték az illető éleslátására, gerincének egyenességére, és az orbáni világgal való szembenállásának mély, elvi jellegére” – ironizált a DK-s Molnár Csaba. Egy hete a DK elnöke is nekiment Magyar Péternek közösségi oldalán.

Bár Gyurcsány Ferenc sem írta le a mostanra már a Tisza Párt alelnökévé előlépett Magyar nevét, a vele kapcsolatos politikai jelenséget 11 pontban összegezte. Pedig a bukott miniszterelnök egyik korábbi elvbarátja Magyar Pétert – a háttérből – külföldről is segítheti. Ő pedig nem más, mint Láng Balázs, aki korábban az MSZP kampányguruja volt, és akiről a Magyar Nemzet nemrég azt írta: 2006 és 2008 között az Államadósság Kezelő Központ kommunikációs és PR-igazgatója, 2007-ben pedig a Gyurcsány-kormány – soha meg nem épült – kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatójaként is tevékenykedett. A dollárbaloldalt pedig régóta segíti.

Láng ráadásul ott volt Magyar Péter április 6-i kormányellenes megmozdulásán a Kossuth téren. A kettejük közti baráti üdvözlést a Blikk kamerája is rögzítette. De a kommunikációs szakember a Facebook oldalán egy rövid időre közös fotón is együtt mutatkozott Magyarral. Erről kérdezte az M1 stábja Tüttő Katát, miközben épp a DK-MSZP-Párbeszéd kampánynyitójára igyekezett, de az MSZP-s főpolgármester-helyettes többször is úgy tett, mintha nem értené miről kérdezik. Az MSZP egykori elnökétől, Hiller Istvántól – aki épp 2007-ig volt a szocialisták elnöke – is azt tudakolta az M1, emlékszik-e még az egykori kommunikációs munkatársukra, ő azonban hárított. A balliberális párt jelenlegi társelnöke, Kunhalmi Ágnes azonban tudta ki Láng Balázs. Bár a stáb útját állta az egyik szervező, Kunhalmi Ágnes még visszaszólt, hogy igen, ismeri Láng Balázst.

A Magyar Nemzet pénteki beszámolója szerint Magyar Péter külföldi segítője lebukott, ugyanis Láng Balázs egy olyan Facebook-csoportban mozgósít a külföldi magyarok között, ahol egyenesen Magyar Péter közeli tanácsadójaként tünteti fel magát. Saját bevallása szerint a legutóbbi tüntetésre is ő szervezte a rövid üzenetek kivetítését, mégpedig Magyar Péter kérésére.

M1, hirado.hu