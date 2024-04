Brüsszelben összeroppant a demokrácia

Demokratikus rendezvényt tiltott be egy szélsőbaloldali polgármester Brüsszelben. "A NatCon nevű konferenciát betiltom. A kerületben tilos a rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen gyülekezés, beleértve a résztvevőket, szervezőket, ellenzőket" - fogalmazott. végzés megsértőire a brüsszeli rendőrség irányadó eljárási szabályzata vonatkozik.

Utoljára frissítve: 2024. április 16. 20:47

2024. április 16. 20:34

A demokratikus rendezvény brüsszeli helyszíne előtt rendőrsorfal megakadályozza, hogy bárki beléphessen – europeanconservative.com

A Nemzeti Konzervativizmus Konferenciának (NatCon) otthont adó brüsszeli kerület polgármestere, Emir Kir kedden végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására, és azt írta: nem látják szívesen a szélsőjobboldalt.

Saint-Josse-ten-Noode polgármestere az X-en közzétett üzenetében azt írta: "polgármesteri végzését adtam ki az Nemzeti Konzervativizmus Konferencia betiltására a közbiztonság garantálása érdekében".



Brüsszelben, valamint a belga főváros Etterbeek és Saint-Josse-ten-Noode nevű kerületeiben "nem látják szívesen a szélsőjobboldalt" - jelentette ki a polgármester.



Végzésében a polgármester utasítást adott rendőrségi intézkedésre, és ebben azt írta: tekintettel arra, hogy a nemzeti szuverenitás védelme euroszkeptikus hozzáállást feltételez, valamint a közrend elleni súlyos atrocitások várhatók, a rendezvényt nem szabad megtartani.



Indoklásában továbbá hangsúlyozta, a rendezvényen provokatív, diszkrimináló tartalmak hangozhatnak el, a felszólalók között vannak hagyománytisztelők, homofóbok, az emberi és kisebbségi jogokat nem tisztelők, illetve a politikai iszlámról szóló vitatható művek szerzője.



Szavai szerint nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét, információk szerint ugyanis többen érkeztek más országokból ebből a célból. Kiemelte továbbá: a rendezők nem szavatolnak elégséges biztonsági intézkedéseket.



A rendezvény betiltása továbbá azért is indokolt, mert erőszakos reakciókat válthat ki, és jelentős veszélyt jelent a közrendre, a közbiztonságra és a köznyugalomra - írta.



Orbán Balázs: nem lehet a szuverenista, bevándorlásellenes és békepárti erőket elhallgattatni

Brüsszel többé nem a szabadság fővárosa, hanem egy baloldali, progresszív liberális elnyomás eszköze, ezért változásra van szükség, és az európai parlamenti választások június 9-én el tudják hozni ezt a változást - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben kedden.

A Nemzeti Konzervatívizmus Konferencia (NatCon) szünetében, magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta: a nemzeti konzervatív erőket az köti össze, hogy elegük van a brüsszeli szuperállamból, elegük van a brüsszeli vezetés elhibázott politikájából, ami Európa hanyatlását okozza.



A nemzeti konzervatív erők nem értenek egyet a migrációbarát álláspontokkal, hanem a nemzetek Európájában, szabadságban szeretnének élni. Szeretnék, ha az Európai Unió képes lenne megvédeni a saját határait. Szeretnék, ha az Európai Unió ismét egy békeprojekt lenne, és nem alakulna át egy háborús projektté - mondta.



"Egészen elképesztő, ami itt történik, hogy több helyszínen is ellehetetlenítették a hatóságok, illetőleg az erőszakos szélsőbaloldali antifa-csoportok a konferencia létrejöttét" - fogalmazott.



Brüsszel többé már nem a szabadság fővárosa, hanem egy baloldali, progresszív liberális elnyomásnak az eszköze, de a konferencia megvalósult. Nem lehet a szuverenista, bevándorlásellenes és békepárti erőket elhallgattatni - jelentette ki. Az erőszakos liberális progresszív baloldalnak nem nagyon marad más eszköze, minthogy a hatalmával visszaélve megpróbálja elhallgattatni az új Európa hangját - hívta fel a figyelmet.



Szavai szerint tűrhetetlen, ami Brüsszelben történik. Brüsszelben mindenképpen változásra van szükség, és az európai parlamenti választások június 9-én el tudják hozni a változást - jelentette ki. Magyarországon a kormányoldal és a Fidesz-KDNP jelöltjei azok, akik harcolnak az ország érdekéért, és a magyar emberek hangját akarják hallatni Brüsszelben - emelte ki Orbán Balázs, majd hozzátette: a többi európai országban is sok olyan erő fog győzedelmet aratni és jól szerepelni a választásokon, amelyek ezt a nemzeti, konzervatív, keresztény, szuverenista, migrációellenes és békepárti álláspontot képviselik. Valódi változást lehet elérni Brüsszelben - emelte ki.



"Ha hiszünk abban, hogy egy szabad, demokratikus Európában szeretnénk élni, akkor bizony a nemzetek érdekében fel kell szólalni a migráció ellen és a békepárti álláspontoknak itt Brüsszelben is el kell hangozniuk. Ez a feladatunk" - fogalmazott.



Magyarország megtanulta, hogyan kell ez ellen a kommunista módszer ellen küzdeni. A magyar választópolgárokat nem lehet elhallgattatni. Hallatni fogják a hangjukat június 9-én, és az olyan nagyot fog szólni, hogy Brüsszelben is meg fogják hallani - tette hozzá Orbán Balázs.

MTI