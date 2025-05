Koncz Zsófia: a magyar családtámogatási rendszer elemei az egyszülős családok számára is elérhetőek

2025. május 31. 19:03

A kormány a családtámogatási intézkedések finomhangolása során az egyszülős családok szempontjaira is figyel, a magyar családtámogatási rendszer szinte valamennyi eleme számukra is elérhető - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Koncz Zsófia a Magyar Nemzeti Múzeumban a Páratlan Szülő Díj átadási ünnepségén egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközileg is egyedülállónak számító Egyszülős Központ létrejöttét és működését a kormány az elmúlt években több mint másfél milliárd forinttal támogatta.

Az államtitkár a családtámogatási rendszer elemei között a családi adókedvezményt, az édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességét, illetve az otthonteremtési támogatásokat emelte ki.

Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának köszönhetően az egyedülálló szülőknél is dupla összegű családi adókedvezmény marad, emellett jelentősen bővül az édesanyákat illető szja-mentesség köre is, a jelképes összegért igénybe vehető, rendkívül népszerű Erzsébet-táborok pedig az egyszülős családok gyermekei számára is elérhetőek - sorolta a támogató intézkedéseket az államtitkár.

Kiemelte, hogy a kormány az egyszülős családok sajátos élethelyzetének ismeretében külön őket segítő intézkedéseket is hozott.

Koncz Zsófia a magyar bölcsődefejlesztéseket sikertörténetként értékelte és emlékeztetett, hogy amíg 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt Magyarországon, ma már mintegy 70 ezer és több, mint 900 olyan település van, ahol 2010-ben nem volt bölcsőde, de ma már van.

Elmondta, hogy a bölcsődei felvételnél előnyt élveznek az egyszülős családok gyermekei, a bölcsődei térítési díj esetében pedig magasabb összeget, havonta akár 65 ezer forintos támogatást is kaphatnak ezek a családok.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény is könnyebben elérhető az egyszülős családok számára, amely évente kétszeri pénzbeli juttatást, valamint ingyenes óvodai és iskolai étkezést biztosít.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője úgy fogalmazott: ez a nap az elismerés, a köszönet és a hála napja annak a több mint 341 ezer szülőnek, akik bármilyen okból egyedül kell, hogy vigyék a mindennapok terheit.

Az Egyszülős Központ, amely most ünnepli hetedik születésnapját az elmúlt években több mint 33 ezer család számára tette könnyebbé a mindennapokat szolgáltatásokkal, közösségi rendezvényekkel, és évente több mint 200 millió forint értékű adománnyal.

Szabados-Jámbor Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese köszöntőjében azt hangsúlyozta: fontosnak tartják, hogy "napjaink hőseinek" az egyszülős családoknak a küzdelmeit és azon szülők megbecsülésének fontosságát emelte ki, akik ilyen élethelyzetekben is gyermeket, gyermekeket vállalnak és nevelnek.

Elmondta, hogy a Nemzeti Múzeum és az Egyszülős Központ több évre visszanyúló együttműködésével, a társadalmi felelősségvállalás jegyében, egyebek mellett színvonalas programok szervezésével és a karácsonyi ajándékozási akcióban való részvételükkel is támogatják az egyszülős családokat.

Az Egyszülős Központ idén hatodik alkalommal hirdette meg a Páratlan Szülő Díjat, amelynek célja, hogy méltó figyelmet és megbecsülést kapjanak azok a szülők és nagyszülők, akik egyedül nevelnek gyermeket, és akik nap mint nap kétszer annyit tesznek, hogy gyermekeik számára teljes életet biztosítsanak.

A felhívásra idén is több száz inspiráló történet érkezett, ezek közül választottuk ki 2025 díjazottjait: A 2025. Páratlan Anyukája díjat Zsovár Adrienn, a Páratlan Apuka díjat Szűcs László, a Páratlan Nagyszülő díjat Fekécs Gyuláné kapta, míg a Különlegesen nevelő Páratlan Szülő díjban Bartos Géza, Páratlan Nagycsaládos Szülő elismerésben Ebedli Annamária részesült és idén először tíz különdíjat is átadtak azoknak az egyedülálló szülőknek, akik szintén példamutató erővel állnak helyt nap mint nap.

Az Egyszülős Központ az egyik legnagyobb elismerésnek tekinti, hogy munkájuk híre már az ENSZ-hez is elért: Nagy Anna idén másodszor kapott meghívást New Yorkba, hogy a családok nemzetközi napján mutassa be az Egyszülős Központ mint nemzetközi jógyakorlat eredményeit.

A rendezvényen támogatói díjjal ismerték el azokat a vállalatokat és szervezeteket, akik önzetlen támogatásukkal évek óta hozzájárulnak az Egyszülős Központ munkájához. A támogatói díjat idén a Henkel Magyarország Kft., a Pro Filii Alapítvány és Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány kapta.

A Páratlan Szülő Díj támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Családbarát Magyarország, főtámogatója az Erste Bank és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., további támogatóik a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft, a Velence Resort and Spa és az Éva Magazin - áll az esemény mellé kiadott összegzésben.

MTI