Labdarúgó NB I - Kisvárdán a segédedzőt emelték vezetőedzői posztra

2025. május 31. 20:07

A Merkantil Bank Liga bajnokaként az NB I-be feljutó Kisvárda bejelentette, hogy a másodosztályú idényben Révész Attila stábjában asszisztensedzőként dolgozó Gerliczki Máté lesz a csapat új vezetőedzője.

A Kisvárdával sportigazgató-vezetőedzőként NB II-es bajnoki címet szerző Révész már az idényzárón bejelentette, hogy az élvonalban új tréner fogja irányítani a csapatot, akkor úgy fogalmazott, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya, Bernd Storck a fő jelölt a kispadra, de a német szakember kivívta a bennmaradást a Cercle Brugge csapatával, mellyel – ahogyan azt Storck menedzsere, Papp Bence az m4sport.hu-nak elmondta – automatikusan meghosszabbodott a szerződése a belga együttesnél.

Szombat délelőtt a klub hivatalos oldalán jelentette be az új vezetőedző személyét: Gerliczki Máté fogja irányítani a 2025/26-os idényben az együttest. A 46 éves szakember 2021-ben került Kisvárdára, az U19-es csapatnál és a harmadosztályú tartalékcsapatnál dolgozott, 2023-ban, megbízott vezetőedzőként három bajnokin már irányította az élvonalban az együttest, a 2024/25-ös idényben pedig asszisztensedzőként volt Révész stábjának tagja.

„Gerliczki Máté elsődleges feladata a leendő keret várható erősségének megfelelő helyezés megszerzése, ami álláspontom szerint a hatodik-kilencedik lehet – fogalmazta meg az új vezetőedző elé állított célokat a klub honlapján Révész Attila sportigazgató. – Másodsorban pedig az első kifutó akadémiai korosztályunk tagjainak integrálását a következő két évben meg kell valósítani, ahogy az a tavaszi szezonban kapusunk, Popovics Ilija esetében már sikerült is. Ez sem ismeretlen a számára, hiszen ezek a gyerekek alkották a vázát a tavaly az NB III-ban bronzérmes csapatnak, amit Gerliczki Máté irányított. Azóta ezek a játékosok erősödtek és fejlődtek, többen közülük már a nagycsapattal edzettek az utóbbi hónapokban. Ebben a feladatban klubunktól segítséget kap Supka Attila akadémiai szakmai igazgatótól és Gálhidi György integrációért felelős szakembertől, az ő tapasztalatuk is rendelkezésre áll, és természetesen bármikor fordulhat hozzám is. Reméljük, kinevezésével újabb nagyszerű edzőt állítunk sikerpályára, és ne feledjük, amikor 2022-ben hátrébbléptem, Török László vezetőedző munkáját Erős Gáborral együtt ő is segítette a sikeresen szereplő csapatnál. Ez a kinevezés is erősíti azt az alapelvet, amit még akadémiánk korábbi szakmai vezetőjével, Szentes Lázárral együtt fektettünk le, hogy klubunknak nemcsak játékost, hanem edzőt is kell nevelnie, mutatva az utat az utánpótlásban dolgozó szakembereink számára, akiket ilyen módon is motiválttá tudunk tenni.”

