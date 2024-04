Hazánk nem lép háborúba

Meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Meg kell védeni a gazdasági eredményeinket. Meg kell védeni a családjainkat és különösen is a gyerekeinket. Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk - mondta Orbán Viktor.

2024. április 19. 17:19

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP európai választási kampányindító rendezvényén a Millenárison 2024. április 19-én.

Tegyünk világos vállalást: amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán. De ha nem a Fidesz és a KDNP, ha nem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban - közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a Millenárison.

A kormányfő kiemelte: a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Akik nem is rejtik véka alá, hogy a megbízóik igényének megfelelően kormányváltást akarnak. A békepárti kormány helyett háborús kormányt, nemzeti kormány helyett Brüsszel és Washington alá rendelt bábkormányt akarnak - hangsúlyozta.



Hozzátette: ne hagyjuk Magyarországot, harcolnunk kell!



Meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Meg kell védeni a gazdasági eredményeinket. Meg kell védeni a családjainkat és különösen is a gyerekeinket. Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk - mondta Orbán Viktor, aki beszéde végén fel is mutatta a dokumentumot.



A Fidesz elnöke beszédét azzal nyitotta: "húsz éve minden európai választást megnyertünk, mi vagyunk Magyarország és Európa legsikeresebb politikai közössége, nem tűzhetünk ki kisebb célt, azt javaslom, nyerjük meg ezt is!" Hozzátette: az ellenfeleik azért nem tudják másfél évtizede megszerezni az emberek bizalmát, mert eljátszották a becsületüket, elfeledkeztek az alázatról. Hangsúlyozta: a választási győzelem csak eszköz, amellyel az embereket szolgálhatják, és a kormánypártok ezt teszik 14 éve.



A bizalmat megőrizni, újra kiérdemelni nehéz feladat, így ha nyerni akarunk, vállalnunk kell, hogy kik vagyunk: mi vagyunk azok, akik talpra állították a magyar gazdaságot, amit a Gyurcsány-féle baloldal csődbe vitt - jelentette ki. Kiemelte: ma egymillió emberrel többen dolgoznak Magyarországon és kétszer annyi cigány ember dolgozik, mint Gyurcsányék alatt. Mi vagyunk azok, akik munkát adtak a romáknak. Most is számítunk rájuk ebben a választási küzdelemben is - fogalmazott.



Hangsúlyozta: a kormánypártok érték el, hogy a baloldali kormány időszakához képest a minimálbér három és félszeresére nőtt, az átlagbért pedig megháromszorozták, az átlagnyugdíj értékét megemelték, valamint visszaadták a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett a nyugdíjasoktól. "Mi vagyunk azok, akik felére csökkentettük a mély nélkülözésben élő magyarok számát és mi vagyunk azok, akik fel fogjuk számolni Magyarországon a szegénységet, amit a baloldal itt hagyott maga után" - mondta.



Kijelentette: semmilyen baloldali hazudozás vagy politikai bajkeverés nem írhatja felül a valóságot. Kiemelte: 2010-ben a magyar gazdaság mérete körülbelül fele volt a mainak, vagyis 14 év alatt majdnem kétszeresére növelték a magyar gazdaság méretét. Míg 2010-ben 3 millió autója volt a magyaroknak, ma több mint 4 millió 200 ezer, a háztartások pénzbeli megtakarítása pedig 1000 milliárd forintról 5500 milliárdra, öt és félszeresére növekedett.



"Az igazság az, hogy a magyarok ma jobban élnek, mint a Gyurcsány-korszakban, igaz, még nem olyan jól, mint szeretnének" - mondta Orbán Viktor, aki szerint az emberek ezt tudják és ezért akarják minden választáson újra és újra, hogy a Fidesz-KDNP folytassa a munkát.



"A kilátások a magyar gazdaságban biztatóak, ne legyünk álszerények. Ilyen munkával a hátunk mögött ennek a választásnak is mi vagyunk a toronymagas esélyesei" - jelentette ki.



Arról is beszélt: a brüsszeli vezetésnek mennie kell, nem érdemel még egy esélyt, Brüsszelben változás kell. Hozzátette: Magyarország eredményeit ma Európa, Brüsszel felől veszély fenyegeti. "Szemünk láttára hanyatlik, recseg-ropog az erős, békés, szabad és boldog Európa, amelyet úgy szeretünk, és ami után a kommunizmus alatt egész életünkben vágyakoztunk" - mondta.



Közölte, Brüsszelben nagy baj van, a vezetés csődöt mondott. Európa gazdasága hanyatlik, a zöldátállás katasztrófa, az ukrán gabona tönkre teszi az európai gazdákat, özönlenek a migránsok a határokon át, a bűnözés nő, egyre több az erőszak. A gyerekeket át akarják nevelni és genderaktivisták kezére akarják adni őket - sorolta a problémákat.



Brüsszelben a változás nem fog magától megtörténni , "nekünk kell megcsinálni". El kell foglalni Brüsszelt, félre kell tolni a brüsszeli bürokratákat és "kézbe kell vennünk a dolgokat". Ha ezt nem tesszük, nemcsak Európa, hanem mi, magyarok is súlyos árat fogunk fizetni a brüsszeli vezetők alkalmatlansága és tehetetlensége miatt - jelentette ki Orbán Viktor.



Felidézte, hogy a héten Brüsszelben is elindította a kampányt, a gyűlést azonban betiltották. Ismertette a betiltó határozat szövegét, miszerint a rendezvényt nem lehet megtartani, mert az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló akadémikusokat, a kultúra, valamint a politika képviselőit, továbbá azért sem, mert ezek az emberek a vallásos nézeteket valló jobboldalhoz tartoznak. A konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez és az egyedülálló nemzeti hagyományok újjáélesztéséhez - idézte az indoklást.



A kormányfő szerint ennél csak az ügy végleges elrendezésre volt botrányosabb: miután két bíró is visszautasította a fellebbezést, majd a belga miniszterelnök közzétette, mi a helyzet helyes megítélése, azt követően a harmadik bíró helyt adott a fellebbezésnek és megtarthatták a konferenciát. Ez a jogállamiság arrafelé, ilyen a rule of law, ha nyugati, és még ők leckéztetnek bennünket - mondta.

MTI