Újabb település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz minisztérium

2024. május 2. 17:01

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Berdicsi települést az orosz hadsereg, miközben négy frontszakaszon előretört, és 16 ukrán ellenrohamot vert vissza - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz hadijelentés szerint az ukrán hadseregnek mintegy 930 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan az elmúlt nap folyamán. A minisztérium a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett meg egyebek között egy rakéta- és lőszergyártó műhelyt, egy rakéta- és tüzérségi fegyverraktárt, három tábori lőszerraktárt, két HIMARS sorozatvetőt, két harckocsit, öt páncélozott harcjárművet, egy német Panzerhaubitze 2000-es és egy lengyel Krab önjáró, valamint négy amerikai M777-es és két M198-as vontatott tarackot, két francia gyártmányú HAMMER légibombát, három HIMARS- és Uragan-rakétát, továbbá 25 drónt.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva megalapozatlannak minősítette azt az amerikai külügyminisztérium által megfogalmazott vádat, miszerint az orosz hadsereg vegyi fegyvert vetett volna be Ukrajnában. Szergej Lebegyev, "a mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy Ocsakivban ukrán katonai létesítményeket értek orosz katonai csapások, beleértve a kikötőt is.



A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.



Az orosz belügyminisztérium csütörtökön körözést adott ki Pavlo Petrenko volt ukrán igazságügyi miniszter, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács volt tagja ellen a Donyec-medencében elrendelt "úgynevezett terrorellenes művelet megindítására vonatkozó bűnös döntések miatt". Petrenko ellen az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) 2023. december 22-én emelt vádat a terrorellenes művelet miatt, amelynek következtében 2014 és 2019 között több mint kétezer ember, köztük 56 gyermek sebesült meg és vesztette életét.



Az orosz második nyugati kerületi katonai bíróság csütörtökön 25 évi szabadságvesztésre ítélte a 46 éves, ukrán állampolgárságú Szergej Karmazint, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökét, miután bűnösnek találta kémkedésben, valamint abban, hogy diverzánsakciókat hajtott végre, és terrorcselekményt készített elő a moszkvai régióban. A "szigorúan titkos" minősített ügy tárgyalása a nyilvánosság kizárása mellett folyt.



Karmazin, akinek beszervezéséhez és kiképzéséhez a hivatalos tájékoztatás szerint köze volt a lengyel és a lett titkosszolgálatnak is, vasúti elektromos berendezéséket rongált meg Moszkva megyében és egy olajraktár felrobbantására készült Szerpuhovban.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) csütörtöki közlése szerint a "Krími Köztársaság" legfelsőbb bírósága 11 évi fegyházbüntetésre ítélt egy ukrán állampolgárt, aki az ukrán katonai hírszerzésnek adatokat továbbított az orosz fegyveres erők zaporizzsjai objektumairól.



Az FSZB bejelentette, hogy őrizetbe vette a távol-keleti Tengermellék egy lakosát azzal a gyanúval, hogy az ukrán katonai hírszerzésnek dolgozik. A gyanúsított ellen hazaárulás címén indult büntetőeljárás.

mti