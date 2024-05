Sokan megsebesültek az Odesszát ért újabb orosz támadásban

2024. május 2. 19:44

Tizennégyen megsebesültek abban az orosz támadásban, amely a dél-ukrajnai Odesszát érte csütörtökre virradóan - közölte Oleh Kiper, a régió kormányzója a Telegramon.

Hozzátette, hogy károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, köztük postai raktárépületekben. Elmondta, hogy még mindig oltják a keletkezett tüzeket.



Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott a Telegramon, hogy délután az orosz erők irányított légibombával csaptak le a megyeszékhely, Harkiv mellett fekvő Derhacsi településre, aminek következtében az eddigi adatok szerint nyolc gyermek és egy 75 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség közlése szerint a gyermekek egy sportklubban tartózkodtak. A kormányzó korábban arról írt a Telegramon, hogy a régió több részét is orosz támadások érték csütörtökön.



Szinyehubov és Vadim Filaskin Donyeck megyei kormányzó jelentései szerint szerdán nyolc ember vesztette életét, és 23-an megsebesültek a két régió elleni orosz ágyúzások következtében.



Az északkelet-ukrajnai Szumi megye vezetése arról adott hírt, hogy az elmúlt napban az orosz erők 31 támadást hajtottak végre a régióban, drónokat és aknavetőket vetettek be, a helyi hatóságok 130 robbanást jegyeztek fel.



Nazar Volosin, a keleti országrészben harcoló Horticja hadműveleti és stratégiai csapatcsoport szóvivője az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek elmondta, hogy az orosz csapatoknak sikerült áttörniük és megvetni a lábukat a Donyeck megyei Pokrovszk térségében lévő Ocseretinében, de azt a részt, ahol tartózkodnak, az ukrán katonák tűz alatt tartják, és a harcok folytatódnak. Hozzátette: az orosz erők továbbra is ostromolják Csaszov Jart és a környező településeket, ahol heves harcok folynak a logisztikai útvonalak ellenőrzéséért.



Az ukrán különleges hadműveleti erők sajtószolgálatukon keresztül beszámoltak arról, hogy megsemmisítették egy orosz Buk légvédelmi rendszer indítóállását Szumi térségében.



Az ukrán vezérkar a Facebookon közzétett reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt napban 121 összecsapás történt a fronton, az orosz erők öt rakéta- és 63 légicsapást hajtottak végre, valamint 72-szer nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel az ukrán csapatok állásaira és lakott területekre. A vezérkar összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége megközelítette a 471 ezret. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett húsz orosz harckocsit, húsz tüzérségi és négy légvédelmi rendszert, valamint 23 drónt.



mti