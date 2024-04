Európa felújított templomává válhatunk

Sulyok Tamás azt mondta, az atomizáció és a töredékesség világában, amelyben a család lebontásának, a közösségek erodálásának, a magány elhatalmasodásának, az erkölcsi értékek elhagyásának vagyunk tanúi, szomjazzuk a megtartó közösségeket.

2024. április 21. 14:28

A Sándor-palota által közreadott képen Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) és felesége Nagy Zsuzsanna (b2) a szombathelyi püspöki palotában, balról Székely János szombathelyi megyéspüspök 2024. április 21-én. MTI/Sándor-palota

Európa felújított templomává válhatunk, ahova erőt meríteni jönnek az emberek - mondta a köztársasági elnök vasárnap a jáki Szent György-templom újraszentelésén.

Sulyok Tamás azt hangoztatta, hogy közösségeink megújítására van szükség.



Újra egymáshoz kell épülnünk, minden akadályt, félelmet, bizonytalanságot, bizalmatlanságot félretéve, habár ez nem könnyű a hűtlenség korszakában, amelyben elveszítjük a kapcsolódás kegyelmi ajándékát - fogalmazott az államfő.



Sulyok Tamás azt mondta, az atomizáció és a töredékesség világában, amelyben a család lebontásának, a közösségek erodálásának, a magány elhatalmasodásának, az erkölcsi értékek elhagyásának vagyunk tanúi, szomjazzuk a megtartó közösségeket. Az emberek ebben a "sivárságban vágynak a spirituális többletre, az Isten közelségére", mert a hitet és a szeretet is közösségben lehet megélni.



Meg kell találni annak lehetőségét, hogyan lehetünk "élő kövek, összekötő habarcsok", hogyan tudunk újra közösségbe szerveződni, egymást szolgálni és sugározni az örömhírt - emelte ki Sulyok Tamás, hozzátéve, hogy meg kell becsülni az alulról jövő szerveződéseket, az együtt gondolkodásra és cselekvésre ösztönző autonóm kezdeményezéseket, támogatni kell új közösségek létrejöttét.



A felújított templom nemcsak őseink hagyatéka, hanem annak is megnyilvánulása, hogy a magyarság megbecsüli, megőrzi és ápolja, amit örökül kapott, a magyar társadalom összefogásának eredménye - mutatott rá Sulyok Tamás.



Kijelentette, büszkék lehetünk ara, hogy Magyarországon még van akarat, szándék és kellő forrás, hogy a templomok megújuljanak.



A templomot méltatva azt mondta, ékessége Magyarországnak és az egész Kárpát-medencének, amely az ezeréves magyar kereszténység lenyomatát őrzi, ezért megőrzendő és bemutatandó.



V. Németh Zsolt (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a keresztény elveket valló kormányzat arra törekszik, hogy annak szentelje figyelmét, anyagi erőforrásait, amit értékrendje alapján jónak lát, hasznosnak vél és Istennek is tetsző.



Megköszönte a kormánynak, hogy a templomok felújítására is programot hirdetett, és az ennek keretében megújuló 3700 templom közé a jákit is beemelte.



Székely János szombathelyi megyéspüspök prédikációjában azt hangsúlyozta, hogy hit nélkül az emberi élet sivárrá válik, és elveszíti igazi mélységét, az igazi értékeinket csak küzdelem által tudjuk megőrizni, valamint, hogy Isten szeretete körülölel, betölt, és olyan békét ad, amelyet senki nem vehet tőlünk el.



A mise végén elhelyezték a templom kriptájában az alapító, Jáki Nagy Márton földi maradványait, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-díjjal tüntette ki a jáki Szent György-templomot a volt bencés apátsági templom helyreállításáért, alapos kutatásáért, gondos kivitelezői és restaurátori munkáiért.



A jáki Szent György-templom helyreállítása 2018-ban kezdődött és több mint 2 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg.

MTI