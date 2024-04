Szent György Napok Sepsiszentgyörgyön

Az április 23-28. között zajló 31. Szent György Napokon a szervezők több helyszínen mintegy 150 programmal várják az érdeklődőket.

2024. április 23. 22:15

Vargha Fruzsina alpolgármester felolvassa Antal Árpád András polgármester üzenetét a 31. Szent György Napok nyitórendezvényén, a Krisztus Király római katolikus templomban tartott hangversenyen 2024. április 23-án. MTI/Kátai Edit

Bár kisváros, a helyiek számára Sepsiszentgyörgy a világ közepe, ezért nem elégedhetnek meg mással, csak a legjobbal - üzente Antal Árpád polgármester az ünneplő közösségnek a 31. Szent György Napok kedd esti nyitórendezvényén.

A székelyföldi város RMDSZ-es, tisztségéért a júniusi helyhatósági választásokon újrainduló elöljárójának üzenetét távollétében Vargha Fruzsina alpolgármester tolmácsolta a Krisztus Király római katolikus templomban tartott ünnepi hangversenyen, amelyen helyi és meghívott zenészek léptek fel Dubóczky Gergely vezényletével.



Antal Árpád a hangversenyen megszólaló Bösendorfer Vienna Concert 280-as koncertzongorára utalva rámutatott: a világ egyik legjobbja, és Sepsiszentgyörgyön van. Aláhúzta: szereti, amikor valami, ami a világon a legjobb, Sepsiszentgyörgyön látható, hallható, ez ugyanis azt mutatja, hogy a helyeiknek van igényük látni és hallani azt, ami a világon a legjobb.



"Azt is mutatja, hogy képesek vagyunk elhozni városunkba azt, ami a világon a legjobb. Ez pedig nem csak arról árulkodik, hogy létezünk, és biztos pont vagyunk a térképen, de arról is, hogy van bennünk hit, erő és akarat, hogy az akadályokat legyőzve megteremtsük magunknak a legjobbat" - hangsúlyozta a székelyföldi város elöljárója.



Hozzátette: azt is nagyon szereti, amikor a sepsiszentgyörgyi tehetséges muzsikusok mellé csíkszeredai, brassói, vagy akár távolabbról érkező zenészek társulnak. "Ez ugyanis azt jelenti, hogy nem vagyunk kicsik és nem vagyunk kevesen, nem vagyunk egyedül. Azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, hogy összetartozunk, mert ugyanazokat az értékeket képviseljük" - mutatott rá üzenetében az elöljáró.



Antal Árpád azt is örömtelinek nevezte, hogy a hangversenyen elhangzó zene átlépi nemzetek és országok határait, és abban a helyiek nem veszélyt látnak, hanem lehetőséget, tudják, hogy így nyílik ki előttük a világ.



Felidézte: a székelyföldiek úgy képzelték el az Európai Uniót is, hogy megmutathatják helyi értékeiket, de azóta sok minden változott körülöttük és az unióban. "A jó és a rossz változások ellenére azonban, hála Istennek, mi meg tudjuk találni ma is azt az értéket, és el tudjuk hozni ide, Sepsiszentgyörgyre, és meg is tudjuk szólaltatni" - összegzett.



Antal Árpád az ünneplő közösségnek üzenve hangsúlyozta: ugyanez a feladatuk sok más tekintetben is, hallatni a hangjukat akkor is, ha úgy tűnik, kevesen vannak. "Megőrizni értékeinket akkor is, ha sokak számára ódivatúnak tűnik, a világ legjavát adni akkor is, ha kisváros Sepsiszentgyörgy" - üzente. Aláhúzta: a háromszéki város lakossága fordulhat borúlátóan a jövő felé, de úgy is, hogy elhiszi: van ereje és tudása jobbá tenni azt.



A legnagyobb székelyföldi városnapok kulturális héttel kezdődött, a pénteken rajtoló fesztiválhétvégén pedig számos helyi és meghívott zenekar mellett a Csík Zenekar is színpadra lép.

