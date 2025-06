Szabadlábon védekezhet az óbudai polgármester

2025. június 2. 14:38

Kiss Lászlót korrupciós bűncselekmény gyanújával augusztus közepén vették őrizetbe, a letartóztatásból kilenc hónap után szabadult, az ügyészség fellebbezett, de a Fővárosi Törvényszék most ezt elutasította, így a politikus szabadlábon védekezhet. Ahogy arról az InfoRádió elsőként hírt adott, a Budai Központi Kerületi Bíróság megszüntette az óbudai önkormányzatot érintő korrupciós bűncselekmények kapcsán indult büntetőeljárás Kiss László polgármester letartóztatását. A DK-s politikust vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntettével és jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntettével gyanúsítják

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítése vagy meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt a letartóztatásának ismételt meghosszabbítását indítványozta, de a bíróság szerint a kényszerintézkedés feltételei már nem állnak fenn. Az InfoRádió érdeklődésére akkor a Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette, hogy a politikus letartóztatását nem hosszabbította meg a bíróság, de azt is közölte, hogy az eljáró ügyész már a döntéskor fellebbezést jelentett be a bíróság végzése ellen a letartóztatás meghosszabbítása érdekében, mert az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsított esetében a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye továbbra is fennáll.

A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróságnak a letartóztatást megszüntető végzését Kiss László ügyében – tudta meg a törvényszéktől a Magyar Hang. A polgármester joderős szabadulásáról szóló hírt az InfoRádió megkeresésére megerősítette az óbudai önkormányzat is.

