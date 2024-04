Steinbach József a református lelkészi elnök

2024. április 24. 16:14

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a Magyarországi Református Egyház zsinati ülése utáni sajtótájékoztatón Balatonszárszón 2024. április 24-én. A zsinat zárt ülésen Steinbach Józsefet választotta meg lelkészi elnöknek. MTI/Vasvári Tamás

Steinbach Józsefet, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét választotta lelkészi elnökének a Magyarországi Református Egyház zsinata - olvasható a reformatus.hu oldalon.

A Balatonszárszón szerdán és csütörtökön folyó, zárt körű zsinati ülésről szóló beszámoló szerint az egybegyűltek határozatban tudomásul vették Balog Zoltán püspök lemondását a zsinat lelkészi elnöki tisztségéről és elismerték az egyházért végzett szolgálatát.



A zsinat ezután egyhangúlag Steinbach Józsefet választotta meg lelkészi elnökének.



A zsinat lelkészi alelnöke - a Balog Zoltán februári lemondása után a lelkészi elnöki teendőket ellátó - Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke marad - írták az egyház honlapján.



Somorjai Balázs, a zsinati hivatal kommunikációs igazgatója a zsinati ülésen tartott balatonszárszói sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a zsinat az új elnököt zárt ülésen, titkos szavazással választotta meg.



Steinbach József egyedüli jelölt volt a tisztségre, mert bár az elnökségi tanács korábbi nyilatkozatában Pásztor Dánielt javasolta a posztra, ő úgy nyilatkozott, hogy nem tudja vállalni az ezzel járó munkaterhet - tette hozzá.



Somorjai Balázs szólt arról is, hogy Balog Zoltán dunamelléki püspöki tisztsége egyházkerületi hatáskörbe tartozik.



Steinbach József azt mondta: a zsinat tagjai úgy döntöttek, hogy a következő két és fél évben őt bízzák meg a lelkészi elnöki feladatokkal, ám ő nem készült erre a szolgálatra, "Isten megtartó kegyelmében bízva, szeretett egyházunkért" vállalta a jelölést, új megbízatásával még több szolgálat és felelősség jár.



Püspöki szolgálata alatt pásztori lelkülettel igyekezett odafigyelni a rábízottakra, a konfliktusoknál is a krisztusi szelídség erejét vallja - jegyezte meg.



Kiemelte, a zsinat közösségében szerda délelőtt bűnbánatot tartottak, csütörtökön úrvacsorai közösségben lesznek együtt.



"Szeretnénk bocsánatot kérni mindazoktól, akiket megbántottunk, akik csalódtak bennünk, azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa javunkra a megpróbáltatásokat és újítson meg bennünket" - mondta.



Szólt arról, hogy az elmúlt időszak több kérdés átgondolására indította őket.



"Fontos kérdés, miként vehet részt az egyház a közéletben úgy, hogy hiteles és egyetemes örömhírt hirdető lelki gondozói, tanítói és prófétai szolgálata ne sérüljön, miként tud az egyház békességet teremteni, hidat építeni, krisztusi szeretettel fordulva minden ember felé" - hangsúlyozta.



Steinbach József hozzátette, szeretnének megnyugodni, elcsendesedni, "megtisztulva megújulni abban a küldetésben, amelyet az élő Isten az életet kiteljesítő örömhíre" által rájuk bízott, valamint szeretnék "hűséggel folytatni évszázadok óta áldásosan végzett" szolgálataikat.



Úgy fogalmazott: a református egyházban mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a nehéz helyzetben lévők, bántalmazottak, rászorulók ügyét "a Jézus Krisztustól tanult szeretettel hordozzák".



Steinbach József hangsúlyozta, gondoskodó szeretettel fordulnak a gyülekezeteikben, óvodáikban, iskoláikban nevelkedő, kórházukban gyógyuló vagy a hátrányos helyzetűeknek indított Bárka táborokban "az élet örömeivel és Isten szeretetével találkozó" gyerekek felé.



"Az ő életük megóvása, gazdagítása, sebeik gyógyítása mindannyiunk szent kötelessége" - hangoztatta.



Kijelentette: az egyházon belül és azon kívül, eddig is és ezután is elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás.



A lelkészi elnök közölte, továbbra is eleven marad a Kárpát-medencei magyar református egyház szolgálata, az ukrajnai háború kitörése óta 345 ezer embernek nyújtottak valamilyen segítséget határon innen és túl.



"A megrendülés időszaka után feltámadott Urunkban bízva, az ő szavára figyelve egységben, hitben, reménységben szeretnénk szolgálni" - mondta.



Véleménye szerint az egyház "bántható, visszaverhető, olykor kihaltnak látszik", de "Isten szeretete mindenkor munkál, Jézus Krisztus ügye örök reménységgel teljes ügy mindenkor".



Steinbach József 1964-ben született, nős, két lánygyermek édesapja.



A lelkészi elnök 1991-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett oklevelet, később középiskolai református vallástanári, majd antropológia, etika, társadalomismeret szakon diplomázott.



Steinbach József 1990-től a Balatonalmádi és Balatonfűzfői Református Egyházközségek lelkipásztoraként szolgált, 2007 és 2009 között a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője volt, 2009-től az egyházkerület püspöke.



Tanít a Pápai Református Teológiai Akadémián, tiszteletbeli doktora a Károli Gáspár Református Egyetemnek, nevéhez 77 önálló kötet, több tanulmány és publikáció fűződik - írták az eseményen kiosztott háttéranyagban.

