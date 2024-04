Hadseregünk tovább erősödik

Nagykanizsán egy év alatt immár másodszor kerül sor katonai eskütételre. Nem véletlen, hiszen a település neve az elmúlt évszázadokban összeforrt a honvédelemmel, a hazaszeretettel és az áldozatvállalással, a kanizsai végvár harcos őrzőivel, vagy Thury György várkapitánnyal.

2024. április 25. 08:36

A kormánynak az a célja, hogy korszerű, modern eszközökkel ellátott, erős honvédségünk legyen - jelentette ki Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára egy katonai eskütételen, szerdán Nagykanizsán.

A szomszédban dúló háború megmutatta, hogy Magyarország békéjét és biztonságát csak úgy garantálhatjuk, ha megerősítjük az ország védelmi képességeit - közölte Kutnyánszky Zsolt.



A nehéz időkben kemény emberekre van szükség, olyanokra akik esküvel fogadták, hogy Magyarországot híven szolgálják, hűséges honvédei lesznek a hazának - tette hozzá.



A politikus úgy fogalmazott: "a Magyar Honvédségben, egy összetartó közösség tagjaként, önök nem csupán a hazájukat fogják védeni, hanem családjukat, az álmaikat és valójában több millió magyar szabadságát is".



Emlékeztetett arra: az új módszerű alapkiképzés miatt egymás mellett állnak az eskütételen a februárban és márciusban bevonultak. Ez az eddigi nyolc hét helyett tíz hetes időtartamú, ám az alapkiképzés egyik legfontosabb eleme nem változott, mégpedig az, hogy az alapkiképzést együtt teljesíti a hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány.



Emlékeztetett arra is, hogy az eskütételre felsorakozottak az ország különböző területeit képviselik. Győrben, Várpalotán, Hajdúhadházán, Nagykanizsán és Szolnokon kaptak alapkiképzést és az eskütétel után a szolgálati útjuk is elágazhat. Maradhatnak területvédelmi tartalékosok vagy műveleti katonaszervezeteknél folytathatják a pályafutásukat.



Mégis, akárhonnan jöttek és akármerre tartanak, a feladatuk immár közös: erőt kell mutatniuk és kiállni a magyar érdekek, értékeink mentén. "Első számú érdekünk pedig az ország békéjének és biztonságának a megőrzése. Ezt várjuk önöktől" - hangsúlyozta.



"Azt kérem önöktől, hogy a szolgálatteljesítésük során legyenek elhivatottak, Magyarországhoz hű katonák" - fűzte hozzá.



Arról is szólt, hogy Nagykanizsán egy év alatt immár másodszor kerül sor katonai eskütételre. Nem véletlen, hiszen a település neve az elmúlt évszázadokban összeforrt a honvédelemmel, a hazaszeretettel és az áldozatvállalással, a kanizsai végvár harcos őrzőivel, vagy Thury György várkapitánnyal.



Azt is felidézte: Kanizsán építették meg a Monarchia egyik legimpozánsabb kaszárnyáját, a XX. század második felében pedig öt laktanya működött a városban. Ezek ugyan sorra bezártak, viszont a honvédség szellemisége a városban maradt, tovább éltették a volt honvédségi dolgozók által alapított civil szervezetek.



Mára a város és a térség példát ad abból, hogy miként lehet Magyarországot a XXI. században elkötelezetten, hazafias érzülettel szolgálni - mondta beszédében Kutnyánszky Zsolt.

MTI