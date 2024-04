Megújult a Széchényi Ferenc tér Fertőszéplakon

Soltész Miklós, a 95,3 millió forintból megújított Széchényi Ferenc tér átadásán elmondta, amikor templomot, közterületi kereszteket vagy kálváriákat újítunk fel, akkor az a bizalom jelenik meg az egyházi és állami vezetőkben egyaránt, hogy a kereszténység üzenetét mindenkihez el kell juttatni.

2024. április 28. 18:11

A fertőszéplaki katolikus templom előtti, 95,3 millió forintból megújított Széchényi Ferenc tér az avatás napján, 2024. április 28-án.

Napjainkban is szükség van keresztényi értékekre - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Győr-Moson-Sopron vármegyei Fertőszéplakon.

Ha ebben össze tudunk fogni, akkor közvetíteni tudjuk a kereszténység üzenetét, azt, hogy a kereszténység kétezer éven át meghatározta Európa és Magyarország életét - emelte ki.



Hozzátette: a kereszténység kultúrája és egyéb tanítása máig kihat, mint ahogyan az az emberformáló minta is, amire napjainkban is szükség van.



Ragaszkodnunk kell a közösséghez, a nemzethez, amiben az állami és az egyházi vezetőknek óriási felelőssége van - mondta, hozzáfűzve, törekednünk kell a közösség erősítésére, értékeink megvédésére és a kereszténységen keresztül a békesség megőrzésére.



Soltész Miklós kiemelte, hogy amennyiben a keresztényi értékeket az ember életében nézzük, akkor az 1754. április 28-án, 270 éve született Széchényi Ferenc gróf is minta kell, hogy legyen, mert támogatta a kultúrát, letette az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum alapjait.



Mintaértékű volt az is, ahogy a reformokhoz állt, mert felismerte, hogy hit nélkül nincs tudományos felfedezés - hangoztatta.



Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben Fertőszéplakon megújult kívülről a Mindenszentek temploma, a liget, a kálvária és a Széchényi-kastély, majd bizodalmát fejezte ki, hogy a fejlesztések a jövőben is folytatódnak.



Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának elnöke szerint a helyi fejlesztések jól mutatják, hogy összefogással minden sikerülhet.



Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere (Fidesz-KDNP) felidézte, már 2010-ben is az volt a céljuk, hogy a templomot, a kastélyt, a kálváriát és az összekötő tereket felújítsák.



A Széchényi Ferenc tér átadása előtt Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke megáldotta a kívülről megújult Mindenszentek templomot.

