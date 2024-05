Kína és Magyarország mindig barátok voltak

A kínai elnök hangsúlyozta: az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen egyetértettek abban, hogy Kína és Magyarország mindig is jó barátok voltak, akik bíznak egymásban, segítik egymást és kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására törekednek.

2024. május 9. 23:07

Hszi Csin-ping kínai elnök (b) és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatója a Karmelita kolostorban 2024. május 9-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Kína és Magyarország mindig barátok voltak, de történelmük során most a legjobb a kapcsolat a két ország között - jelentette ki Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban Orbán Viktorral miniszterelnökkel közösen tett sajtónyilatkozatában.

A kínai elnök hangsúlyozta: az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen egyetértettek abban, hogy Kína és Magyarország mindig is jó barátok voltak, akik bíznak egymásban, segítik egymást és kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására törekednek.



Jelezte, a két ország közötti kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, ezért átfogó stratégiai partnerségről szóló nyilatkozatot fogalmaztak meg.



Hszi Csin-ping kitért arra, hogy Orbán Viktorral mindketten hisznek abban, hogy a "kölcsönös politikai bizalom szilárd alapot teremtett a kínai-magyar kapcsolatok erősödéséhez".



A kínai elnök emlékeztetett, hogy idén ünneplik a diplomáciai kapcsolatfelvétel 75. évfordulóját. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 75 évben a két fél mindig is a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök útját követte, hogy kapcsolatuk a megfelelő irányba haladjon előre. A kétoldalú kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, egyben gazdagítani kell az együttműködést - szögezte le Hszi Csin-ping.



Hangsúlyozta, minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatokat és az együttműködést egy "arany útra" vezessék, ami nagyobb célok elérését szolgálja. Úgy fogalmazott: mindez lehetővé teszi, hogy újabb lendületet adjanak a két ország fejlődésének.



Felhívta a figyelmet, hogy mindkét fél magas szintű, szoros együttműködést tart fent. Rámutatott, hogy megerősítik a kormányok, a törvényalkotók és a politikai pártok közötti párbeszédet, miközben kormányzati tapasztalatokat osztanak meg egymással és támogatják egymás központi érdekeit.



Kína nagyra értékeli Magyarország szilárd elkötelezettségét az egy Kína elv mellett, és folyamatosan támogatja majd Magyarországot a nemzet érdekeinek megfelelő gazdasági fejlődés útján - jelentette ki.



Kiemelte, egyetértenek abban, hogy az Egy övezet, egy út kezdeményezés, valamint Magyarország keleti nyitás stratégiája kompatibilis egymással. Éppen ezért szorosabbra vonják az együttműködést a fejlődési stratégiában, mélyítik a kereskedelmi kapcsolatokat, illetve a pénzügyi-gazdasági együttműködést, előmozdítják a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztését, kiterjesztik az együttműködést a feltörekvő ágazatokban - sorolta.



A kínai elnök hozzátette, mindketten hisznek abban, hogy szilárd alapja van a két ország közötti barátságnak, továbbra is támogatják a másik ország nyelvének tanítását, kihasználják a kulturális központok adta lehetőségeket, megerősítik az együttműködést a sport, a média területén.



Felhívta a figyelmet, hogy a jövőben tovább javítják a kölcsönös be- és kilépési politikát, fejlesztik a közvetlen járatokat és előnyösebb körülményeket teremtenek az emberek közötti kapcsolatok kialakításához.



Elmondta, mindketten hisznek abban, hogy a Kína és a kelet-közép-európai országok közötti együttműködés egybeesik a kiterjedt konzultáció elvével. Kína fontos pólusként tekint Európára és támogatja, hogy Magyarország nagyobb szerepet játsszon az EU-ban - közölte.



Kína modernizációja óriási lehetőségeket rejt a világ számára, Kína közös fejlődést és prosperitást kíván élvezni Magyarországgal - mondta zárásként Hszi Csin-ping.



A sajtónyilatkozatok előtt a kínai és a magyar kormány, valamint a delegációk tagjai gazdasági, pénzügyi, mezőgazdasági, média és hírügynökségi, valamint kulturális együttműködési megállapodásokat és szándéknyilatkozatokat írtak alá.



MTI