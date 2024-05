Magyarország nagy családsziget

Ma a brüsszeli bürokraták családellenes politikát folytatnak - jelentette ki Nacsa Lőrinc, hozzátéve: senki nem tud felmutatni olyan uniós intézkedéseket, amelyek az elmúlt években a családok megerősítését szolgálták volna.

2024. május 15. 12:37

Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, az egyesület elnökségi tagja beszél a Családjaink jövője Európában, az ENSZ Családok Éve 30. évfordulójának tükrében című rendezvényen a budapesti Scruton V.P. termében 2024. május 15-én. MTI/Máthé Zoltán



A Családjaink jövője Európában az ENSZ családok éve 30. évfordulójának tükrében című rendezvényen szerdán Budapesten Nacsa Lőrinc (KDNP) országgyűlési képviselő, miniszteri biztos megnyitó beszédében azt hangsúlyozta: a család fogalma ma az Európai Unióban támadás alatt áll; Magyarország "egy családbarát sziget".



"Ezért kell június 9-én az európai parlamenti választásokon szilárd, családpárti többséget felmutatnunk, akik az élet pártján állnak, a család pártján állnak" - közölte.

Magyarország álláspontja szerint a migráció helyett megfelelő családpolitikára és a gyermekvállalás ösztönzésére van szükség - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára.

Hornung Ágnes úgy fogalmazott: az a kormány, amelyik nem támogatja a gyermekvállalást, voltaképpen háttérbe szorítja a jövőjét, lemond önrendelkezéséről és erejének legnagyobb részéről.



"Kultúránkat és hagyományainkat a megszülető gyermekeinken keresztül őrizhetjük meg" - tette hozzá.



Az államtitkár felidézte, hogy a baloldali-liberális kormányok csökkentették a családoknak járó támogatásokat, nehezebbé tették az otthonteremtést és elhanyagolták a bölcsődék fejlesztését.



Mára azonban a baloldali pártok is megértették, hogy Magyarországon a családok az elsők - mutatott rá, majd hozzátette: az Európai Parlamentben ugyanakkor ez a vita még nem jutott nyugvópontra.



Hornung Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a kontinensen egyre kevesebb gyermek születik, egyre idősödnek a nemzetek.



A probléma megoldására két diskurzus rajzolódott ki - folytatta, hozzátéve: az egyik szerint a hiányzó népesség pótlására a bevándorlás adhat választ. A másik elképzelés szerint pedig a migráció helyett "a saját erőnkre, a saját belső forrásainkra kell támaszkodnunk" - ismertette.



Hornung Ágnes emlékeztetett, Magyarország 2010 óta családbarát ország, és a kormány 2010 óta már több mint 30 intézkedést hozott a családok támogatására.



"Olyan átfogó rendszert dolgoztunk ki, amely távlatos jövőképet és kiszámíthatóságot biztosít a gyermeket tervezőknek, és a gyermeket vállalóknak" - közölte, megjegyezve: a magyar családpolitika sajátossága, hogy az intézkedések a teljes életutat lefedik, "egyfajta hidat képezve a fiatalság és az időskor partjai között".



Az eddig elért eredményekről az államtitkár elmondta, hogy a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma 2010-hez képest megduplázódott, az intézmények, szolgáltatások száma pedig több mint négyszeresére nőtt. Kiemelte továbbá, hogy a bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint a négyszeresére emelkedett.



Megemlítette azt is, hogy a fiataloknak 25 év alatt már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, a 30 év alatti anyákat is mentesítették az szja fizetése alól, elengedték a fiatal édesanyák diákhitel-tartozását, és támogatják a tanulni vágyókat a nyelvvizsga megszerzésében.



Kitért arra: a gyermekre vágyó vagy gyermeket tervező felnőtteket Európa legnagyobb otthonteremtési programjával, a csok plusszal segítik.



"Úgy véljük, hogy azok az országok, amelyek megtették az első lépést a családok megerősítése érdekében, a jövőben versenyelőnybe kerülnek, bármit is állítanak ezzel szemben a liberális megmondóemberek" - fogalmazott Hornung Ágnes.



Kijelentette: a jövő örökösei a gyermekek, családok nélkül pedig nincsen jövő.



MTI