Fico megjósolta, hogy merénylet lesz

2024. május 16. 12:26

A szerdán egy lőfegyveres merényletben életveszélyes sérüléseket szerzett Robert Fico miniszterelnök a szlovák liberális sajtó kormánypolitikusokkal szembeni hangulatkeltésére hivatkozva nem sokkal az áprilisban megtartott államfőválasztás után egy várható tragédiára figyelmeztetett - derült ki a kormányfő közösségi profilján közzétett bejegyzéséből, amelyet a szlovák sajtó is idézett.

"Az utcákon trágár módon szidják a kormánypolitikusokat, és én már azt várom, hogy ez a frusztráció, amelyet a Denník N, a Sme és az Aktuality gerjeszt, mikor torkollik valamelyik vezető kormánypolitikus meggyilkolásába. És ezzel most nem túlzok egy cseppet sem" - írta Robert Fico egy az államfőválasztás után közzétett Facebook bejegyzésében.



A miniszterelnök ezekkel a mondatokkal a szlovák sajtó államfőválasztást követően megjelent véleményáradatára utalt, amely a kormánykoalíció államfőjelöltjének, Peter Pellegrininek a győzelmét követte.



Arra, hogy a miniszterelnök ellen szerdán elkövetett merénylet összefüggésben lehetett az államfőválasztás eredményével, szerdán Sutaj Estok belügyminiszter is utalt, amikor bejelentette: politikai motivációjú merénylet történt, amelynek gyökerei az államfőválasztásig nyúlnak vissza.



A támadás feltételezett elkövetője - egy 71 éves férfi -, szerdán, miután a rendőrség letartóztatta, a TA3 hírtelevíziónak nyilatkozva a tette okait tudakoló kérdésre azt válaszolta: nem értett egyet a kormány politikájával, majd ezt kifejtve a kormány több olyan döntését említette, amelyeket hangsúlyosan negatív színben tárgyalt a progresszív pozsonyi sajtó.



A felföldi kormányhivatal sajtóosztálya csütörtökön közölte: a miniszterelnök ellen szerdán Nyitrabányán elkövetett merénylet miatt délelőtt rendkívüli ülést tart Pozsonyban a Biztonsági Tanács (BRSR). A helyi belügyminiszter pedig már szerdán bejelentette: fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek majd be a merénylettel összefüggésben.



MTI