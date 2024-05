Eva Wlaardingerbroek kockázatvállalása – Videó!

Vlaardingerbroek kimondta azt az igazságot, amellyel a nyugati kormányok tisztában vannak, de nem beszélnek róla, nevezetesen azt, hogy szoros kapcsolat van a migráció és a bűnözés között. Kijelentette, hogy „új valóságunk Európában a gyakori nemi erőszakokból, késelésekből, gyilkosságokból, lövöldözésekből, sőt lefejezésekből áll”.

2024. május 18. 15:02

MTI/Koszticsák Szilárd

Eva Vlaardingerbroek holland újságíró budapesti rendezvényen leplezte le az Európa-ellenes brüsszeli szélsőséget. Bánó Attila publicistát kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, a fiatal holland újságírónő, Eva Vlaardingerbroek éles elmével mutatott rá budapesti beszédében, hogy miközben a fősodor sajtó a nemzetek megszüntetését erőlteti, ugyanakkor az ukrajnai háborúban az ukrán nemzet megmentéséért kéri a fegyvereket és a pénzt a politikai központtól. Miért köszönhetjük meg ennek a fiatal nyugati értelmiséginek, hogy valóban, egy bohózatba illő ellentmondásra ő hívta fel a figyelmet?

– A mai nyugati, hangadó, balliberális politikai vezetés valóban úgy tesz, mintha nagyon aggódna a nemzetállam Ukrajna sorsáért, területi épségéért, miközben mindent megtesz a nemzetállamok szuverenitásának, társadalmi erejének gyengítéséért. Eva Vlaardingerbroek, az Alapjogokért Központ által szervezett budapesti CPAC Hungaryn olyan beszédet mondott, amely Magyarországon, a valódi demokrácia európai szigetén nyugodtan elmondható. Elhangzott benne néhány tényszerű közlés azokról az aggasztó európai incidensekről, amelyeknek a nyugati sajtó nem tulajdonít jelentőséget.

A bátor, okos, fiatal holland hölgy többek között arról beszélt, hogy mi történt Európában, az éppen elmúlt egyetlen hét leforgása alatt. Beszámolt arról, hogy Stockholmban három 70 év körüli idős nőt késeltek meg fényes nappal az utcán. Londonban négy embert szúrtak le mindössze 42 órán belül. Párizsban lázongó afrikai migránsok százai vonultak utcára, Brigolóban pedig újabb templomot égettek porig, a francia bevándorlási politika nagy dicsőségére.

Vlaardingerbroek kimondta azt az igazságot, amellyel a nyugati kormányok tisztában vannak, de nem beszélnek róla, nevezetesen azt, hogy szoros kapcsolat van a migráció és a bűnözés között. Kijelentette, hogy „új valóságunk Európában a gyakori nemi erőszakokból, késelésekből, gyilkosságokból, lövöldözésekből, sőt lefejezésekből áll”.

– Eva Vlaardingerbroek tényeket, közérdekű adatokat hozott nyilvánosságra arról, hogy nyugati nagyvárosokban már a migránsok vannak többségben. Ezeket a makacs tényeket az adott nyugati államok statisztikai hivatalának, illetve állami médiumainak kellett volna ismertetni az adott társadalmakkal. Kik azok, akik ezeket az állami intézményeket megakadályozzák abban, hogy elemi kötelességüket teljesítsék, és mi a céljuk?

– Név szerint is ismerjük azokat a politikusokat, uniós tisztségviselőket, akik élen járnak a globalista érdekek érvényesítésében, a renitens országok megfenyítésében. Olyan emberekről beszélünk, akik minden áron igyekeznek megfelelni a tengeren túli, demokrata vezetésű „nagy barát” elvárásainak, és akiknek – fennmaradásuk érdekében – szükségük van a migránsok szavazataira. A társadalomra zúdított bajokkal nem törődnek, mert cseppet sem érdekli őket saját népük sorsa és jövője.

eva



Eva Vlaardingerbroek beszámolt arról, hogy egy holland városkában, Dordrechtben bejelentették, hogy odaköltözik egy új menekültügyi központ. Ezután az önkormányzat közölte, hogy azoknak a polgároknak, akik a központ közelében laknak, felajánlanak 1000 eurót, a szükséges biztonsági intézkedések megtételére. Az illetékesek tehát pontosan ismerik a migráció és a bűnözés szoros összefüggését, ennek ellenére támogatják az illegális migrációt, mert a magasabb cél a kevert társadalmakból álló Európai Egyesült Államok megteremtése.

– Eva Vlaardingerbroek beszédét egy internetes videóvállalat kitiltotta a kibertérből azzal az indokkal, hogy a fiatal holland értelmiségi gyűlöletbeszédet adott elő. Miért idézi fel bennünk ez a 90-es évekbeli SZDSZ-élményeket?

– Az egykori SZDSZ nálunk mintegy előfutára volt annak a globalista, balliberális politikai iránynak, amely ma az Európai Unióban uralkodik, és a szemünk láttára lesz egyre gátlástalanabb. Ez a liberálisnak mondott párt is megpróbált rátelepedni a magyarokra, szerette volna kezébe venni az ország irányítását. Szerencsére sikertelenül. Most viszont jól látni az igazi arcát korunk SZDSZ-ének, a brüsszeli „elitnek”. Az általa irányított politika és a sajtó nem elégszik meg a konzervatív vélemények kisöprésével, hanem agresszív módon beavatkozik a tagországok belügyeibe, főként ott, ahol a tábora nem elég erős. Neki köszönhető az ukránbarát háborús hisztéria, az Európa számára rendkívül kedvezőtlen oroszellenes szankcióáradat, a nyakló nélküli fegyverszállítások és az euró milliárdok utalása Ukrajnának, a Robert Fico vezette nemzetpárti szlovák kormány elleni indulatok szítása, amely végül a nemrég elkövetett merénylethez vezetett.

Bánó Attila



Eva Vlaardingerbroek budapesti beszédét a YouTube − gyűlöletbeszédre hivatkozva – törölte, holott semmiféle gyűlöletet nem tartalmazott. A videómegosztó webhely az említett atrocitásokról szóló mondatokat nyilvánította gyűlöletbeszédnek, ami azért elképesztő, mert nem a tényközlés tartalmaz gyűlöletet, hanem pont ellenkezőleg, a vétlen nyugati polgárok elleni támadásokat motiválja a féktelen gyűlölet. Ezzel a hozzáállással a YouTube az igazság kimondását, a tájékoztatás szabadságát gátolja, s bátorítja a bűnelkövetőket, a terroristákat. Az X viszont szerepelteti a videót, amelynek a nézettsége már 50 millió felett jár. Vlaardingerbroek ezért köszönetet mondott Elon Musknak, aki többször is bizonyította, hogy az igazság pártján áll.

A holland előadó nyugati példákat említett, olyan elrettentő eseteket, amelyekhez hasonlókról hosszú évek, évtizedek óta hallunk. Most a szomszédos Szlovákiában kellett szembesülnünk a liberális önkény tobzódásával, annak mérgező „gyümölcsével”. Robert Fico miniszterelnök épphogy túlélte a merényletet, amelyet egy háborúpárti idióta követett el vele szemben. Nagyon kell vigyáznunk, hogy hozzánk és a többi visegrádi országhoz ne gyűrűzzön be a terrorizmus szelleme és gyakorlata, mert a durva módszerek is részei a szuverenitásunk elleni ármánykodásnak.

Molnár Pál

gondola