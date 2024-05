Ingfelgyűrős munkára készül Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra úgy vélekedett, több területen a kormány végezte el a munkát a főváros helyett, ezek közül az országbérlet kiterjesztését emelte ki a BKK-BKV csoport munkavállalóira. Emlékeztetett arra, hogy öt évvel ezelőtt 200 milliárd forint iparűzésiadó-megtakarítással adták át a várost, most pedig a növekvő bevételek mellett "a csőd szélén tántorog".

2024. május 23. 15:44

A főpolgármester-jelölt – MTI/Purger Tamás

Ingfelgyűrős munkára készül, hisz Budapestben és kész küzdeni is érte - nyilatkozta a Mandinernek a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra a hetilap csütörtöki számában megjelent interjúban rendpárti politikusként határozta meg magát. Úgy fogalmazott, világos elképzeléseik vannak arról, milyennek szeretnék látni a nemzet fővárosát. Budapest kulturálisan is a magyarság központja, emellett gazdasági erejét tekintve is kiemelt a jelentősége - hangsúlyozta.



A kormánypárti politikus szerint miközben a Fidesz vezette kormány sok fejlesztést hajtott végre Budapesten - ezek közül a Városligetet, az Operát, a Nemzeti Táncszínházat, illetve a négyes metró befejezését említette - a baloldalon csak "a hatalomról tudnak vizionálni", így náluk elképzelhetetlen, hogy valaki tovább lát a saját érdekeinél.



A főpolgármesterről szólva azt mondta, Karácsony Gergelyék folyamatosan "rémképeket építenek", melyek szerint "a csúnya, gonosz kormány célja kivéreztetni a kiszolgáltatott, szerencsétlen fővárost", amit pótcselekvésnek nevezett. Ráadásul - tette hozzá - "ordít" róla az ellentmondás, hiszen az ellenséget éppen abban a kormányban találták meg, amelynek a kinyújtott kezét a lehető legritkábban fogadta el a főváros.



A lövészárkokból lövöldözés helyett együtt kell működni a kormánnyal, és észszerű megállapodásokat kell kötni - hangoztatta.



Szentkirályi Alexandra úgy vélekedett, több területen a kormány végezte el a munkát a főváros helyett, ezek közül az országbérlet kiterjesztését emelte ki a BKK-BKV csoport munkavállalóira. Emlékeztetett arra, hogy öt évvel ezelőtt 200 milliárd forint iparűzésiadó-megtakarítással adták át a várost, most pedig a növekvő bevételek mellett "a csőd szélén tántorog".



Nem a lehetőségekkel, hanem a hozzáállással van a probléma, és ennek a budapestiek folyamatosan isszák a levét - jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte Karácsony Gergely a 2019-ben meghirdetett hosszabb távú programjának mintegy háromnegyedét nem valósította meg, "pofátlanul a választók arcába hazudott".



Szentkirályi Alexandra az interjúban Draskovics Tibort, Mártha Imrét és Gál J. Zoltánt név szerint említve arról is beszélt, hogy ma a Városházát Gyurcsány Ferenc emberei irányítják, miközben a baloldal fővárosi listáján Hagyó Miklós kabinetfőnöke is feltűnt.



A mostani városvezetéssel csak Gyurcsányék járnak jól, "velem viszont minden budapesti jól jár" - mondta, hozzáfűzve, hogy ezeket a pozíciókat bukott politikusok helyett hozzáértő, tapasztalt és nagy munkabírású emberekkel töltené fel.



A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a fővárosi közlekedéssel kapcsolatban ismét megemlítette, hogy Karácsony Gergelyék tervei szerint mintegy 440 ezer 10 évnél idősebb autót tiltanának ki Budapestről, ezzel pedig "szétvernék" Budapest közlekedését és ezzel - mint fogalmazott - "az ország gazdasági motorját".



Karácsonyék miatt "mára mindenki ideges, aki közlekedni akar", hiszen összeugrasztották a kerékpárosokat az autósokkal, de a gyalogosoknak sem lett jó - vélekedett.



Szentkirályi Alexandra szerint végre kellett volna hajtani a korábban ígért kötöttpályás közlekedési fejlesztéseket, ezekkel érdemben csökkenteni lehetne az autós forgalmat, ezenkívül őrzött P+R parkolók felépítését szorgalmazta a főváros határában. Úgy fogalmazott, megválasztása esetén nagy lendülettel vágna bele a munkába, hogy a budapestiek egy olyan városban élhessenek, amilyet megérdemelnek.



A választási kampányban nagy hangsúllyal megjelenő hajléktalanhelyzetről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az tarthatatlan, de a főpolgármester erről sem vesz tudomást. Szentkirályi Alexandra a problémát humánusan, de rendpárti módon kezelné.



A közterek nem vécék, a villamos nem hajléktalanszálló, az utca nem kocsma. Egy nagyvárosban az együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania - emelte ki.



Szentkirályi Alexandra megválasztása esetén a köztisztaságra szánt források megduplázását, városgondnoki rendszer felállítását ígérte, illetve azt hangsúlyozta, hogy a mennyiségi helyett a minőségi turizmus irányába kellene elmozdulni. Budapesten Karácsony Gergely városvezetése idején kulturális területen sem történt semmi - hangoztatta.



A kormánypárti főpolgármester-jelölt példaértékűnek nevezte azt a munkát, amelyet Tarlós István vezetésével korábban végeztek, és erre kíván építeni majd a választások után is. Megemlítette, hogy mindig számít a korábbi főpolgármester tanácsaira.



Rengeteg a teendő, és "nincsenek illúzióim, ingfelgyűrűs munkára készülök a választások után" - jelentette ki, hozzátéve, úgy látja, ugyanaz vár rá, mint 2010-ben, a Demszky-éra után Tarlós Istvánra.



Szerinte itt az ideje az "elfáradt főpolgármester" nyugdíjazásának, azt mondta, ő nagy örömmel dolgozna helyette.



Szentkirályi Alexandra az interjúban arról is beszélt, hogy Budapesten ugyanaz a harc folyik, mint európai szinten a globalisták és a szuverenisták között, "a hazai dollárbaloldal" pedig gyakorlatilag "a brüsszeli globalista központból" kapja a fizetést és az utasítást is, ezért számára nem kérdés, hogy az önkormányzati és az európai parlamenti választás szorosan összefügg egymással. Úgy gondolja, hogy a főváros mostani vezetése ha akarna, sem tudna ellenállni a háborúval, a genderpropagandával és a migrációval Magyarországra nehezedő nyomásnak.



Kitért arra is: nagyon várja a vitát, "ha a valódi főnök", Gyurcsány Ferenc ül vele szemben, hiszen lenne miről beszélniük Budapesttel kapcsolatban. "Ha az embernek romlott ételt adnak az étteremben, akkor nem a felszolgálóval, hanem a szakáccsal vitatkozik, és a budapesti menüt Gyurcsány Ferenc főzte meg, hiába Karácsony tálalja" - mondta a Mandinernek Szentkirályi Alexandra.



MTI