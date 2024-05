Fokozódik a migránsinvázió

Az embercsempészek és a politikai alvilág együttműködése erőteljesebb lett: a migránsinvázió fokozódik, kontinensünkre egyre több idegen özönlik be. Nagyon gyakran támadták meg - akár fegyverrel is - a magyar erőket, hét rendőr sebesült meg.

Kisebb korrekciókkal, kisebb módszertani váltásokkal, de folyamatosan növekszik az spanyol, olasz és balkáni útvonalon Európába érkező migránsok száma - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bakondi György azt mondta, a tavalyi év utolsó negyedévében a szerb különleges rendőri erők bevetésével sikerült megszüntetni a balkáni útvonalon, a közvetlenül a szerb-magyar határon jellemző áldatlan állapotokat.



Ismertetése szerint az elsősorban afgán kötődésű bűnbandák felosztották egymás között a területeket.

Az áthaladásért pénzt szedtek.

Napi rendszerességgel történtek fegyveres összetűzések.

Nagyon gyakran támadták meg - akár fegyverrel is - a magyar erőket, hét rendőr sebesült meg - közölte.



Mindaddig, amíg ez a rendőri akció fenntartható Szerbiában - és ebben a magyar rendőrök részvétele is jelentős - addig várhatóan ez a helyzet fennmarad. Magyarország rendőri kontingensek kiküldésével is arra törekszik, hogy minél messzebb, már az észak-macedón-szerb határon közreműködjön a migránsok feltartóztatásban - tette hozzá.



Magyarországon a rendőrök az idén eddig 1300 határsértőt fogtak el, ami jelentős csökkenés a múlt évhez képest. Ugyanakkor ez önmagában is komoly feladatot jelent, miközben az Ukrajna felől érkező menekültek száma intenzíven növekszik. Tízezer fölött van a naponta a határátkelőhelyeken és a zöldhatáron keresztül érkezők száma - közölte a főtanácsadó.



A szerb lépésnek köszönhetően egyfajta átterelődés figyelhető meg, egyrészt Románia felé, ahol főként a határátkelőhelyeken, kamionokban, járművekben rejtőzve találnak meg migránsokat a román, illetve a magyar rendőrség munkatársai. A másik irány Bosznia-Hercegovinán - amelynek határőrizeti rendszere hagy kívánnivalókat maga után - Horvátországon, Szlovénián át Olaszország felé vezet - jelezte Bakondi György.



Horvátországban nincs kerítés, nem építettek műszaki akadályrendszert, és csak élő erőkkel tudják akadályozni a migránsok áthaladását, így nagyon magas a látencia. Szlovéniában pedig a legutóbbi választásokon hatalomra került baloldali kormányzat megkezdte a kerítés lebontását. Most aztán szlovén, horvát és olasz közös fellépéssel próbálják stabilizálni a biztonsági helyzetet - mondta a főtanácsadó.



Leszögezte, bebizonyosodott, amit Magyarország már 2015-ben felismert: a tömeges, erőszakos, nagy létszámú, fiatal férfiakból álló migránscsoportok feltartoztatása műszaki határzár nélkül nem lehetséges.



Bakondi György "a védekezők hátbatámadásának" nevezte, hogy miközben Magyarország védelmezi az Európai Unió külső határait, aközben készen áll a magyar határőrizeti rendszer miatt indított kötelezettségszegési eljárás utáni bírósági eljárásban az ítélet, amely napi 6 millió forintos bírságot szabna ki. Az "ítéletet" az európai parlamenti választások után hirdetik ki.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott, ha a választásokat követően az európai emberek biztonsági érdekeit jobban kiszolgáló, a szuverenitást is értelmező és az Európai Unió eredeti rendeltetéséhez visszataláló új parlamenti és ezáltal bizottsági többség alakulna ki, az jelentős változásokat hozhatna a biztonság irányába az emberek érdekeinek figyelembevételével.



