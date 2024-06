Tony Leung Chiu-Wai szereplésével elindult Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát forgatása

Elindult az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó legújabb filmje, a Csendes barát forgatása, jelentették be a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A németországi helyszínek felvétele után május 28-án Magyarországon folytatódik a 42 napos forgatás. Enyedi Ildikó most készülő, szerzői alkotása érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. A Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film egyik fontos szereplője Tony Leung Chiu-Wai, akit a hazai közönség is jól ismer Wong Kar-Wai filmjeiből. Mellette olyan, nemzetközileg is ismert színművészeket láthatunk majd a vásznon, mint Luna Wedler, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock, Martin Wuttke és A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux. A német-francia-magyar koprodukcióban, az NFI támogatásával készülő alkotás a tervek szerint 2025 második felében kerül Európa szerte a mozikba, hazánkban a Mozinet forgalmazza majd.

2024. június 3. 16:55