Magyarok tüntettek az EU pénzügyi hadüzenete ellen

Az úgynevezett „Európai Bíróság" hadüzenettel felérő pénzbüntetéssel sújtotta Magyaországot. Az atlanti spekulánsok által parancsba adott migránspolitikát hazánk nem fogadja el, emiatt terorizálná társadalmunkat a szélsőségesen hungarofób luxembourgi testület.

2024. június 14. 21:02

Résztvevők az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt tartott demonstráción 2024. június 14-én. Bayer Zsolt publicista azért szervezett tüntetést, hogy tiltakozzon az Európai Unió Bírósága döntése ellen, amely szerint Magyarországnak 200 millió eurós átalányösszeget és naponta további 1 millió euró büntetést kell fizetnie az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt. MTI/Balogh Zoltán

Bármi áron ki kell maradni a brüsszeli elmebajból, Magyarország belügyeibe az Európai Unió Bírósága sem avatkozhat be - mondta Bayer Zsolt pénteken az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt tarott tüntetésen.

A publicista azért szervezett tüntetést, hogy tiltakozzon a luxembourgi testület csütörtöki döntése ellen, amely szerint Magyarországnak 200 millió eurós átalányösszeget és naponta további 1 millió euró büntetést kell fizetnie az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt.



Az ítélet alapján úgy tűnik, mégis van kötelező európai migránskvóta, holott nemrég még arról harsogtak sokan, hogy az egészet csak Orbán Viktor találta ki az emberek hergelésére - fogalmazott Bayer Zsolt.



Hangsúlyozta: az Európába érkezőknek csak elenyésző hányada valódi menekült.



Hozzátette: Magyarország egyébként ezen a téren is teljesíti a kötelezettségeit, hiszen ezerszám fogadja be az Ukrajnából érkezőket, biztosítva számukra a tanulás és munka lehetőségét, miközben más európai országok vissza akarják toloncolni az ukrán férfiakat a "biztos halálba".



Más kontinensek lakói belföldön nem jogosultak védelemre és Magyarországnak abban sincs felelőssége, hogy Európa más hatalmai a korábbi évszázadok során gyarmatokat tartottak - tette hozzá. Bayer Zsolt szerint Európa most "a maradék becsületét és tisztességét is felszámolta", bírósága pedig brüsszeli gazemberek furkósbotja lett. A magyarok még jól emlékeznek a szovjet népbíróságokra, és a rendszerváltás után három és fél évtizeddel sajnos úgy tűnhet számukra, hogy ismét megérkeztek a Szovjetunióba.



Brüsszelben a törvény már nem számít, az EU központjában "elborult agyú, magukat felsőbbrendűnek és mindenhatónak képzelő becstelenek" uralkodnak - mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy a luxembourgi ítélet ellentétes a magyar alaptörvénnyel, tehát semmilyen kötelező ereje nincs.



A publicista szerint a szembeszegülés nem lenne precedens nélküli, hiszen a svájci parlament alsóháza épp most mentesítette a kormányt a klímaügyi intézkedések végrehajtása alól az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntésével szemben. Az alpesi ország egyúttal elítélte a strasbourgi testület "bírói aktivizmusát" mint beavatkozást a svájci demokráciába. Magyarországnak ehhez hasonlóan vissza kell utasítania a luxembourgi ítélet végrehajtását, akárcsak a kötelező európai migránskvótát - jelentette ki Bayer Zsolt.



Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője szerint az EU tisztességtelen szándékait semmilyen körülmények között nem szabad kiszolgálni. Magyarország 20 éve nem ehhez az EU-hoz csatlakozott, nem a brüsszeli fenyegetések és a sunyi trükközéseik miatt szavazott rájuk - mondta. Hozzátette: úgy véli, hogy az EU azért bünteti a magyarokat, mert a saját országukban magyarként akarnak élni. A tüntetésen ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász hangsúlyozta, hogy a magyar jog is ér annyit, mint más tagállamoké és ha más államok megálljt parancsolhatnak a brüsszeli önkénynek, akkor Magyarország is kiállhat az alkotmányos identitása mellett.



Idegen népesség a magyarok akarata ellenében nem telepíthető be az országba és nem azért, mert nem vagyunk vendégszeretők, hanem azért, mert az itt élők nem akarják a 2015-ös káosz megismétlődését - fogalmazott az alkotmányjogász.

MTI