Varga Mihály: két hét, 3 kedvező hitelminősítői döntés

2024. június 14. 23:36

Archív/mti/Koszticsák Szilárd

A Moody's és a Scope Ratings után ma este a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adósbesorolását, továbbra is befektetésre javasolják hazánkat - közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán a hitelminősítő pénteki döntése után.

Varga Mihály azt mondta, a hitelminősítő gyorsuló növekedést vár a magyar gazdaságban már az idén és jövőre is. Hozzátette, hogy ezzel Magyarország minden előrejelzés szerint a növekedési rangsor élmezőnyében lehet a következő évben.



"A Fitch értékelésében pozitívumként emeli ki a bankszektor stabilitását, a külső pozíciónk javulását és az erős munkaerőpiacot" - ismertette.



Megjegyezte, a szakértők egyúttal arra számítanak, hogy a kormány hosszú távon tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot, miközben az infláció továbbra is alacsony marad.



"Bár a szomszédban még mindig háború dúl, az Európai Unió gazdasága pedig gyengélkedik, Magyarország továbbra is mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában van. Ez azt is jelenti, hogy ma két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint az elmúlt évtized elején" - mondta Varga Mihály.

MTI