Putyin a háború szót használta a hadművelet helyett

2024. június 14. 23:45

Ukrajnának semleges, katonai blokkon kívüli és atommentes státuszt kell betöltenie, és végre kell hajtania az ország demilitarizálását és nácitlanítását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az orosz külügyminisztérium vezetőségével tartott megbeszélésen Moszkva békefeltételeit ismertetve.

Putyin szerint minden Oroszország elleni nyugati szankciót fel kell oldani. Emellett, mint mondta, nemzetközi szerződésekben kell lefektetni, hogy a Krím, Szevasztopol, a donyecki és a luhanszki régió, valamint Zaporizzsja és Herszon megye Oroszország jogalanya azon határok szerint, ahogy Ukrajna részévé vált.



"Természetesen teljes mértékben biztosítani kell az ukrajnai orosz ajkú polgárok jogait, szabadságát és érdekeit" - hangoztatta az orosz államfő egy nappal az Ukrajnáról Svájcban tartandó békekonferencia előtt, amelyre Oroszországot nem hívták meg.



"Amint Kijev beleegyezik az eseményeknek a ma javasoltakhoz hasonló menetébe, beleegyezik csapatainak teljes kivonásába a Donyecki Népköztársaságból, a Luhanszki Népköztársaságból, valamint Zaporizzsja és Herszon megyékből, és ténylegesen megkezdi ezt a folyamatot, készek vagyunk haladéktalanul megkezdeni a tárgyalásokat" - mondta az orosz elnök.



"Amint Kijev kijelenti, hogy készen áll egy ilyen megoldásra, és megkezdi a csapatok tényleges kivonását ezekből a régiókból, valamint hivatalosan is bejelenti a NATO-csatlakozás elutasítását, részünkről azonnal, még abban a percben elhangzik a parancs a tűz beszüntetésre és a tárgyalások megkezdésére" - tette hozzá.



Kijelentette, hogy Oroszország ebben az esetben szavatolja az ukrán egységek és alakulatok akadálytalan és biztonságos visszavonulását. Hangsúlyozta, hogy Moszkva kész "akár holnap" tárgyalóasztalhoz ülni.



"Megértjük mindemellett a jogi helyzet sajátosságát, de ott legitim hatóságok vannak, még az (ukrán) alkotmánnyal összhangban is" - mondta Putyin, az ukrán parlamentet nevezve meg törvényesnek a végrehajtó hatalom képviselőivel szemben.



Hangsúlyozta, hogy nem a konfliktus befagyasztására, hanem annak végleges lezárására irányuló békejavaslatot terjesztett elő. Arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus folytatódása esetén a helyszíni realitások meg fognak változni, és akkor "a tárgyalások feltételei is mások lesznek".



"Úgy vélem, Oroszország egy olyan opciót javasol, amely lehetővé teszi, hogy valóban véget lehessen vetni a háborúnak Ukrajnában. Vagyis a történelem egy tragikus oldalának átlapozására szólítunk fel. És még ha ez nehéz is, fokozatosan, lépésről lépésre, de kezdjük el helyreállítani a bizalmi és jószomszédi kapcsolatokat Oroszország és Ukrajna között, valamint egész Európában" - hangoztatta Putyin.



Beszédében arra is kitért, hogy 2022 márciusában Oroszország még beleegyezett volna Herszon és Zaporizzsja visszaadásába, de, mint mondta, a népszavazás nyomán ezek a területek már Oroszországhoz tartoznak, és ez a kérdés szóba sem kerülhet. Emlékeztetett arra, hogy Moszkva nyolc éven át nem ismerte el a donyecki és luhanszki "népköztársaságok" függetlenségét, mert meg akart állapodni Ukrajnával.



Putyin kifejezte Oroszország készségét a párbeszédre a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (ODKB) és a Sanghaji Együttműködési Szervezetben való partnereivel, valamint a nyugati, köztük az európai államokkal, hogy megkezdjék az eurázsiai biztonság oszthatatlan rendszerének létrehozását.



Határtalan kalandorsággal vádolta meg azokat a nyugati politikusokat, akik a legnagyobb atomfegyver-arzenállal rendelkező Oroszország stratégiai legyőzésére szólítanak fel.



"Elfogadhatatlanul közel kerültünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút" - fogalmazott Putyin.



"Az Európát fenyegető veszély nem Oroszországtól ered, az európaiakra a legfőbb veszélyt az Egyesült Államoktól való kritikus és egyre növekvő, már-már totális függőségben rejlik a katonai, a politikai, a technológiai, az ideológiai és az információs szférában. Európát egyre inkább a globális gazdasági fejlődés perifériájára szorítják ki, a migráció és más akut problémák káoszába süllyesztik, megfosztják nemzetközi szubjektivitásától és kulturális identitásától" - mondta az orosz elnök.



Úgy vélekedett, hogy idővel a BRICS az egyik legfontosabb szabályozó intézménnyé válik. Közölte, hogy Oroszország növekvő érdeklődést lát a tömörülés iránt, és elősegíti az új tagállamok zökkenőmentes felvételét.

Zelenszkij: Putyin békejavaslata ultimátum

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken közölt békejavaslata ultimátum, arról szól, hogy az ő feltételei szerint fejezzék be a háborút, és ez semmiben sem különbözik a korábbi orosz üzenetektől - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Olaszországban, az olasz SkyTG24 hírcsatornának nyilatkozva, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett.

Putyin pénteken ismertette az orosz békefeltételeket. Kijelentette, hogy Oroszország tűzszünetet hirdet és tárgyalásokat kezd Ukrajna elleni háborújának befejezéséről, ha Kijev beleegyezik NATO-csatlakozási ambícióinak feladásába, és átadja Oroszországnak teljes egészében azt a négy megyéjét, amelyre Moszkva igényt tart.



"Most látjuk, hogy amit (Putyin) csinál, az a nácizmus újjáélesztése. Ez a nácizmus új hulláma, az orosz nácizmus. Azt akarja, hogy adjuk fel a megszállt területeinket, de szeretné a még nem megszállt területeinket is. Hazánk régióiról beszél, és nem áll szándékában leállni" - mondta Zelenszkij, aki a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7 csoport csúcstalálkozóján vesz részt Olaszországban.



Szerinte ez ugyanaz, mint amit Hitler tett, amikor azt mondta a második világháború idején: "Adjátok nekem Csehszlovákia egy részét, és ezzel minden véget ér". Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy akkor azonban Lengyelország és Európa megszállása következett. "A nácizmusnak ez az új hulláma soha nem áll meg. Nem szabad bízni ezekben az üzenetekben, mert Putyin ugyanazt az utat követi. Ma négy régióról beszél, korábban még csak a Krímről és a Donbászról volt szó. Nem érdekli, hogy mi történik az emberekkel, ez a nácizmus új arca" - tette hozzá az államfő.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója az X-en reagált Putyin békefeltételeire. Leszögezte, hogy nincsen semmiféle új "békejavaslat" Oroszországból, Putyin csak "az agresszorok standard gyűjteményét adta elő, amit már sokszor hallottunk". "Beszédének tartalma meglehetősen sajátos, rendkívül sértő a nemzetközi jogra nézve, és abszolút ékesszólóan mutatja, hogy a jelenlegi orosz vezetés képtelen megfelelően felmérni a valóságot" - írta a politikus.

Értelmezése szerint Putyin a következőket javasolja Ukrajnának: "Add ide nekünk a területeidet, add fel szuverenitásodat, hagyd magad védtelenül, azaz ne csatlakozz semmilyen szövetséghez, teljesen és azonnal szüntess meg a nyugati országokkal együtt minden szankciót, hogy megtölthessük militarizált gazdaságunkat, és többet fektethessünk információs provokációkba szerte a világon". Podoljak szerint ez nem valódi békejavaslat, és Moszkva nem vágyik a háború befejezésére, arra viszont igen, hogy "ne fizessen meg ezért a háborúért, és új formátumban folytathassa azt". Ezért ismételten arra kért mindekit, hogy "szabaduljon meg az illúzióktól, és ne vegye komolyan a józan észt sértő orosz javaslatokat".

Az ukrán külügyminisztérium a honlapján kiadott közleményében jelzésértékűnek nevezte, hogy az orosz javaslat épp a Svájcban megrendezendő globális békecsúcs előestéjén hangzott el, amelyre amúgy Moszkvát nem hívták meg. Kijev szerint Moszkva célja éppen az, hogy megakadályozza a világ vezetőinek részvételét a rendezvényen.

"Meggyőződésünk, hogy minden békeszerető ország, amely tiszteletben tartja az ENSZ Alapokmányát és őszintén törekszik a béke helyreállítására Ukrajnában, tisztában van az orosz kijelentések valódi indítékaival, és nem hagyja magát félrevezetni. Putyin nem békét keres, hanem a világ megosztását. Oroszország tervei nem a békéről szólnak, hanem a háború és az agresszió folytatásáról Európában, Ukrajna megszállásáról és az ukrán nép elpusztításáról. Ukrajna soha nem akarta ezt a háborút, és a világon mindenkinél jobban akarja, hogy véget érjen. Ahhoz viszont, hogy Oroszországot az agresszió feladására kényszerítsük, egyetlen ország erőfeszítései nem elegendőek. Államok hatékony nemzetközi koalíciójára van szükségünk, amely osztja az igazságos béke alapelveit" - írta a tárca. Kiemelte: emiatt rendkívül fontos, hogy minél több ország képviseltesse magát a svájci csúcson, és "Oroszországot ultimátumainak feladására, jóhiszemű tárgyalásokra kényszerítse, az Ukrajna elleni szörnyű rakétatámadások közepette tett propagandanyilatkozatai helyett".





