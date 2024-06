Kocsmapolitikával a városházára

Utoljára frissítve: 2024. június 16. 11:07

2024. június 15. 23:34

A földmunkákat sisakban ellenőrző lángelme – archív

„…lapáttal fogjuk agyonverni.” Egy szélsőséges politikus fogalmazott így választási ellenfelére utalva. A politikus, aki lapáttal vizionálta agyonverni vetélytársát, most áldozati szerepbe süllyedt. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a vetélytársának lapátos agyonverését vizionáló szélsőséges a manipulációk közé sorolta, hogy a fideszes delegáltakkal feltöltött NVB "nem a választások tisztaságát, hanem a szennyes manipulációt szolgálja". Miért tudhatta, hogy következmények nélkül vádolhat meg becsületes embereket?

– A lapáttal való agyonverést egy később kiszivárgott hangfelvétel szerint Karácsony Gergely főpolgármester helyezte kilátásba Vitézy Dávidnak arra az esetre, ha vele szemben indul a főpolgármesteri posztért. Erről az a véleményem, hogy kocsmai környezetben vagy bűnözői körökben megszokott lehet az ilyen stílus, de a politika világában ez főként a baloldalra jellemző. Mondhatjuk persze, hogy magánbeszélgetések során sok minden elhangzik, ami nyilvánosan nem vállalható, viszont Karácsonnyal kapcsolatban eszünkbe jut egy öt évvel ezelőtt kiszivárgott hangfelvétel is, amelyen ez hangzott el tőle: „Ha visszamegyek Zuglóba, akkor elásnak”.

Ez a mondat válasz volt arra a kérdésre, hogy megfenyegette-e őt Tóth Csaba zuglói szocialista képviselő. Karácsony a hangfelvétel idején még főpolgármester-jelölt volt, és válaszával utalt egy néhány évvel korábbi, Sápi Attila zuglói szocialista önkormányzati képviselő rejtélyes eltűnésével kapcsolatos esetre, illetve arra, hogy a baloldali „cimborák” őt is eláshatják. Tény, hogy a képviselőt eltűnése előtt megverték.

Karácsony azóta főpolgármester lett, de úgy tűnik, a közeg, amelyben mozgott, hatással volt rá, ha a kihívójával kapcsolatban agyonverést tudott emlegetni. (Mentségére szolgál, hogy emiatt telefonon bocsánatot kért Vitézytől.) A Nemzeti Választási Bizottság rágalmazása is beleillik a képbe, mert a baloldali politikusokra jellemző, hogy olyasmivel vádolják az ellenfeleiket, amit ők szoktak elkövetni.

– „Hitvány módon, a Covid-járvány és az energiaválság idején a kormány megpróbálta kivéreztetni a várost 300 milliárd forint elvonásával, de nem sikerült” – állította. Kik javasolhatták neki, hogy játssza el az áldozat szerepét?

– Tudjuk, hogy a DK körülbástyázta őt Gyurcsány Ferenc megbízható embereivel, olyan tanácsadókkal, akik adhattak neki efféle tanácsokat. Ismerve a megnyilvánulásait, az a véleményem, hogy az efféle alakításokhoz talán tanácsokra sincs szüksége. Közéleti pályáját végigkíséri az áldozati szerep, az, hogy ő soha semmiért nem felelős, illetve, hogy a számára kényes kérdésekről nem nyilatkozik, viszont rezzenéstelen arccal mosolyog. Szavazó táborának ez a mosoly elég. Nem érdekli őket, hogy a főváros tartalékait gyorsan elherdálta, kölcsönöket vett fel, miközben komolyabb beruházásokat nem valósított meg. És persze azzal is egyetértenek, hogy folyton a kormányt hibáztatja.

– „Ez a küzdelem nem az én küzdelmem, ez a ti küzdelmetek a szabad és demokratikus Budapestért.” Miért emlékeztet ez bennünket Rákosi Mátyás szónoklataira?

– Főként azért, mert elképesztően demagóg kijelentés. Szabad és demokratikus Budapest? Csak meg kell kérdezni a fővárosi autósokat, ki az, aki diktátorként gúzsba köti az autós közlekedést, ki az, aki úgy hoz súlyos döntéseket, hogy előtte nem egyeztet független közlekedési szakemberekkel, és ki az, akit az sem érdekel, hogy az autós sávok rovására kialakított kerékpár sávok konganak az ürességtől, miközben a beszűkült keresztmetszet miatt hatalmas dugók bosszantják az autósokat.

Most, hogy a szoros végeredmény miatt újraszámolták az érvénytelennek nyilvánított szavazatokat, 41 szavazat Karácsony javára döntött. Valami történhetett vele, mert végre úriemberként nyilatkozott. Azt mondta, hogy támogatna egy új szavazást. Az NVB döntése alapján ez maradt a végeredmény – Vitézy gratulált neki −, de az biztos, hogy Karácsonynak nem lesz könnyű dolga, mert a Tisza Párt megjelenésével a közgyűlés összetétele nehézzé teszi a főpolgármester munkáját. Amit kijelenthetünk: Budapest és Magyarország jobbat érdemelne.

Molnár Pál

