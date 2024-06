Állítsuk fel a padlóról az uniót!

2024. június 23. 16:00

Magyarország olyan európai uniós elnökségi időszakot szeretne lebonyolítani, amely valóban képes arra, hogy feltámassza és a padlóról felállítsa az Európai Uniót - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs szerint az uniós elnökség olyan lehetőség, amit ki kell használni, hogy Európa erősebb legyen és a magyar nemzeti érdeket minél jobban tudják uniós szinten is képviselni.



Az igazgató Orbán Viktor miniszterelnöknek a napokban Rómába, Párizsba és Berlinbe tervezett látogatásáról azt mondta, az elnökséget megelőzően minden elnökségi vezetés intenzív konzultációt folytat a legfontosabb tagállamok vezetőivel, tájékoztatja őket az elnökségi programról, politikai támogatást kér.



Ez az Európában bevett diplomáciai kör része, és az, hogy Párizsban, Berlinben és Rómában is fogadják a magyar kormányfőt, azt mutatja, sokan számítanak a magyar elnökségre, arra hogy sikerül új irányt szabni az uniónak - mutatott rá.



Orbán Balázs hozzátette: vannak egyetértési pontok és vannak olyan pontok, amelyeket máshogy látnak az állam- és kormányfők, "de a dolog lényege az, hogy Magyarország egy egyértelmű felhatalmazást kapott a június 9-i választásokon", a magyar választók egyértelműen elmondták, milyen jövőt szeretnének Európának, véleményt nyilvánítottak az elmúlt ötéves intézményi teljesítményről, meglehetősen lesújtó véleményt fogalmaztak meg.



Kiemelte, az uniós elnökség előkészítésének felelősei úgy állították össze az elnökségi programot, hogy annak kérdéseiben lehetőség szerint minden tagállam képes legyen együttműködni, ez az eredményes elnökségi időszak feltétele.



"Az elnökségi prioritásoknak egy közös célja van, az, hogy Európát újra megerősítsük, újra naggyá tegyük Európát, ez is az elnökségi szlogenünk, ami jól kifejezi a céljainkat" - mondta.



Orbán Balázs szerint Magyarország számíthat rá, hogy Európa meghatározó politikusai segítik a magyar elnökséget, mert mindenki érdekelt Európa megújításában.



A magyar elnökség kiváló lesz, mert Magyarország az elmúlt öt évben sok tapasztalatot gyűjtött, mi és miért nem működik, a magyar megközelítések mindig innovatívak, figyelembe veszik az eltérő érdekeket is, mert ha valaki, akkor Magyarország sokat szenvedett az elmúlt öt évben a kettős mércétől, az elhallgattatásra tett kísérletektől, tudja, hogyan kell és lehet kompromisszumra jutni az uniós döntéshozatalban - mondta.



Hozzátette: az év második felében az Amerikai Egyesült Államokban is választásokat tartanak, és ha a republikánus politikai erők kerülnek hatalomra, a magyar elnökség komoly konstruktív szerepet játszhat az új elnöki adminisztráció és az európai intézmények közötti kapcsolatok felépítésében.



A magyar-német kapcsolatokról azt mondta, Magyarország és Németország nagyon hasonlóan látja Európa jövőjét az átalakuló világrendben. Olyan Európát szeretnének, amelyik nyitott és egyre intenzívebb kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat tart fenn a világ többi részével, mert Európa a világ többi részéhez képest kis piac, az értékesítés az Európán kívüli piacokra kitörési lehetőséget jelent.



Orbán Balázs kiemelte: az elmúlt évek elhibázott brüsszeli politikája miatt bekövetkezett versenyképességromlás olyan kihívás, amelyre mindenki szeretne válaszokat találni.



Mindenki olyan Európát szeretne, amely nem nehezíti, hanem könnyíti az európai cégek, vállalkozások életét és a versenyt, olyan pénzügyi intézményrendszert szeretne, amely támogatja és nem visszahúzza például a hitelezést vagy a növekedést - tette hozzá.



A politikai igazgató az illegális migrációról azt mondta, hogy az minden országot másként sújt. Vannak országok, amelyeknek már integrációs problémáik vannak, Magyarország nem szeretne ilyen problémákat, ezért határvédelmi intézkedésekben gondolkodik, de remélik, abban minden európai ország egyet tud érteni, hogy több illegális bevándorlót ne engedjenek be az európai kontinensre, és talán egységet lehet teremteni az ehhez szükséges külpolitikai, szabályozási, finanszírozási és egyéb kezdeményezésben - jegyezte meg.



Orbán Balázs utalt arra, hogy Magyarország az uniós választások utáni időszakra időzítve kapta meg azt a bírósági döntést, amely soha nem látott mértékű bírsággal sújtja a magyar határvédelmi rendszert.



Nemcsak arról van szó, hogy nem támogatják a magyar határvédelmi rendszert, amely az egyik leghatékonyabb az unióban, hanem még arra is köteleznék Magyarországot, hogy bontsa le, és ha ezt nem teszi, akkor az uniós forrásokkal összemérhető mértékű bírságot kellene fizetnie - mondta.



Úgy vélte: ebből látszik, hogy a brüsszeli bürokrácia továbbra is migrációpárti maradt.



"Nekünk ebben az ellenszélben kell dolgozni, és ebben az ellenszélben kell azokkal a tagállamokkal együttműködni, amelyek szeretnék az illegális migrációt megállítani, és nyomást kell helyezni a brüsszeli intézményrendszerre, változtasson ezen a politikán, különben nagyon nagy baj lesz a végén" - fogalmazott.



Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy az unió elmúlt ötéves elhibázott politikájának felelősei továbbra is össze szeretnének fogni, kiszorítanák az együttműködésből a jobboldali erőket, és tulajdonképpen arra a folytatásra szavaznak, amely Európának versenyképességi romlást, elrontott zöld átmenetet, katasztrófába fordult migrációs politikát, elhibázott szankciós politikát jelentett.



Jelezte, azon fognak dolgozni, hogy képesek legyenek együttműködni az elmúlt választásokon előretört jobboldali erők, ebben kulcsfontosságú Olaszország és Franciaország szerepe.



Az együttműködés kereteinek kialakításában aktívan közreműködik Magyarország, amely a szuverenista erők fontos tagjaként meg fogja találni a helyét az újraformálódó jobboldali együttműködésben - mondta.



MTI