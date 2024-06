Győztünk!

Az első félidőben a skótoknál volt többet a labda, ám mi játszottunk veszélysebben. A bíró nekünk adott 3 sárga lapott, a Botkát lekönyölő skót védő azonban megúszta 11-es nélkül.

Utoljára frissítve: 2024. június 23. 22:49

2024. június 23. 20:01

A magyar csapat ünnepli győzelmét a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzés végén a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án. A magyar válogatott a 101. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte Skóciát, ezzel megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra. MTI/Koszticsák Szilárd

Schäfer András, Willi Orbán és a skót Scott McKenna (b-j) a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzésen a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd

15 másodperccel a meccs vége előtt Csoboth Kevin egy lecsorgó labdát a hálóba lőtt: 1:0

A 92. percben Csoboth kapufát lőtt gólhelyzetben.

10 perc hosszabítás.

A 89. percben Schafer lőtt, a kapus védett.

85. perc: bejön Nagy Zsolt és Csoboth Kevin.

Varga Barnabást hordágyon vitték le, nagyon súlyos lehet a sérülése.

A 64. percben Dárdai fejese fölé szállt.

A 60. percben Nagy Ádám jön be Stíles helyett.

a 48. percben Sallai gyenge lövését a kapus fölszedte.

A 46. percben egy Szoboszlai-lövés szállt fölé.

A 40. percben Szoboszlai Orbán fejére nyeste a labdát: a lécet súrolva ment ki a bőrgolyó.

Egy Bolla-lövés már eltalálta a kaput, a hálóőr védett.

Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland (b-j) a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia-Magyarország mérkőzés előtti pályabejáráson a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án. MTI/Illyés Tibor

Botka Endre és Styles Callum személyében két olyan játékos is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába az utolsó, skótok elleni csoportmérkőzésre, aki eddig egyetlen percet sem játszott az Európa-bajnokságon.

Magyar szurkolók a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzés előtt a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Marco Rossi szövetségi kapitány ismét "hozzányúlt" a védő trióhoz, ezúttal Willi Orbán mellett immár másodjára Dárdai Márton kezd, Botka pedig először szerepel. Ahogy a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető korábban elmondta, a változtatást - az előző két összecsapáson kezdő Fiola Attila került a cserepadra - ezúttal nem a teljesítmény indokolta, hanem a csapat frissítése. A kapuban ezúttal is Gulácsi Péter áll majd.



A középpályán szintén egy változtatást hajtott végre az 59 éves tréner, ugyanis az ellenfél akcióinak szűrése ezúttal Schäfer András mellett a sérüléséből felépült és a szigetországi futballt jól ismerő Styles feladata lesz. A keret legtapasztaltabb tagja, Nagy Ádám pedig csereként lehet bevethető. A bal oldalon ismét Kerkez Milos, a jobbon Bolla Bendegúz kapott bizalmat.



Rossi a támadó hármast a harmadik találkozóra is változatlanul hagyta, azaz Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik próbálja majd kiszolgálni az NB I kétszeres gólkirályát, Varga Barnabást.



A magyar válogatottnak a két kétgólos vereségét követően Skócia ellen mindenképpen győznie kell, hogy csoportharmadikként maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.

Szurkolók a németországi labdarúgó Európa-bajnokság A csoportja harmadik fordulójában játszott Skócia - Magyarország csoportmérkőzést nézik a Várkárt Bazár Öntőház udvarán kialakított szurkolói teraszon 2024. június 23-án. MTI/Lakatos Péter



A csaknem 55 ezer néző befogadására alkalmas stuttgarti MHP Arénában az argentin Facundo Tello sípjelére 21 órakor kezdődik a magyar-skót összecsapás, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

A két válogatott kezdőcsapata:



Magyarország:

Gulácsi - Botka, Orbán, Dárdai - Bolla, Styles, Schäfer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga



Skócia:

Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson - McGinn, Gilmour, McGregor, McTominay - Adams

