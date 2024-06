Globális népünnepély a 100. percben lőtt gól után – Videó!

Csoboth Kevin 10 másodperc alatt 3 bravúrt hajtott végre. Lefutotta az előnyös helyzetben lévő skót védőt, pontos indítást adott Sallainak, majd sprint után kapásból adott le olyan lövést, amely a védő lába mellett, a kapus keze és a kapufa között suhant a jobb alsó sarokba. Ez a 10 másodperc jelentette csapatunk győzelmét.

Csoboth Kevin, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott tagja a csapat sajtótájékoztatóján Weiler-Simmerbergben 2024. június 24-én. MTI/Illyés Tibor

Csoboth Kevin saját bevallása szerint ezerszer vagy kétezerszer visszanézte már a skótok elleni utolsó csoportmérkőzésen a századik percben rúgott gólját, mellyel a magyar labdarúgó-válogatott megőrizte továbbjutási esélyét a németországi Európa-bajnokságon.

"Továbbra sem fogtam fel, ezerszer vagy kétezerszer visszanéztem már, de a legfontosabb a győzelem, teljesen mindegy ki szerezte a sorsdöntő találatot" - mondta hétfői sajtótájékoztatóján az Újpest támadója. "Egész hazaúton kaptam az ívet, hogy az első gólom volt a nemzeti együttesben, ezért mindkét benzinkúton én álltam a számlát, ahol megálltunk. Ez volt a jutalom és a büntetés egyben, de megérte".

A 24 éves futballista természetesen szót ejtett a súlyos arcsérülést szenvedő Varga Barnabásról is. Mint fogalmazott, jól van, tud kommunikálni, hétfőn műtik meg, ezért két-három napig nem lehet velük, de bízik benne, hogy minél előbb tudnak vele találkozni.



"Rossz volt nézni a pálya mellett, mi cserejátékosok csak azzal foglalkoztunk, hogy az egészségügyi személyzet menjen már be. Rossz volt látni és most visszaemlékezni is az, de hatalmas öröm, hogy jól van. Várjuk a fejleményeket" - mondta Csoboth, aki tizedik válogatottbeli szereplésén először volt eredményes. Egyúttal leszögezte, nem értik a protokollt, mert az egészség fontosabb, mint a futball.



A gólját és az utána következő ünneplést felidézve elmondta, mindenképpen a hosszúba akart lőni, mert a skót kapus rövid oldalról jött, és szerencsére nem is ért át. Az ezt követő pillanatokat áramszünetként jellemezte, a következő kép, amire emlékszik az, hogy Varga Barnabás mezét tartja a kezében.



"Vallom, hogy mindennek úgy kellett lennie, ahogy történt. A Szegednek külön köszönet, hogy lehetőséget adott, egyáltalán nem esett nehezemre a másodosztályban futballozni. Aztán az Újpest egyedüliként adott lehetőséget az NB I-ben, nélküle nem lennék itt, nagyon hálás vagyok érte. Sosem adtam fel, mindenképpen keretbe akartam kerülni. Mészöly Gézával tavasszal megállapodtunk, hogy mindent megteszünk azért, hogy visszakerüljek előbb az Újpest kezdőcsapatába, majd a válogatott keretébe" - mondta pályafutása nehézségeiről a pécsi születésű Csoboth, aki az MTI kérdésére arról is beszélt, hogy 14 évesen került el otthonról a székesfehérvári Főnixbe, ahol ott volt már Szoboszlai Dominik és Bolla Bendegúz is. "Akkor a lehető legjobb választás volt odakerülni".



Csoboth elárulta, a találkozó előtt beszélt az 1984-ben ifjúsági Európa-bajnokságot nyert édesapjával, Csoboth Róberttel, akinek jó megérzése volt, melyek általában be szoktak jönni.



"Sajnos nem volt itt a család, de el tudom képzelni a kapufánál mit művelt vagy tehetett a fater. A gólnál azért máshogy nézett ki az öröm, szerencsére nem repült ki a televízió az ablakon" - mondta nevetve Csoboth, aki a tízperces hosszabbítás elején kapufát lőtt.



Csoboth elmondása alapján valamennyit matekoztak - mert mi mást tudnának most csinálni -, de összességében mindenki inkább csak jól érezte magát a majdnem hajnal ötig tartó buszúton.

"Meglátjuk mire volt elég ez az egy győzelem. Nem foglalkozom azzal, hogy kezdő leszek-e vagy sem. Mindegy, hogy egy percet, ötöt, vagy tizet kapok, nekem abban kell olyan teljesítményt nyújtani, hogy a csapatot segítsem" - zárta szavait a magyar válogatott vasárnapi hőse.



A csoportkör végén az első kettő helyezettek mellett hatból a négy legjobb harmadik is továbbjut. Jelenleg a két nap teljes pihenőt tartó magyarok három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állnak, legkorábban kedden, legkésőbb szerdán derül ki, hogy ez elég-e a továbbjutáshoz.

